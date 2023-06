Når Ingrid skal kjempe om å oppfylle drømmen, får ikke søsteren vært der

Søstrene Malin og Ingrid Syrstad Engen (t.h) har delt mange opp- og nedturer sammen. Her er de to sammen etter 1-2-tapet mot Frankrike under Fotball-VM i 2019. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Superlørdag på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra 12.30: Rosenborg - Brann 13.00 og Barcelona - Wolfsburg 16.00!

– Jeg gru-gleder meg litt. Jeg har fått være med på de største øyeblikkene hennes de siste årene. Det blir spesielt og veldig trist, men også helt fantastisk og rørende. Litt mange følelser på en gang, sier Malin Engen til TV 2.

Lørdag ettermiddag skal hennes lillesøster og Barcelona-profil Ingrid Syrstad Engen forsøke å oppfylle en barndomsdrøm - å vinne Champions League.

Både pappa Ørjan og mamma Gudrun reiser til Eindhoven for å støtte 23-åringen fra tribunen. Den muligheten får ikke storesøsteren.

Ingrid Syrstad Engen (t.v) sammen med pappa Ørjan, storesøster Malin (t.h) og søsterens kjæreste Christian under Fotball-EM i 2022. Foto: Privat

– Jeg er dritlei meg for at jeg ikke får vært der, men synes det er helt rått og jeg er så stolt over at hun er der, sier Engen.

– Men sånn er det nå og da har jeg en jobb å gjøre for Rosenborg. Og jeg tror det er viktig, legger hun til.

Inspirert av Barcelona

For som arrangementsansvarlig for Rosenborgs kvinnelag, er det storkampen på Lerkendal mellom Rosenborg og Brann som kommer i første rekke for 33-åringen denne lørdagen.

– Jeg håper vi får en fantastisk publikumsfest der vi har et sinnssykt lydnivå, råbra stemning, masse unge jenter og gutter og en bra kamp på banen. Det er mitt store håp, sier hun om lørdagens toppkamp i Trondheim.

I fjor ble det satt publikumsrekord på kvinnesiden i norsk klubbfotball da lagene møttes på Lerkendal med 11 636 tilskuere.



22. JUNI 2022: Ny tilskuerrekord på klubbsiden i norsk kvinnefotball da Rosenborg og Brann møttes på Lerkendal i Toppserien. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– I år vet vi at vi dessverre ikke har været med oss, sier hun og sikter til værvarselet som viser under 10 grader og regn lørdag formiddag.

– Utgangspunktet er litt vanskeligere, men vi håper jo på en ny publikumsrekord og mye kan skje i innspurten.

Selv har den eldste Engen-søsteren vært vitne til flere rekordkvelder i internasjonal kvinnefotball de siste årene.

Lillesøsteren og lagvenninnene i Barcelona har ved flere anledninger fylt Camp Nou til randen – med storesøster på plass på tribunen.

– Jeg har veldig lyst til å snakke med noen i Barcelona om den jobben de har gjort, men har ikke fått muligheten til det ennå, forteller hun.

– Jeg kommer hjem med glød, iver og motivasjon hver gang jeg har vært på kamp der og ser hva som er mulig. Vi må bygge på det og ha troen på at det også kan skje i Norge og Trondheim, men vi må treffe riktige folk, gjøre det i riktig tempo, bygge sten for sten og innse at slike ting tar tid.

Malin Engen (t.h) og lillesøster Ingrid Syrstad Engen på kamp sammen i Barcelona. Her er de sammen med Ingrids Barcelona-lagvenninne Maria León og Malins kjæreste Christian. Foto: Privat

Tredje finale: – Vært så nær fingertuppene

Lillesøsteren i Barcelona følger godt med på hva som skjer hjemme i Norge.

– Som i resten av Europa, så er det en stigende utvikling i norsk kvinnefotball. men det er viktig at det norske forbundet og ligaen henger med på utviklingen så ikke gapet blir for stort, sier Ingrid Syrstad Engen til TV 2.

– Det er hardt arbeid i alle de store klubbene, som for søsteren min. Det er kjedelig at hun ikke får kommet på finalen, men jeg er spent på å se hvordan det går hos dem og vi heier på hverandre.

To ganger tidligere har Ingrid Syrstad Engen vært nære å vinne Champions League, men ikke fått det til: Først som Wolfsburg-spiller i 2020 hvor det ble finaletap mot Lyon. I fjor som Barcelona-spiller da samme motstander ble for sterk.

2020: Ingrid Syrstad Engen passerer Champions League-troféet etter at hennes Wolfsburg har tapt finalen 3-1 mot Lyon. Foto: Alvaro Barrientos Les mer 2022: Ingrid Syrstad Engen må nok en gang la troféet bli stående til Lyon-spillerne etter at hun og hennes nye klubb Barcelona har tapt finalen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN Les mer

– Jeg husker etter begge finalene at jeg tenkte at én dag skal jeg løfte det troféet. Det har bare gjort drømmen enda sterkere. Før min tredje finale nå, føler jeg at det er på tide, forteller den norske Barcelona-profilen.

Hjemme i Trondheim skal storesøster Malin sørge for å gjøre unna arbeidet etter kamp på Lerkendal kjappest mulig så hun kan sette seg foran en skjerm og overvære det som kan bli lillesøsterens store dag.

– Det gullet har vært innen så nære fingertuppene hennes flere ganger og det hadde vært en milepæl for henne. Jeg er helt sikker på at hun skal gi alt hvis hun får sjansen på lørdag, sier storesøster Malin.

Superlørdag på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra 12.30: Rosenborg - Brann 13.00 og Barcelona - Wolfsburg 16.00!