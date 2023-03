Nådeløs Strandberg: – Det er udyktighet

KRITIKK: Stefan Strandberg mener det er udyktighet som er årsaken til at Norge ikke scorer på flere av de store mulighetene de har skapt. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg har ikke tall på hvor mange store muligheter vi har. Det er ikke uflaks, det er udyktighet når vi brenner så mange og store sjanser, sier forsvarspiller Stefan Strandberg til TV 2 etter 1-1-kampen mot Georgia.

Alexander Sørloth sendte Norge i ledelsen etter 14 minutter. Etter en time spilt utlignet Georges Mikautadze for Georgia. Til tross for mange store sjanser for Norge i løpet av kampen endte det 1-1.

Norge har nå bare ett poeng på de to første EM-kvalikkampene.

Strandberg synes det er frustrerende at ikke de scorer på sjansene.

– Det er frustrerende å stå bak. Vi har mange gode spillere foran oss som vi skal forholde oss til en hel kamp, det er jævlig frustrerende.

– Hvorfor blir det slik på landslaget?

– Nei, det må du ikke spørre meg om. Det vet jeg ikke. Vi har mange gode spillere som score mål og har målgivende i klubblaget. Jeg vet ikke, du må nesten høre med de, sier Vålerenga-spilleren.

En av dem som bommet på en stor sjanse mot Georgia, Fredrik Aursnes, antyder at Strandberg kan ha et poeng for hans del.

– Vi er ikke gode nok foran mål. Om jeg skal snakke for min egen del, så kan jeg bli bedre på å sette ballen i mål. Det er noe man må jobbe med, sier Aursnes til TV 2.

MÅLSCORER: Alexander Sørloth vart målscorer for Norge. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Går en kule varmt

Strandberg mener at de ikke fortjente å vinne kampen.

– Mål preger kamper. Hadde vi fått 2-0 hadde vi ridd det av lett. Når vi ikke scorer på de sjansene vi har, så vet vi at de kommer til å gamble og at de har gode spillere foran som de står igjen og jukser litt. Klarer vi ikke å drepe kampen, det er jævlig å si det, men da fortjener vi ikke mer.

Forsvarspilleren var selv involvert i baklengsmålet, da Mikautadze vant fartsduellen mot Strandberg.

– Jeg har ikke sett det på nytt. Jeg ble tatt litt på senga, det skjer noe med Leo der. Jeg må se det igjen før jeg sier noe bombastisk.

Han fortsetter:

– Jeg syns vi står godt bakover, det gjør vi i begge kampene. Som sagt når vi ikke scorer mål, så blir det slik disse kampene går. Det går en kule varmt nå.

FØLER MED GUTTA: Ståle Solbakken syns litt synd på laget etter ett poeng på to kamper. Foto: Pål S. Schaathun

– Hans store styrke

På flyplassen i Georgia på vei tilbake til Norge sier Ståle Solbakken at han synes synd på guttene.

– De har har maks utur i alt. Noe kan sikkert tilskrives litt udyktighet. Det er lenge siden vi har sett ett norsk lag dominere slik på bortebane, sier landslagssjefen.

Han legger ikke stor vekt på kritikken fra Strandberg.

– Ja, men han kan være følelsesladd like etter kampen. Det skal han få lov til å være. Det er Stefan på godt og vondt. Han lever på engasjementet sitt, det lever alle veldig bra med. Det er store styrke, påpeker Solbakken.