Nådeløst svar om streikende stjerne

Angivelig prøver flere spillere på det europeiske markedet å tvinge frem overganger. José Mourinho er ikke særlig imponert over sin egen stjerne.

– Dessverre ser det ut til at Zaniolo blir, sier portugiseren på en pressekonferanse, ifølge Goal.

Han snakker om den offensive midtbanespilleren som ble regnet som et gigatalent da han slo igjennom for Roma som 19-åring.

Fire år senere ser det ut til at Nicolo Zaniolo er på vei bort.

Tirsdag kl. 18.55: Se Deadline Day-sending på TV 2 Play.

OVERGANGSBRÅK: Nicolo Zaniolo sies å ønske seg bort fra Roma. Italieneren har halvannet år igjen av kontrakten med Roma. Foto: Domenico Cippitelli / ipa-agency

Skal man tro Mourinho, har spilleren gitt beskjed om at han verken ønsker å spille for eller trene med Roma.

Ifølge Sky har både Tottenham og AC Milan vist interesse for Zaniolo. Det er imidlertid den nedrykkstruede Premier League-klubben Bournemouth som skal ha kommet med det høyeste budet.

Representanter fra klubben fløy angivelig til den italienske hovedstaden i privatfly for å overtale spilleren, men fikk avslag.

Det skal ha gjort Roma rasende.

Mourinho vil ikke svare på spørsmål om de vurderer å gi Zaniolo disiplinærstraff.

– Etter kampen mot Spezia sa jeg at jeg trodde at han kom til å bli, og nå må jeg si at det dessverre ser ut til å bli tilfellet, sier stjernemanageren syrlig.

– Nå konsentrerer vi oss om morgendagens kamp (mot Napoli, journ. anm) med spillerne som ønsker å gjøre det bra for klubben, fortsetter han.

Oppsiktsvekkende melding

En annen spiller som er i konflikt med sin egen klubb, er Brightons ettertraktede midtbanespiller Moises Caicedo.

Ifølge flere medier har Arsenal fått et bud på 60 millioner pund – rundt 730 millioner kroner – avslått.

JUVEL: Flere klubber skal være villig til å punge ut for Moises Caicedo, kun et år etter at Brighton hentet ham tilbake fra et utlån i belgisk fotball. Foto: Mike Egerton

Fredag kveld gikk 21-åringen ut med et klart ønske om å forlate klubben.

– Jeg er stolt av å kunne hente inn en rekordstor overgangssum til Brighton, som gjør at de kan investere og bidra til at klubben fortsetter å være suksessfull, skrev han i en uttalelse.

Ifølge BBC står klubben fast på at ecuadorianeren ikke er til salgs i vintervinduet. Brighton skal i tillegg ha gitt spilleren beskjed om å holde seg unna treningsfeltet inntil tirsdagens overgangsfrist, melder The Athletic.

– Borte fra trening i tre dager

Everton-juvelen Anthony Gordon ser ut til å få ønsket sitt oppfylt.

Han skal ha uteblitt fra trening i tre dager mens Merseyside-klubben og Newcastle forhandlet om en overgang.

Ifølge The Athletic var den første av dagene planlagt.

Gordon måtte imidlertid formelt be om å dra før en avtale kunne landes, skriver nettstedet. Nå skal han være i ferd med å signere for Newcastle for en overgang på nærmere 500 millioner kroner.

ETTERTRAKTET: I sommer ble Anthony Gordon linket til Chelsea og Tottenham. Nå er han på vei til Newcastle. Foto: Isaac Parkin

Everton sliter i nedrykksstriden i Premier League.

Prestasjonene har uteblitt også fra Gordon, som ikke har startet en kamp etter VM-pausen. Tidligere i januar ble han konfrontert av supportere: