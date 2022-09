Nå tror suksesstreneren på opprykk: – Det er nesten så du må klype deg litt i armen

Med sju kamper igjen av 1. divisjon ligger KFUM Oslo an til å gjøre det store. Jørgen Isnes´ menn ligger foreløpig på direkte opprykksplass med tre poengs luke ned til Stabæk.

– Det er nesten så du må klype deg i armen, i alle fall litt innimellom, sier KFUM-trener Jørgen Isnes.

–Tror du selv det ender med opprykk?

– Ja, det tror jeg. Ellers hadde jeg ikke sittet her, sier 43-åringen, og begrunner det:

– En av grunnene til at jeg nylig skrev ny kontrakt, er at jeg har et ønske om å være her over lengre tid. Det er fordi jeg ser at det er mulig å få til ganske mye i norsk fotball, sier Isnes.

Nylig skrev Jørgen Isnes under på en ny treårsavtale med KFUM Oslo.

Har stusset over sine egne valg

Det var nok overraskende for mange: I løpet av de siste årene har KFUMs suksesstrener vært ønsket av klubber som Odd, Sarpsborg 08 og HamKam. Før sesongen ville Molde ha ham med i trenerteamet.

Isnes har avvist alle.

Han har forståelse for at enkelte stusser over valgene hans.

– De som er opptatt av penger, vil sikkert stusse. For jeg ville tjent mer i andre klubber. Når det kommer til fasiliteter, så vil sikkert mange stusse. Det skjønner jeg godt – for jeg stusser litt sjøl også. Samtidig tror jeg folk skal være litt forsiktig med å pirke borti enkeltpersoner som tenker litt annerledes og har et ønske om å ta en litt annen vei til toppnivået. Det kan gjøres på litt ulike måter, og der er jeg, sier Isnes.

Han forklarer at det handler om hans egen utvikling. Han minner om at kom til KFUM i 2015 og at han de første to årene var assistenttrener under Ståle Andersen. Det er kun siden 2017 at han har vært hovedtrener.

– Det er ganske lite i et stort trener-liv. For meg handler dette om at jeg fortsatt har noe å lære. Jeg ønsker fortsatt å bygge noe. Det kan jeg fortsatt i KFUM. Jeg ønsker å være med på å bygge dette her videre. Det trigger meg, sier Isnes.

Han avviser at det handler om frykt for konsekvenser.

– Jeg er ikke redd for neste utfordring i det hele tatt. Jeg har en lærerutdanning som jeg er stolt av og som jeg bruker i hverdagen. Om jeg får sparken i en fotballklubb, så vil jeg alltid ha noe å falle tilbake på, sier Isnes.

Han har aldri lagt skjul på at båndene til Oslo er sterke. Men heller ikke det er avgjørende, sier han.

– Jeg er Oslo-gutt, jeg liker Oslo-profilen til KFUM og jeg er glad i byen. Jeg har familie og gode venner her. Men jeg tror at jeg på et tidspunkt har godt av å komme meg ut av Oslo. Selv om jeg er grå i håret og har fått litt rynker og sånt, så er jeg bare 43 år. I et trenerperspektiv er det relativt ungt, påpeker han.

– Det er fortjent

At KFUM Oslo foreløpig ligger an til å rykke opp til Eliteserien, er selvsagt imponerende i seg selv. Men vel så imponerende er kanskje stabiliteten KFUM har vist siden opprykket i 2018.

I konkurranse med langt større klubber, har Isnes & Co. levert en 4.-plass, en 8.-plass og en 5.-plass de siste årene.



I 2019 og 2021 spilte KFUM Oslo seg dessuten fram til kvartfinalen i cupen.

– Jeg liker ikke å si at «jeg» er stolt over det. Men «vi» er stolt over det. Vi har et bunnsolid trenerteam og en bunnsolid administrasjon som gjør at vi ikke mister fotfestet. Vi har beina godt planta på jordet og jobber målrettet og framover, sier han.

STERK I TROEN: Jørgen Isnes tror KFUM Oslo snyter klubber som Stabæk, Ranheim og Start for opprykket i år. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Han minner om de tre T-ene: Ting tar tid.

– Det er fascinerende å se at spillerne som omtrent kom ut av skauen og på treningsfeltet nå har gått til å kunne trene på formiddagstid og spise mat etter enkelte treninger, sier han.

Det er først i år at KFUM trener på dagtid hver eneste dag.

Også på anleggstiden skjer det ting. En splitter ny stadion, med plass til 3000 tilskuere, er i ferd med å realiseres. Håpet er at den skal stå ferdig til 2025-sesongen.

– Mulighetene til å bygge videre på noe her er store. Det er derfor jeg har hatt et ønske om å være med videre her. Det trigger meg. Om jeg hadde kjent at motivasjonen var borte, så hadde jeg nok kastet meg på noe annet. Men jeg vet at hvis jeg jobber like godt framover, så vil det komme muligheter som kanskje trigger meg enda mer, sier han.

Slik er han som trener

Faglig dyktig, relasjonssterk – og med en egen evne til å holde en hel tropp på tå-hev. Slik beskrives mannen som har bidratt til å stabilisere KFUM Oslo i toppen av norsk fotball.

– Først og fremst er han kompetent på fag. Men så har han klart å skape en sammensveiset gjeng. Det er ingen her med egne agendaer, sier KFUM-profil Robin Rasch.

– Han vet hvordan han skal behandle folk, sier lagkamreat Simen Hestnes.

Selv ser Jørgen Isnes seg på som en relasjonssterk person. En som vet at det er viktig å bygge relasjoner og sette pris på teamet.

Trolig betyr det litt at han har lærerutdannelsen i bunn.

– Jeg tror jeg er flink til å slippe til andre. For meg er teamarbeid noe av det viktigste: At man trekker i samme retning. Så får jeg heller skinne litt inn i mellom, sier Isnes.

Flere sier han er en snill person. Kanskje for snill, til og med.

– Det er jo hyggelig at folk sier det. Jeg tror jo at jeg er snill, men jeg kan være hard også. At rullgardina kan gå ned, viser jo to røde kort i løpet av ganske kort tid. Jeg kan kjefte og være sint jeg også, men det går fort over. Og når jeg først er sint, så er det reellt, sier han.



Av andre beskrives han som en klubbmann. En som gjerne titter innom aldersbestemte treninger og som kjenner gutta på på klubbens gatelag.

– Det handler om å ha forståelse for hvor du er til enhver tid. KFUM som klubb kan ikke bare være A-laget – det blir helt feil. I andre klubber kan det være mer naturlig, påpeker Isnes.

STOR UTVIKLING: Jørgen Isnes liker de gradvise stegene KFUM har tatt som klubb. Her i samtaler med TV 2. Foto: Sveinung Kyte / TV 2



Vil bevise at han valgte rett

Nå drømmer Jørgen Isnes om å ta KFUM opp i det aller gjeveste selskap. I Eliteserien vil det ikke være tvil om at A-laget vil være klubbens store flaggskip.

43-åringen har naturligvis et stort ønske om å klare det – og han legger ikke skjul på at ønsket forsterkes av at han tidligere i år selv sa nei til flere klubber i Eliteserien.

– Det er superviktig å rykke opp. Nå har jeg snakket om at jeg har forlenget kontrakten, og det har vært god progresjon, god utvikling og vi har jobbet stille og framtidsretta. Da er det for meg en seier hvis det blir opprykk, sier Isnes.

Han vet at det vil bli lagt merke til i Fotball-Norge.

– Det å kunne ta nye steg i mitt trener-liv er noe jeg har store ambisjoner om. Jeg kunne gått i fjor… men vi presterer bedre i år, og da synes jeg det foreløpig ser ganske riktig ut. Så handler det jo om tidspunkt, sier Isnes - og konkluderer på passende vis:

– Så kan det jo hende at KFUM spiller i Eliteserien neste år. Om noen prikker meg på skulderen og sier at det var et feil valg da, så snakkes vi, sier han og gliser bredt.