Nådeløs Nypan tar oppgjør med seg selv: – Det er et slag i trynet

LILLESTRØM (TV 2): Han har som oftest blitt hyllet i høst, men nå kommer Sverre Nypan (16) med en knallhard dom over egen prestasjon.

Etter 67 minutter, på stillingen 0-3, ble en slukøret Nypan byttet ut etter en anonym forestilling på Åråsen.

Han jogget ut over sidelinjen og ristet på hodet mens han tok imot en jakke fra et medlem av støtteapparatet. Så satte han kurs mot garderoben, på motsatt side av banen.

Dermed passerte han bortesvingen, der 1500 RBK-ere sang, veivet med flagg og tente bluss til tross for det ydmykende resultatet i den norske fotballklassikeren.

Da han passerte fansen, rakte Nypan armene i været. Så applauderte han tilskuerne.

– Det er bare å beklage. Det er ikke noe annet å gjøre. Det jeg og laget viser på banen i dag, er ikke godt nok i det hele tatt, sier Rosenborg-juvelen til TV 2.

– Når vi får så mye støtte, og så gir vi det her tilbake, synes jeg synd på de som kommer og ser på, fortsetter Nypan.



– Ikke i nærheten

Han har fått sitt store gjennombrudd i Eliteserien denne sesongen, signert ny kontrakt med RBK, tiltrukket seg interesse fra engelske storklubber, havnet under vingene til superagent Rafaela Pimenta, og blitt hyllet som ligaens kanskje største talent.

Men etter den fysiske bataljen mot Lillestrøm var Nypan den første til å rette søkelyset mot egne svakheter.

– Jeg er veldig klar over hva jeg må bli bedre på, og det vises i den kampen her. Jeg må bare hjem og trene, egentlig, lyder den nådeløse dommen fra Nypan.



– Hvilke ting tenker du på da?

– Luftstyrke, duellspillet og dødballer. Å ta mann. De er litt større enn meg, men det er ikke en unnskyldning, sier Nypan og utdyper:

– Det handler kanskje mer om timing og smartness enn styrke og råhet, mener jeg, da.

På spørsmål om hvordan han håndterer en slik erkjennelse, svarer 16-åringen:

– Jeg har fått mye skryt. Jeg er takknemlig for det. Det har gått ganske bra for min del, men jeg vet godt at jeg ikke er i nærheten av der jeg skal være.

– Det er bare hjem og trene. Det har jo vært sånn hele livet. Det er et slag i trynet ikke å være på det nivået du skal være. Samtidig er det ikke noe annet å gjøre, sier unggutten.



Hylles: – Fantastisk

Det er selvinnsikt og innstilling som får RBK-trener Svein Maalen til å applaudere.

– Han sa det selv. Det er fantastisk av en 16-åring å si det. Det er akkurat det det handler om. Det er lett å være god når du får spille på styrkene dine, men du må også klare å være god når du ikke får gjort det, og få kampene i ditt spor.

– Så lenge man er opptatt av å lære av det, som Sverre indikerer, så er det et godt utgangspunkt for å bli bedre, sier Maalen.

– Da kan du ikke spille

Ole Selnæs holdt en tordentale i RBK-garderoben etter kampslutt. Han er klokkeklar på at han stiller samme krav til alle sine lagkamerater, uansett alder.

– Det er mye læring i sånne kamper for unge spillere. Jeg driter i om man er 16 eller 35, man er nødt til å ta ansvar selv. Det spiller ingen rolle hvor gammel du er. Hvis du ikke klarer å ta ansvar 100 prosent, kan du ikke spille, rett og slett, sier Selnæs og understreker at han ikke skylder på hverken Nypan eller midtstopper Håkon Røsten (18):

– Det er ikke sånn at dette var ungguttene sin feil. Vi forsvarer oss for dårlig på dødball alle sammen, som et lag. Det gjelder alle.