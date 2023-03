Nå er «Moi» den eneste: – Håper virkelig det blir annerledes

Ståle Solbakken tok ut 26 spillere i troppen til landskampene mot Spania og Georgia.

Den eneste av dem som har multikulturell bakgrunn, er Marokko-fødte Mohamed Elyounoussi.

25 av 26 er helnorske.

– Jeg føler jeg representerer Norge som et flerkulturelt land. Det har vært en ekstra motivasjon for meg å gjøre det så bra for klubblaget så jeg ikke bare kan representere Norge, men de som har en annen etnisk bakgrunn. Det er viktig for meg, og sikkert for Norge også, sier Elyounoussi til TV 2.

Og legger til:

– Jeg håper man ser flere etter hvert, selvfølgelig. Er man god nok, vil man være med uansett.

– Eksplosjon

Solbakken erkjenner at mangfoldet ikke er stort nok.

– Jeg håper virkelig det blir annerledes, sier landslagssjefen.

– Jeg både håper og tror at vi kan se en forandring på det raskt, i løpet av ikke mange år, sier han.

SPILLER FOR FLERE ENN BARE SEG SELV: Mohamed Elyounoussi tar posisjonen som Norges eneste flerkulturelle spiller på alvor. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Han blir håpefull av å se på talentene som kommer opp gjennom aldersbestemte landslag, der blant andre Manchester City-spiller Oscar Bobb (Gambia) og Club Brugge-sensasjonen Antonio Nusa (Nigeria) har utenlandsk bakgrunn.

– Vi håper at vi får en eksplosjon på det. Det tror jeg faktisk også kan skje. Det kommer mange på nedenunder på de aldersbestemte landslagene, sier Solbakken.

Grue-mannen har selv opplevd hvilken positiv effekt en multikulturell fotballgarderobe kan ha.

– Jeg er vant til å jobbe i FCK hvor vi har hatt veldig mange forskjellige kulturer og religioner i garderoben over lang tid. Vi hentet spillere fra hele verden, både fra Afrika, Sør-Amerika og enda lengre unna. Det fungerer veldig bra. De gir hverandre noe utenfor banen som jeg tror er sunt for det som skal skje på banen, sier Solbakken.

Pengeproblem

Økte økonomiske forskjeller i det norske samfunnet kan være en grunn til at mangfoldet har gått ned i den norske troppen.

– Det handler om at fotball må legge til rette for alle sånn at ikke fotball blir en sport hvor du må ha x antall penger i lommeboka for å delta fra starten, sier han og legger til:

– Det har vært noen diskusjoner om at det har vært for dyrt, og at noen ikke kan betale kontigent og fotballsko. Det blir galt.

Det er ikke lenge siden den norske troppen inneholdt et høyt antall spillere med utenlandsk bakgrunn.

I 2018 spilte for eksempel Omar Elabdellaoui, Haitam Aleesami, Mohamed Elyounoussi, Tarik Elyounoussi og Joshua King fra start mot Slovenia. Bjørn Maars Johnsen kom også inn fra benken.

Nå er alle unntatt «Moi» ute av troppen.