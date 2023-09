Nådeløs dom over Pellegrino og Norge: – Mangel på respekt

47 mål og 19 målgivende pasninger på hans 48 siste kamper i Eliteserien.

Eller 78 mål på hans siste 83 kamper, om du vil.

Helt siden han signerte for Kristiansund på sommeren for fire år siden, har Pellegrino valset over det aller meste i norsk klubbfotball.

Nå er han på full fart mot sin tredje sesong med minst 25 seriemål på toppnivå. Flere av fulltrefferne har vært eventyrscoringer som har gått viralt verden over.

Likevel står han fortsatt uten en eneste landskamp for Norge, ei heller har han noensinne blitt tatt ut i troppen.

Med en drøy uke til neste landslagsuttak scoret Pellegrino fire mål mot Vålerenga søndag ettermiddag.

I nyeste episode av TV 2s eliteseriepodkast «Spiss vinkel» blir drammenserens landslagskandidatur diskutert.

– Akkurat her går jeg imot folk og sier at jeg veldig godt kan forstå at han ikke er med. For den rollen han har i Glimt, den er jo tilpasset Amahl Pellegrino. Den er skreddersydd, de kjenner ham så utrolig godt og vet akkurat hva han er god på, og hva han er mindre god på, sier fotballekspert Yaw Amankwah.

– Hvis Ståle Solbakken ser at han i sitt system ikke ønsker å skreddersy en rolle på samme måte for Pellegrino, så er ikke den spilleren nødvendigvis like god. Da er det helt urealistisk å forvente at Pellegrino skal være like god på landslaget, sier han.

– Toget er gått

Amankwah tror Pellegrino er vurdert «opp, ned og i mente» av landslagsledelsen, at Solbakken har «fått mast hull i hodet om dette», men at han på fotballfaglig grunnlag har valgt ikke å ta ham ut.

TV 2 er kjent med at Pellegrino har blitt vurdert av landslagets ledelse flere ganger, men at fremveksten av en rekke yngre alternativer på kantene – blant andre Antonio Nusa, Ola Solbakken og Osame Sahraoui – har ført til at 33-åringen har stått ganske langt bak i køen.

Samtidig har landslaget ved flere tilfeller blitt stående og stange mot antatt svakere motstand.

– Kunne det ikke vært plass til Amahl Pellegrino for å utgjøre en forskjell i kamper som blir litt like Glimt sine?

– Det kunne han definitivt. Men da måtte hans rolle vært tilpasset så han fikk spille på det han er aller best på. Men igjen, hvis Solbakken ikke ønsker å gjøre den typen tilpasninger, tror jeg ikke han hadde levert i nærheten av samme nivå på landslaget som han gjør for Bodø/Glimt, sier Amankwah.

På spørsmål om det ville vært riktig å ta ut Pellegrino om ikke annet for å belønne ham med en landskamp etter de fantastiske prestasjonene over tid i Eliteserien, svarer eksperten:

– Hvis han skulle blitt tatt ut på sympati, eller som en gulrot som handler om noe annet enn det fotballfaglige og de sportslige hensynene landslagssjefen tar, så er det for meg en mangel på respekt. Både overfor ham og de andre i troppen.

– Her skal det utelukkende handle om at Solbakken tar ut de spillerne som i hans hode maksimerer sjansene for å vinne alle kamper som Norge deltar i. For meg er det punktum. Ingen andre hensyn må tas. Jeg forstår godt at Pellegrino kommer til å avslutte sin karriere uten en eneste landskamp, sier Amankwah.

– Han er 33 år nå. Er toget gått?

– Toget er gått.

– Dugg på øynene

Amahl Pellegrino ønsket ikke å stille i TV 2s podkast og har vært lite snakkesalig de siste gangene han har blitt spurt om landslaget. I juni kom han riktignok med et lite stikk i retning Ståle Solbakken.

– Han har litt dugg på øynene så jeg får ikke gjort noe med det, sa han til TV 2 etter nedsablingen av HamKam søndag.

– Er du skuffet over å ikke bli tatt ut på norske landslaget?

– Det tror jeg sier seg selv. Men det er sinnssykt hyggelig å se alle tilbakemeldingene jeg har fått i etterkant. Det viser at jeg har gjort noe riktig, sa Pellegrino.

Konfrontert med uttalelsene svarte Solbakken:

– Det må vi tåle.

– Forstår du at norske fotballsupportere stusser over at han ikke blir tatt ut?

– Ja og nei. Ja, fordi han scorer veldig mye mål på et veldig godt Bodø/Glimt-lag. Det er ikke sånn at vi ikke ser det. Jeg ser med internasjonalt perspektiv på det. I år har jeg sett ham live tre ganger, med to kamper på Åråsen, hvor det har vært gress og tett. Da synes jeg det er litt annerledes, sa Solbakken.

Pellegrino ble i sommer tatt ut på landslaget til Tanzania, men han har foreløpig takket nei til å møte på samling. Kanskje blir det aktuelt igjen i fremtiden dersom han fortsetter å bli utelatt for Norge.