– Nå er Ødegaard tredje best i verden

I STORFORM: Martin Ødegaard har blomstret i det siste. Så god er han, at fotballkjennere TV 2 har vært i kontakt med er samstemte: Han er blant verdens beste playmakere for tiden. Foto: Joe Giddens / PA

Se Ødegaard og co. møte Porto i Champions League på TV 2 Play onsdag fra klokken 20.00.

Tall TV 2 har hentet inn fra statistikktjenesten Opta viser at nordmannen Martin Ødegaard var den første spilleren i Europas fem største ligaer til å stå bak 50 skapte målsjanser fra åpent spill denne sesongen.

Mot Burnley sist helg var Ødegaard igjen strålende, og etter scoring og 5-0-seier har superlativene haglet.

– Han var eksepsjonell, uttalte Arsenal-manager Mikel Arteta om Ødegaards forestilling på Turf Moor.

Men hvor god er egentlig Martin Ødegaard opp mot verdens aller beste midtbanespillere? Det har TV 2 forsøkt å finne svar på i forkant av kveldens Champions League-oppgjør borte mot Porto.

– Martin Ødegaard syr sammen angrep, er alltid tilgjengelig og overblikket er i absolutt verdensklasse, sier Tor-Kristian Karlsen.

Han har 25 års erfaring som både speider og leder i fotballen.

At nordmenn har lagt merke til Ødegaard, er likevel ingen overraskelse.

Men selv langt utenfor landegrensene, har drammenseren virkelig markert seg.

FEMTEPLASS: Arthur Quezada, journalist i TNT Sport Brazil, mener Martin Ødegaard hører til på femteplass i en kåring over verdens beste playmakere. Foto: Eirik Nesset Hjelvik

– Utenfor Europa, så tror jeg kanskje at noen ser på Ødegaard som en av verdens beste playmakere. Men jeg tror også at mange tenker at han må vinne titler for å fortjene den tittelen. Hvis han gjør det med Arsenal, så vil han definitivt bli regnet som en av de beste, sier journalisten Arthur Quezada.

Han følger blant annet Champions League for TNT Brazil.

Samstemte: – Han er topp fem

Quezada mener Ødegaard per dags dato er den femte beste playmakeren i verden.



Tor-Kristian Karlsen plasserer 25-åringen på en fjerdeplass, mens TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller slår til med en tredjeplass.

De fem beste playmakerne i verden TV 2 har bedt tre eksperter sette opp sin topp fem liste over verdens beste playmakere i verden. TOR-KRISTIAN KARLSEN

25 års erfaring som speider og leder, både nasjonalt og i større internasjonale klubber. Konsulent nå. Er også skribent for ESPN. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) Jamal Musiala (Bayern München) Kevin de Bruyne (Manchester City) Martin Ødegaard (Arsenal) James Maddison (Tottenham) SIMEN STAMSØ-MØLLER

Fotballekspert i TV 2 på internasjonal fotball. Har selv spilt aktivt på toppnivå i Norge. Kevin de Bruyne (Manchester City) Rodri (Manchester City) Martin Ødegaard (Arsenal) Toni Kroos (Real Madrid) Frenkie de Jong (Barcelona) ARTHUR QUEZADA

Journalist som følger internasjonal fotball tett for TNT Sports Brazil. Jobber blant annet med Champions League.

1. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

2. Rodri (Manchester City)

3. Kevin de Bruyne (Manchester City)

4. Toni Kroos (Real Madrid)

5. Martin Ødegaard (Arsenal) Premisset som er gitt er at det er sentrale midtbanespillere – inkluderte indreløpere – som styrer spillet. Eksempelvis er Phil Foden og Jude Bellingham derfor ikke vurdert som playmakere i denne kåringen.



– Hvis jeg fortsatt var litt i tvil i fjor, så er jeg ikke lenger i tvil: Martin Ødegaard er kommet inn i verdenstoppen for å bli der. Spesielt på den siste tredjedelen har han en X-faktor som få andre i hans posisjon har. De stikkerne, det blikket og evnen til å finne en medspiller: Der mener jeg han er best i verden, sier Stamsø Møller.

>

Tallene og statistikken til Ødegaard, har ofte blitt trukket fram i form av hans offensive ferdigheter og skapte sjanser.

Men en som virkelig har studert Martin Ødegaard, er det norske A-landslagets analysesjef Andrew Findlay.

– Mange framhever han som en playmaker, og det er jo forståelig. Men jeg synes ikke Martin ofte nok får anerkjennelse for jobben han gjør med å løfte laget høyere i banen: Han er den som starter presset. Han setter tonen for hele laget, sier Findlay.

FOTBALLNERD: Andrew Findlay (til venstre) er Ståle Solbakkens analysesjef på det norske landslaget. I tillegg er han analytiker i Premier League-klubben Luton. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Jeg tror ikke helt folk forstår hvor ofte Martin Ødegaard går foran og setter presset for hele laget, sier Findlay.

Han har jobbet tett med flere av verdens største trenere- og spillere og er ikke i tvil: Martin Ødegaards fotballforståelse er i ypperste verdensklasse.

– Martin er nesten som å ha en trener på banen med hans evner og intelligens, mener Andrew Findlay.

– Han er nummer én

To av tre fotballkjennere TV 2 har bedt vurdere hvem som er verdens beste playmakere, peker til Tyskland for å vinne kåringens vinner.

Der herjer 20 år gamle Florian Wirtz for tiden for Bayer Leverkusen.

– En enestående playmaker som har kommet tilbake til et stratosfærisk nivå etter nesten et års skadeavbrudd. Dribleferdigheter, blikk og teknikk kombinert med et ufattelig pasningsregister. 16 ganger har han vært nest sist på ballen ved Leverkusen-mål denne sesongen i løpet av 30 kamper. Han er ønsket av alle de største europeiske klubbene, sier Tor-Kristian Karlsen.

SER TIL TYSKLAND: Tor-Kristian Karlsen mener verdens beste playmaker for tiden spiller i Bayer Leverkusen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Karlsen påpeker at Jude Bellingham er hans favorittspiller, men at han ikke regnes som en playmaker gitt kriteriene TV 2 har utfordret ham på.

Simen Stamsø Møller trekker på sin side fram Kevin de Bruyne som nummer én.

– Jeg har fokusert på spillerne som i størst mulig grad preger kampene i positiv forstand. Kevin de Bruyne har vist i det siste at han bare trenger 10-20 minutter på å avgjøre kamper fra sin posisjon. I det siste har han bare bekreftet det han har vist de siste årene – han har lagt listen for å kunne kalle seg verdens beste i sin posisjon, sier han.

LADET OPP I LONDON: Martin Ødegaard og Arsenal gjennomførte siste treningsøkt i London tirsdag. I kveld smeller det i Champions League i Portugal. Foto: Peter Cziborra / Reuters

– Kan Martin Ødegaard ta den tronen?

– Det kommer han til å gjøre om han fortsetter på samme måten. Litt av grunnen til at han er bak nå, tror jeg handler om alderen. Martin er 25 og de Bruyne er 32. Det er i alle fall ingen grunn til at Martin ikke skal kunne ta de siste stegene, sier Simen Stamsø Møller.