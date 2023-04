Tobias Fjeld Gulliksen blir trukket frem som Eliteseriens største talent. 19-åringen har et klart mål for sesongen.

Strømsgodset-juvelen har allerede fått sitt gjennombrudd i den marineblå drakta.

Nå høster han lovord fra fjorårets spiller i Eliteserien, Hugo Vetlesen.

– Eliteseriens største talent må være Gulliksen, sier Vetlesen til fotballandslagets Instagram-konto under Marbella-oppholdet.

Hovedpersonen selv er ikke like kontant i svaret.

– He-he, både ja og nei. Det er veldig hyggelig å høre, men jeg gleder meg egentlig bare til sesongen. Jeg er klar for å prestere på banen, så har jeg ikke så mye mer å si om akkurat det, sier Gulliksen.

– Klar for å vise hva jeg er god for

19-åringen er bestemt på at dette er sesongen hvor han virkelig skal ta det neste steget for å prege ligaen.

– Jeg ønsker å produsere enda flere målpoeng og bidra til at laget gjør det bedre i år. Nå må jeg ta opp hansken, og vise hva jeg er god for, mener Gulliksen.

MÅLSETTING: Tobias Gulliksen ønsker flere målpoeng og øyeblikk som dette for den kommende sesongen. Foto: Geir Olsen / NTB

I fjor sommer fikk Molde avslått et bud på unggutten, som er et av drammensklubbens heteste salgsobjekter.

Selv er han veldig avslappet rundt overgangsspekulasjonene.

– Det er kun agenten min som tar seg av dette, så der vet jeg egentlig veldig lite. Det handler jo hele tiden om å prestere, så får man se hva som skjer, sier Gulliksen.

Ung og lovende spillertropp

Tobias Gulliksen er en av mange unggutter som har fått muligheten i Godset-trøya. Kombinasjonen av en ny og målrettet trener, med unge og ambisiøse spillere, styrker forventningene rundt laget før sesongen sparkes i gang.

– Jeg kjenner at det nærmer seg alvor. Vi har mye ungt og lovende, og en del uprøvde ting, men jeg har virkelig troen på det Godset-laget her, sier 19-åringen.

SALGSOBJEKT: Tobias Gulliksen er attraktiv blant flere klubber. Nå trekker han frem flere unge spillere i klubben. Foto: Annika Byrde / NTB

Gulliksen ser lyst på fremtiden til klubben, med stadig flere unge spillere på banen for de marineblå.

– Vi har en del unge spillere nå som får sjansen. Vi prøver jo å bygge et ungt og godt lag. Det er spennende ting som skjer i klubben, fortsetter Gulliksen.

I tillegg trekker han frem Fabian Holst-Larsen og Jonas Therkelsen som to unge spillere som virkelig kan få sitt gjennombrudd denne sesongen.

KAN FÅ SITT GJENNOMBRUDD: Jonas Therkelsen fikk sin Eliteserie-debut her mot Vålerenga forrige sesong. Nå kan han få enda mer tillit denne sesongen. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Et knepp opp på alle punkter

Gulliksen er svært fornøyd med Jørgen Isnes' sesongoppkjøring som ny hovedtrener. Unggutten har bemerket seg noen positive faktorer.

– Vi spiller jo mye mer på treningene, noe jeg liker veldig godt. Det er kanskje et knepp opp på alle mulige punkter når det kommer til fasiliteter og planlegging av økter. Det har vært veldig bra så langt, konkluderer Gulliksen.

ENGASJERT: Strømsgodsets nye hovedtrener Jørgen Isnes har hatt et positivt inntrykk på Tobias Gulliksen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Til tross for litt varierende prestasjoner under oppkjøringen, er unggutten trygg på at de skal være godt rustet til seriestarten.

– For laget sin del så har det jo vært en litt varierende oppkjøring. Det er litt sånn oppkjøringer med ny trener blir også. Jeg føler meg trygg på at vi skal være ordentlige klare til første serierunde på Åråsen, avslutter Gulliksen.