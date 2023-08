– Nærmer seg Manchester United

Fenerbahçe-keeper Altay Bayindir er på vei til England for å fullføre en overgang til Manchester United. Ifølge TalkSport er klubbene enige om en sum på seks millioner pund for 25-åringen.

Samtidig har Manchester United Ryan Bertrand (34) på listen over mulige nøderstattere for en skadet Luke Shaw. Det melder Express. Venstrebacken er for øyeblikket klubbløs etter at kontrakten med Leicester gikk ut i juni.

Everton nærmer seg en overgang for Udinese-spiss Beto (25). Ifølge italienske Tuttomercato koster portugiseren over 25 millioner pund.

Det er ikke mange som ønsker å hente Mason Greenwood etter at det ble kjent at han er ferdig i Manchester United. Men ifølge The Sun skal en klubb i Albania være interessert i å hente 21-åringen. Hvilken klubb det er snakk om er foreløpig ukjent.

Ifølge Football Insider er Liverpool desperate etter å sikre seg en ny midtstopper og en midtbanespiller før overgangsvinduet stenger. FourFour Two melder at rødtrøyene er villige til å betale 70 millioner euro for Bayer Leverkusen-forsvarer Piero Hincapie (21).

Arsenal er på sin side forberedt på å selge intet mindre enn ni spillere før vinduet stenger, dette for å få balanse i regnskapet, melder Mirror.

Nottingham Forest ønsker flere forsterkninger og en av dem er Chelseas Trevoh Chalobah (24), melder Football Insider. I tillegg prøver Forest å signere Michy Batshuayi (29) fra Fenerbahçe, ifølge tyrkiske Sports Digitale.

Ifølge tyske Sky Sports skal Trevoh Chalobah selv ønske seg til Bayern München.