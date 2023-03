Nå skal forbannelsen brytes: – På tide med gull

20 år: Synne Skinnes Hansen og Maria Olsvik var henholdsvis åtte og ni år gamle forrige gang et kvinnelag fra Trondheim feiret seriegull. Det vil de gjøre noe med. Foto: Gard Svalestuen

En høstdag i 2003 kunne Gøril Kringen, Brit Sandaunet og resten av Trondheims-Ørn strekke hendene i været. Med 4-1 borte mot Røa to runder før slutt, kunne trønderne juble for sitt sjuende seriegull på ti år.

SEIERSMASKIN: Trondheim-Ørn var omtrent utilnærmelig på 90- og tidlig 2000-tallet. Foto: Greve, Jan

Så sa det stopp.

– Jeg tror ikke de tenkte at det skulle gå 20 år til neste gang da de tok det gullet.

Det sier Rosenborg-spiller Synne Skinnes Hansen. Sammen med Maria Olsvik møter duoen TV 2 for en prat på Rosenborgbanen. Det var her trønderne løftet siste seriegull for 20 år siden.

– Det har vært mange tøffe år der vi ikke har hatt noen fasiliteter og vi dro rundt på baner i Trondheim... det å ta gull hadde vært prikken over I-en med tanke på å få til noe og ha bygd opp noe, sier Olsvik.

Lang reise

28-åringen, som har vært i klubben siden 2013, er en av dem som har vært med på reisen fra Trondheims-Ørn til Rosenborg.

– Da lå vi jo midt på tabellen og det var en lengre vei opp. Vi har gått fra det til å bli et topplag, og den veien har egentlig vært ganske tøff. Det hadde vært artig å gi noe tilbake til alle de som har stått på og jobbet dugnad for Trondheims-Ørn, og nå Rosenborg, de siste tjue årene, sier Olsvik, og legger til:

– Vi har hatt en god kurve nå i fire år, så det er absolutt muligheter for å få til det i Trondheim igjen.

Hun var ni år sist trønderne tronet øverst i Toppserien. Lagvenninna Skinnes Hansen var åtte.

GODE MINNER: Skinnes Hansen mimrer tilbake til barndommen på guttelaget i Hvittingfoss. Nå vil hun ta gull med Olsvik og Rosenborg. Foto: Gard Svalestuen

– Jeg føler det er veldig på tide, at det skjer igjen. Vi har liksom hatt to sølv og én bronse. Spesielt den bronsen i fjor tror jeg har gjort at vi er ekstra sultne på det gullet i år. Vi har vært så nære så mange ganger, sier Skinnes Hansen.

Har et ess i ermet

De siste årene har Rosenborg igjen nærmet seg det edleste metallet av dem alle. Nå vil de ta det siste steget.

I 2023 handler nemlig alt om å vippe Brann ned fra tronen, samtidig som de skal kvitte seg med et 20 års gammelt spøkelse.

PLASS TIL EN NY: Pokalen fra 2003 er den siste i samlingen for Rosenborg. Foto: Gard Svalestuen

– Jeg tror trønderfansen var veldig skuffet i fjor når det ble en bronse etter to sølvår. Det er liksom ingenting annet enn gull som er godt nok her i Trondheim, så det er egentlig bare å leve opp til forventingene, sier Olsvik.

Og skal vi tro Rosenborg-jentene har de et ess i ermet, som rivalene fra Oslo og Bergen ikke har.

– En tydelig måte å spille på og en solid garderobe, smeller det fra Olsvik, mens Skinnes Hansen nikker anerkjennende.

På lørdag serieåpner duoen og resten av RBK-kvinnene mot Stabæk på Koteng Arena. Der begynner jobben mot sesongens store mål.

– Nå er det på tide at vi tar gull. Vi skal sørge for at Brann og Vålerenga ikke har en sjanse, sier Skinnes Hansen bestemt.

MER JUBEL? På lørdag starter Rosenborg jakten på sitt første seriegull siden 2003. Foto: Geir Olsen

Og om det først skjer, ja da tror trønderne på en ny gullalder.

– Sju seriegull på ti år er ganske rått. Det er jo helt sykt, egentlig. Men jeg tror Rosenborg har mulighet til å komme tilbake til den gullalderen, avslutter Olsvik.