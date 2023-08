Nådeløs Molde-dom: – Hører ikke hjemme på dette nivået

– Det har vært Moldes svakhet hele denne sesongen – forsvarsspillet, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Ifølge Uefas statistikk fra kampen skapte Galatasaray kun seks sjanser. Likevel kunne de feire tre mål.

Tre enkle mål.

På det første målet var Molde uheldige etter at et frispark gikk via hodet til Martin Ellingsen og i mål.

De to andre målene derimot. Der mener TV 2s eksperter at Molde kun har seg selv å skylde på.

Først glapp Martin Bjørnbak i markeringen da Mauro Icardi løp seg fri og tre minutter på overtid var det total svikt bak hos Molde.

– Se hvor enkelt Mauro Icardi kommer seg forbi Martin Bjørnbak, og hvor langt unna Eirik Haugan er den første duellen. Dette er forsvarsspill som ikke hører hjemme på dette nivået, sier Jesper Mathisen om målet som avgjorde kampen.



Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem innrømmer at klubben har to utfordringer. At de slipper for inn enkle mål og at de svikter foran mål.

– Ja, det er ikke noe nytt for oss at dette skjer. Vi har spilt så mange gode kamper i år, men sluppet inn enkle mål og ikke klart å score, så det er ikke helt nytt for oss.

SMELL: Molde storspilte til tider mot Galatasaray, likevel endte kampen med tap. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Det er for dårlig av oss

Molde-trener Erling Moe var stolt over prestasjonen til spillerne sine, men også han irriterer seg over hvor enkelt Galatasaray scoret målene sine.

– Det er for dårlig av oss at vi tillater dem å komme inn bak oss. Det så enkelt ut, men jeg må se det på nytt før jeg gir en dom, sier Erling Moe.

Etter å ha fått vist reprisen i TV 2s intervju, er derimot dommen klar.

– Det er for dårlig av oss, sier Moe.

TØFT UTGANGSPUNKT: Molde er nødt til å vinne i Istanbul for å ha sjansen til å gå videre til Champions League-gruppespillet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

TV 2s fotballekspert Morten Langli er i likhet med Mathisen nådeløs i sin dom.

– Denne kampen oppsummerer egentlig Moldes problemer denne sesongen, sier Langli.

– Midtbaneleddet deres er veldig sterkt, men det er svakheter i bakerste- og fremste ledd som gjør at de har tapt poeng i Eliteserien og at de taper denne kampen, avslutter Langli.

Molde-spiller forstår kritikken

Mens tyrkerne scoret tre mål på seks sjanser, klarte bare Molde å score to mål på 22 sjanser, ifølge Uefas egen statistikk.

For Molde var til tider svært gode. Flere ganger var de nær å ta ledelsen i andreomgang, men så ble de straffet tre minutter på overtid.

– Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen vår, den er sterk. Men at vi slipper inn tre mål på så få sjanser, det er for dårlig av oss. Det er litt bittert, sier Martin Ellingsen.



BITTERT: Martin Ellingsen sendte Molde i ledelsen, så stusset han ballen i eget mål. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

I likhet med kaptein Magnus Wolff Eikrem, ser også han hvor det sviktet.

– Vi må tydeligvis bli bedre på det, uten tvil. Icardi går rundt og ser uinteressert ut, så plutselig er det to mål. Vi må bli bedre på å forsvare eget mål, sier Ellingsen.

Returkampen ser du på TV 2 Play tirsdag neste uke!