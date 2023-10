Nådeløs dom etter ny marerittkamp: – Bomkjøp

Se Onana-tabben som sørget for rødt kort til Casemiro i videovinduet øverst!

André Onanas marerittstart som Manchester United-spiller fortsetter.

Mot Galatasaray ble valgene hans svært utslagsgivende for at United gikk på sitt andre strake Champions League-tap.

– Han har vært et bomkjøp til nå. Han gjør feil og koster dem baklengsmål i kamp etter kamp, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

HIMMEL OG HELVETE: Rasmus Højlund viste at Manchester United har hentet en svært spennende spiss, mens André Onana viste det stikk motsatte. Foto: Dave Thompson

For det hjalp lite at den andre prestisjesigneringen Rasmus Højlund viste seg fra sin beste side med to mål.

Sisteskansen vartet nemlig opp med tre kampavgjørende feil.

To tabber, samt en horribel feilpasning som sørget for rødt kort til lagkamerat Casemiro.

– Jeg syntes Onana var et bra kjøp. Jeg liker Onana, det er en god keeper, men det ser ut til at han liker risiko. Det ser ut til at han trives med små marginer, at han rett og slett oppsøker det, sier Erik Thorstvedt.



BLYTUNGT: Erik ten Hag og Manchester United har fått en fryktelig start på sesongen. Foto: Martin Rickett

– På dette nivået blir man straffet

Etter kampen var Erik ten Hag klar på at det var laget som tapte kampen. Ikke enkeltspillere.

– Vi leder to ganger og kontrollerer kampen. Så gjør vi noen elementære feil, som vi vanligvis ikke ville gjort. På detten nivået blir man straffet for det, sier Erik ten Hag etter kampen.

– Det er vanskelig å kontrollere det, men vi står sammen. Det er ikke én som gjør feil, det er laget som gjør feil. Det var helt unødvendig, som sagt leder vi to ganger, sier nederlenderen.

– Forventer du mer av spillerne dine?

– Vi forventer mer sammen. Jeg og spillerne forventer mer, sier United-manageren.

Fra fest til begravelse

På det første målet ble keeperen nølende og stå igjen da Galatasaray banket en ball i bakrom.

Ballen spratt nesten helt inn til femmeteren før Wilfried Zaha fikk skutt ballen i mål.

Så sørget Onana for at Casemiro fikk rødt kort etter at han sendte av gårde en forferdelig pasning helt upresset.

Brasilianeren forsøkte å rydde opp, men felte en motspiller og fikk sitt andre gule kort. Situasjonen ga også gjestene et straffespark som de bommet på.

Fem minutter senere fikk Mauro Icardi en enkel jobb med å punktere kampen. Onana satte seg ned da Icardi kom alene med ham, da chippet argentineren ballen enkelt over sisteskansen.

– Det er så lett ... Onana setter seg her også. Det er ingen grunn til at han skal sette seg ned der, var dommen til Erik Thorstvedt.



Burde Onana kommet ut og avverget situasjonen her?

– Noe som er påfallende er rekken med spillere som blir hentet til klubben og presterer dårligere enn de gjorde i sin tidligere klubb. Onana er vel det siste eksempelet på en som ble hentet inn som en av verdens beste keepere og koster dem poeng i kamp etter kamp, sier Morten Langli.



Kampen så lenge ut til å bli en festaften hvor Rasmus Højlund skulle stjele overskriftene. Slik ble det altså ikke.

– Onana har lenge igjen før han oppnår posisjonen som Højlund nå har fått av fansen, sier Thorstvedt.