Nær sparken etter krisestart – denne mannen er klar til å overta

Fem poeng på de første sju kampene og sisteplass i Champions League-gruppa gjør at Sevilla ser ut til å hente inn en gammel kjenning.

Sevilla har startet sesongen nesten katastrofalt, og har bare vunnet én av sesongens første sju kamper. Det gir en svak 17. plass i LaLiga, og ti poeng til topp 4 som de vanligvis befinner seg i.

I Champions League fikk de først bank av Erling Braut Haaland og Manchester City, før de mislykkes med å slå FC København.

Nå ser det ut til at klubben har fått nok av de sviktende resultatene.

Ifølge spanske medier ønsker Sevilla å fjerne manager Julen Lopetegui. Det skriver blant annet Marca og lokalavisen Diario de Sevilla.

– Dette er en god løsning, selv om jeg har veldig sansen for ham. Han slet med å spille en fotball som han ønsket, for han manglet spillere og fikk ikke satt laget. Det har virket oppjaget og stresset. Dette er fair, for det er vanskelig å komme unna sparking etter en så dårlig start, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– «Galning» blir erstatter

Erstatteren skal allerede være på plass. Jorge Sampaoli blir i de fleste aviser meldt som mannen som skal overta ansvaret på Ramón Sánchez Pizjuán.

Lopetegui kommer til å få lede Sevilla i det TV 2 Play-sendte Champions League-oppgjøret mot Borussia Dortmund, men så er det sannsynligvis slutt etter drøye tre år. Marca skriver at Sampaoli komme til å lede laget allerede lørdag mot Athletic Bilbao.

– De prøver på nytt med galskap. Hvorfor ikke i en slik situasjon? Det trengs et løft, energi og begeistring fra supporterne, sier Stamsø-Møller.

TAR SANNSYNLIGVIS OVER: Jorge Sampaoli har trent Sevilla tidligere i 2016/17-sesongen. Foto: Darko Bandic

Sampaoli er ingen ukjent mann for Sevilla-fansen. Han var mannen som ledet laget i 2016/17-sesongen. Da ble det 4. plass i LaLiga, og exit i åttedelsfinalen i Champions League for Leicester.

Siden har han ledet Argentina i VM i 2018 til exit i åttedelsfinalen mot mesterne Frankrike, og vært manager i Santos, Atletico Mineiro og Marseille. Han forlot den franske klubben i sommer.

– Jeg tenker ikke umiddelbart at dette er nøkkelen til suksess, men det kan også bli det. Han er en type som spiller veldig artig og underholdende fotball. Sånn sett må man sette pris på at han er tilbake i LaLiga.

Han tror argentinerens stil vil kle Sevilla.

– Angrep blir alltid foretrukket foran forsvar, med mange mann i angrep. Det er voldsomt med energi, rett og slett. Det kler han å ta en slik klubb, for jeg tror ikke han kommer seg så mye høyere i næringskjeden. For byen, klubben og han selv kan det være en god match.

Det rapporteres at kontrakten skal være på to år.

Sparket dagen før VM

På pressekonferansen dagen før oppgjøret ble Lopetegui naturligvis grillet om jobben sin, men ga ikke noe mer tennvæske til bålet.

– Jeg kommer til å være trofast til hva jeg har gjort fordi jeg må leve opp til omstendighetene rundt klubben og fansen, som fortjener det beste fra dette laget, sa 55-åringen.

Sevila-spiller Nemanja Gudelj sier spillergruppen har tiltro til argentineren.

– Hele garderoben støtter treneren, og han støtter oss. Vi har vunnet det vi har vunnet fordi vi er en familie og vi skal fortsette å være en familie.

Lopetegui har hatt en spesiell karrierevei. Han var innom Rayo Vallecano og i Real Madrid-systemet før han ledet tre aldersbestemte Spania-lag fra 2010 til 2014. Etter halvannet år i Porto ble han Spania-manager etter EM i 2016.

Men da Spania skulle spille VM i Russland, ble Lopetegui enig om å bli Real Madrids nye manager. Bare to dager før den første kampen i mesterskapet ble han sparket. Real Madrid-jobben ble ingen suksess, og allerede i oktober 2018 måtte han forlate hovedstadslaget.

