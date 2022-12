Nådeløs Simeone etter starttrøbbel: – Det er jeg som må forbedre meg

Atlético Madrid-trener Diego Simeone tar kraftig selvkritikk etter at den spanske fotballstorheten har slitt uvanlig tungt innledningsvis denne sesongen.

Se Atlético Madrid - Elche torsdag kl. 21.25 på TV 2 Sport Premium og Play!

Hovedstadslaget ligger på femteplass i La Liga etter en sesongstart der det har vært mange skjær i sjøen. Så sent som i 2021 vant klubben den spanske ligaen. Den suksessen har vist seg vrien å følge opp.

I høst ble det exit fra Champions League i gruppespillet, der Simeones menn endte helt sist.

– Vi har en strålende tropp, fire spillere var med i VM-finalen, så kanskje er det treneren som ikke har gitt alt, siee en svært selvkritisk Simeone til journalister onsdag.

– Det er jeg som må forbedre meg slik at vi kan heve nivået vårt i La Liga. Spillerstallen består av mer eller mindre de samme navnene som vant ligaen. Grunnlaget er der, det er treneren som feiler mer enn noe annet, legger han til.

La Liga er tilbake. Se alt fra ligaen på TV 2 Play!

Den argentinske treneren uttalte seg også om den portugisiske spissen João Félix, som flere medier har meldt at kan komme til å forlate klubben. Det er rapportert at Felix har et anspent forhold til Simeone.

– Vi har uenigheter, men jeg har alltid jobbet for klubbens beste, sier Simeone.

– Felix er viktig for laget. Hvis han tar med seg det vi så i VM til laget vårt, vil han være veldig viktig. Han har forutsetningene og talentet, og laget trenger hans kvaliteter, fortsetter han.