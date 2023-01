Nå har han fått straffen etter sjokkbildene

Uruguay-midtstopperen ble totalslaktet for oppførselen sin etter VM-kamp. Nå er han og tre lagkamerater utestengt.

Fredag kom avgjørelsen i disiplinærsaken etter VM-kampen mellom Ghana og Uruguay 2. desember. Fire uruguayanere er utestengt i én til fire kamper.

Fernando Muslera og José Maria Giménez er begge utestengt i fire kamper etter at de aggressivt konfronterte dommeren da Uruguay ble utslått av fotball-VM. Diego Godin og Edinson Cavani er utestengt i en kamp.

Bildene av Giménez sjokkerte. Ifølge ESPN Uruguay fryktet landslaget en «historisk straff».

Se video av hendelsen her:

28-åringen ga en av funksjonærene på indre bane en albue i bakhodet. Etterpå henvendte han seg til kameraet og skjelte ut dommerne på det groveste. Han kalte dem både «horeunger» og «en gjeng med banditter».

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg var klokkeklar på at den var tilsiktet, og uttalte at Giménez satte «sporten i vanry på sitt aller groveste».

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah hudflettet spilleren, som til daglig spiller for Atlético Madrid.

I tillegg til de utestengte spillerne, må Uruguay spille sin neste turneringskamp hjemme uten publikum på kortsidene.

Spillerne konfronterte dommeren etter kampen som ble vunnet 2-0. Uruguay trengte ett mål til for å gå videre og mente seg snytt for straffe på overtid.

Fifas disiplinærkomité anser Uruguays fotballforbund ansvarlig for tilskuernes diskriminerende oppførsel og fant at spillerne forbrøt seg mot prinsippene for fair play, står det i Fifas pressemelding.

Både spillerne og fotballforbundet er ilagt bøter, og Fifa har også bestemt at spillerne skal gjøre samfunnstjeneste i et fotballprosjekt.

(©NTB)