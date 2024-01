– Nærmer seg gigaovergang

Se sending klokken 11.30: Simen Stamsø-Møller diskuterer dagens fotballrykter! Still dine spørsmål til vår ekspert under:

Al-Nassr forbereder et bud på Manchester Uniteds midtbanemann Casemiro, skriver Daily Mail. I tillegg er Cristiano Ronaldos klubb interessert i Aaron Wan-Bissaka.

Victor Osimhen har i et intervju med CBS gjort det tydelig at han har tatt en beslutning hvor han vil fortsette karrieren etter sesongen. 90 Min skriver at både Real Madrid, Manchester United og Chelsea er lystne på Napoli-spissen.

Mason Greenwood er utlånt fra Manchester United til Getafe denne sesongen, og karrieren til 22-åringen kan fortsette i Spania, skal man tro The Sun. De skriver at han nærmer seg en overgang til Barcelona i sommer. Daily Mail skriver at en overgang vil være verdt over halv milliard kroner.

The Guardian-journalist Ed Aarons skriver at Lyon gjør alt de kan for å hente Karim Benzema tilbake til klubben. Chelsea begynner også å vise interesse for 36-åringen. Al-Ittihad-spissen har ikke vært på trening den siste tiden.

Fabrizio Romano skriver at Atlético Madrid kommer til å sikre seg belgieren Arthur Vermeeren fra Royal Antwerp. 18-åringen skal koste spanjolene nærmere 250 millioner kroner.

Manchester City-spiller Kalvin Phillips er så godt som klar for West Ham på lån ut sesongen, skriver BBC. De skriver også at Newcastle har takket nei til Bayern Münchens bud på 160 millioner kroner for Kieran Trippier.

Victor Bonifaces skade gjør at Bayer Leverkusen ønsker å hente ny spiss før overgangsvinduet stenger. Real Betis-spiss Borja Iglesias er ventet å bli klar for Bundesliga-lederen i løpet av onsdagen. Det er snakk om et lån med opsjon på kjøp, skriver Fabrizio Romano.

