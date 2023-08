Først i Molde i 2020, etter å ha brukt penger fra klubbens botkasse for å dekke egen gamblinggjeld.



– Det ble en konflikt av en situasjon jeg satte meg i selv, sier Vegard Forren.

Det påfølgende året var han festdeltager på Brann-nachspielet som rystet Norge. Dagen etter var Forren ferdig i klubben.



– Når du føler og får inntrykk av at «nå er det over», da blir det vanskelig å spille fotball på et høyt nivå igjen.



Nytt liv

– Hei, hei!



TV 2 møter 35-åringen fra Kyrksæterøra i Klaksvík, den lille mirakelbygden på Færøyene med bare 5000 innbyggere.

Forren er kledd i sivil. En mørkeblå hettegenser over en dongeribukse. Nederst et par svarte joggesko.

– Det er veldig spesielt. Det er spennende, litt ensomt av og til. Stille og rolig, men samtidig har det vært godt det og, sier Forren om stedet som har blitt det nye «heime».



De fleste snakker en slags norsk, men det er bare et par gloser som sitter på det lokale språket.

– Det er uttalen som er problemet. Jeg har lært meg «síggjast». Det er «snakkes». Det er stort sett det, det går i, humres det.

– I Molde sier de «i veit ikkje», her sier man «i veit ikki», så det er noe som er likt da.

– Familien gjør det ekstra tøft

Det er rundt tolv grader når Forren setter seg ned. Det blåser i havnebygden og er små tendenser til nedbør.

– Jeg har en familie hjemme som jeg savner hver dag, som gjør det ekstra tøft, men samtidig sitter det i hodet og hjerteroten at man ikke bare gjør det for seg selv, men for dem og.



Savnet er ikke like stort nå. Kona og parets fem barn er på besøk denne uken, for å se mannens gjensyn med gamleklubben Molde.

KÍ Klaksvík vinner overraskende 2-1. Trønderen har assist på Árni Frederiksbergs første av to scoringer.

I Champions League-runden før avgjorde midtstopperen straffesparkkonkurransen mot Häcken og sikret minst gruppespill i Conference League.

– Jeg var veldig rolig og komfortabel da jeg gikk frem, så var det alt av følelser som kom ut i feiringen. Det var sinnssykt.

Fikk knekk etter nachspielet

Tilværelsen i Klaksvík er langt bedre enn den var om man skrur tiden to år tilbake.

11. august 2021 kommer pressemeldingen om at Forren er ferdig i Brann.

– Alt med tiden i Brann var fantastisk frem til den såkalte skandalen. Det påvirket ikke bare meg, men alle som var med og rundt meg, sier Forren om hendelsen nå.

Den daværende Brann-profilen skal ha fått signal om at han ikke ville få forlenget avtalen etter sesongen.

Partene var muntlig enig om å avslutte kontrakten, men Brann-nachspielet fremskyndet prosessen.



35-åringen legger ikke skjul på at halvåret etter var veldig tøft for ham og familien.

– Når du ser at mange rundt blir preget av det, preger det en ekstra selv.

Mannen med den fyldige barten nøler et sekund, før han fortsetter:

– Gjennom mange år der jeg føler jeg aldri har kastet noen under bussen, men har tatt mye for mange, er det begrenset hvor mye man tåler selv. De seks månedene var jeg langt nede.

Så mørkt på fremtiden

– Kan du beskrive følelsene du kjente på?

– Det spørs hvor dypt man skal gå.

Det blir stille et par sekunder. Et par måkelyder er knapt det eneste man kan høre nå.

– Det var ikke mye positive tanker. Det var vanskelig å se for seg hva man skulle gjøre. Bare det å gå fra å være fotballspiller på heltid til ... den overgangen.

Det var en omveltning den mørkhårete krølltoppen ikke var klar for å ta imot.

– Den var litt brutal. Det er den nok uansett. Du føler og får inntrykk av at «nå er det over, nå blir det vanskelig å spille fotball på et høyt nivå igjen».

– Du tenkte at nå er det over?



– Ja, jeg tenkte det, svarer han bestemt.

Avslutningen i Brann er et lukket kapittel.

– Den er lagt død for lenge siden. Hvis man skal se seg for mye tilbake, blir det bare krøll. Akkurat nå er jeg på en veldig god plass og nyter det jeg har begynt på her.



TV 2 får en rundtur av mannen som rager 186 centimeter over bakken.

Stamstedet «Fríða Kaffihús» må selvsagt vises. Han prøver å besøke det daglig sammen med lagkameratene.

Moldenser Sivert Gussiås, Markus Olsen Pettersen fra Askøy og svenske Jonathan Johansson er som regel rundt bordet.

– Vi er en god gjeng som holder sammen. Det blir litt kortspilling, kaffekopper og lunsjer. Så er det som regel tidlig inn til stadion og være klar når «toget» går.

Trodde ingen ville ha ham

– Mens «styret» fortsatte i Bergen, var det vanskelig å se for seg at det var noen som var interessert i å ta en som det var såpass mye støy rundt.



Trønderen innrømmer at han hadde det vanskelig med seg selv. Turen gikk hjem til Molde.

– Gradvis bygget jeg meg opp og det er takket være veldig mye støtte fra familie og venner rundt. Det blir håpløst å nevne alle, men de vet det selv.



Forren føler seg heldig som alltid har hatt familien gjennom nedturene i karrieren.

– Det er godt å ha den energien fra ungene i hvert fall. Når du har det litt tøft selv, er det greit at det smitter over litt positiv energi.

– Hun kriger for meg

Det har kostet å forlate gjengen hjemme i Møre og Romsdal, som ikke har sin far og støttespiller i samme land.

– Det er ei hjemme i Molde som står på og kriger for at jeg skal være her, som har mer enn nok med skole og å ta seg av barn i tillegg.

– Forhåpentligvis kommer jeg hjem som en enda bedre mann, far og fotballspiller, sier Færøyene-proffen.



I slutten av september 2021 ble det kjent at Forren skulle spille for Eide og Omegn i norsk fjerdedivisjon.

Etter kampen mot Häcken uttalte 35-åringen at klubben tok ham inn på sitt laveste.

– Det som jeg satt veldig stor pris på der, var når Kjell Moen (trener) tok kontakt og er fokusert og opptatt av mennesket Vegard Forren. Da blir man jo litt rørt.



– Det handlet om å spille kamper, som jeg fikk muligheten til. Det var viktig mentalt, men og fysisk. Det er ikke noe tvil om at det betydde utrolig mye for meg.

I februar i fjor ble den tidligere Molde- og Brann-spilleren klar for Træff i andredivisjon.

– Det er et av mine beste år både sosialt og på banen, mimrer Forren.

– Setter følelsene i sving

Klaksvík minner ham om fødestedet Kyrksæterøra.

Den nye innbyggeren vandrer utover brygga. Blikket beveger seg mot båtene på havnen.

– Jeg skulle hatt en sånn tralle som dette, den hadde jeg kommet langt med og dratt inn litt «fesk». Det har ikke blitt så mye av det ennå, men, smiler 35-åringen.



Et nytt klubbnapp ble det etter nesten ett år i Træff.

Det kom et tilbud fra to gamle kjenninger: Magne Hoseth og Daniel Berg Hestad.

Og det var på Færøyene, av alle ting.

– Da Magne og Daniel ønsket meg, og jeg får den muligheten ... Det er klart det setter tanker og følelser i sving. Til slutt landet jeg på at det var umulig å takke nei. Det var en sjanse jeg måtte ta for meg selv, og familien.

Det er et valg de hjemme støtter, og som Forren ikke angrer på.

– Det har stort sett vært en fantastisk reise, så skal det bare bli enda bedre utover høsten.

– Glemmer ikke de årene



Midtstopperen er nå i perlehumør og slår av en vits når han får øye på noen ender.

– Mediesky, disse her, sier han om andeflokken.

Det har Forren også prøvd å være.

– Jeg har egentlig vært lenge under radaren bevisst, og har trivdes veldig godt der. Det har jeg tenkt å fortsette med og, men så er det litt verre når man er med på sånne eventyr som dette.

Før Brann hadde Forren 13 år i Molde, og som nevnt ble også karrieren der avsluttet bittert.

I et intervju med TV 2 for drøye tre år siden fortalte Forren at han hadde slitt med gamblingproblemer i 15 år, og at han lånte penger fra klubbens botkasse for å betjene gjelda.

Tre dager senere kom partene til enighet om en sluttavtale.

– Jeg er ikke så interessert i å gå inn på det og gå så mye tilbake i tid. Men det er jeg som satt meg i den situasjonen, og som til syvende og sist gjorde at jeg hadde bedre av å finne noe nytt.

Vegard Forren i 2020. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Derfor er ekstra spesielt å møte laget fra rosenes by i kvalifiseringen til Mesterligaen.

– Jeg glemmer ikke de 12-13 årene som var positive. Jeg har gjort mye for Molde, og de har betydd veldig mye for meg. Jeg vil si at mange av dem i troppen er noen av mine beste kompiser.

– Nå sitter jeg her da og skal kvalifisere meg til Champions League. Det er surrealistisk, tenker Forren.

– Tatt støytene jeg ikke har fortjent

Det siste halvåret har Forren trent hardt, under Hoseths og Hestads ledelse.

– De er veldig flinke til å skille det å være kompiser, og det å være sjefene mine. De som tror at dem bare er greie med meg, tar feil.

– Det har vært både kjeft og krav om å være godt fysisk rustet til å bidra her. Der føler jeg at jeg har svart godt på, sier midtstopperen.

Hoseth selv er glad for at han hentet sin tidligere lagkamerat.

– Vegard er en av dem som har en «broken history». Han trengte en ny plass, et nytt miljø. Vegard trengte å være rundt folk han respekterte, og som han hører på, forklarer Hoseth.

Av treneren fikk spilleren klar beskjed om å bli voksen. Forren prøver å sette ord på det:

– Det har jo vært litt opp- og nedturer i min lange karriere. Jeg har tatt de støytene jeg har måttet tatt, så har jeg kanskje tatt de støytene jeg ikke har fortjent og.

– Det har vært mye, så har jeg vært glad i å leve livet, samtidig som jeg har vært profesjonell. Det har vært en god miks, sier Forren og fortsetter:

– Å reflektere over ting, det har jeg ikke vært så flink til opp gjennom årene. Det er en tid for alt, og dette er en veldig fin plass å tenke litt ekstra nøye på hva man skal gjøre videre, og bli rett og slett litt mer fornuftig og voksen i alle avgjørelser man tar.

Går på kurs

Hoseth uttaler at eleven ikke går rundt å soser lenger. Det får frem smilet:

– Jeg føler jo jeg går rundt og soser nå og, det er mye dødtid, sier Forren.

– Han mener vel at jeg kanskje bruker tiden litt mer fornuftig, konkluderer KÍs nummer fire.

På spørsmål om hva han tror folk i Norge tenker om ham, svarer 35-åringen:

– Det tror jeg er ekstremt blandet syn, men det har jeg på en måte lagt opp til gjennom det lange fotballivet mitt. Det er mye følelser og mye meninger. Det tåler jeg veldig godt.



På Færøyene har Forren blitt Daniel Berg Hestads assistent på reservelaget.



På fritiden har det blitt timer på Mac-en til Berg Hestad, hvor kamper har blitt analysert. Forren er også i gang med trenerkurs. Det blir ofte sene kvelder.

– Det er veldig givende. Jeg lærer mye. Det har jo vært noen travle dager, men det er stort sett fra klokken 16 og utover.

– Det er trener du vil bli?

– Jeg prøver å få følelsene på det nå. Det positive med fotballen er at det er veldig mange forskjellige roller i mange fotballklubber. Det er mye man kan bli.

Han klør seg litt i skjegget.

– Jeg tror det er viktig å ta kurs og være trener uansett nivå, om det er unggutter eller voksne. Nå har jeg begge deler. Det er utrolig spennende.

Har en plan med familien

Kampene mot Molde er noe Forren har sett ekstra frem til.

– Det blir veldig rart, men jeg er heldigvis i min egen boble under de 90, eller 180 minuttene som det blir totalt. Da er vi mest sannsynligvis fiender og ikke så gode kompiser.



I dagens Molde-lag spilte Magnus Wolff Eikrem, Martin Bjørnbak, Kristoffer Haugen, Martin Linnes, Eirik Hestad og Martin Ellingsen med forsvarsspilleren.



I tillegg Mattias Moström, som nå er i klubbens støtteapparat.

– Det er han jeg snakker mest med. Han som er litt på sidelinjen der, forteller Forren.

At det skulle bli Champions League-kvalifisering mot gamleklubben, én kamp unna playoff, hadde 35-åringen aldri sett for seg.

– Det er helt vilt. Jeg hadde lagt den død, men det viser kanskje litt hvordan fotballen er. Den er rund og den er uforutsigbar.

– Hvor lenge tenker du å bli her?

– Jeg har sagt at det blir med det året her. I utgangspunktet skal jeg tilbake til Molde og familien.



Det er et stort ønske han føler på, som tærer på i hverdagen.

– Det blir vanskelig å prestere på det nivået man vil når man går og føler på ting for lenge. Nå har det gått veldig bra så langt, men det er fortsatt lenge igjen av høsten.

En tydelig retning er Vegard Forren glad for at han har fått.

– Jeg har i hvert fall en klar plan på hva som skal skje videre. Det har jeg ikke hatt før, så da er det i hvert fall noe på gang.