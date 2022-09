Nå er de én seier fra å skrive historie: – Føler vi spiller for hele Norge

1-1 på Brann stadion i forrige uke gjør at utgangspunktet egentlig er ganske så enkelt før onsdagens avgjørende playoffkamp:

Vinneren av kampen mellom Brann og Rosengård onsdag kveld tar seg inn i gruppespillet i Champions League.

– Det betyr jo veldig mye for veldig mange. Det er sånne kamper det er ekstra kjekt å spille, sier Tuva Hansen når hun møter TV 2 på Branns spillerhotell i sentrum av den svenske byen.

Aldri tidligere har et norsk lag på kvinnesiden spilt gruppespill i Champions League.

Maria Brochmann under møtet med Rosengård på Brann stadion i forrige uke. Foto: Marit Hommedal

Det er kanskje ikke så rart heller – turneringsformatet med gruppespill ble innført i forkant av forrige sesong.

– Det er jo veldig stort. Det vil jo bety veldig mye for norsk fotball om vi klarer det. Det har vi virkelig planer om å klare også, så vi får bare gi alt i morgen, sier Branns Maria Brochmann.

Det er mye som står på spill på Malmö Idrottsplats. Vinneren vil også bli premiert med 400.000 euro – omlag fire millioner norske kroner etter dagens kurs.

Men et norsk lag inn i gruppespill i Europa, kan også ha positiv effekt for norsk kvinnefotball som helhet.

– Vi spiller jo for klubben, men jeg føler jo at vi spiller for hele Norge nå, sier Brann-kaptein Hansen.

For også viktige koeffisientpoeng vil komme norsk kvinnefotball til gode ved at norske lag kvalifiserer seg til europacup.

Hva er koeffisient-poeng? Koeffisient-poeng, eller UEFA-koeffisient, er en utregningsmetode som Det europeiske fotballforbundet (UEFA) bruker for å rangere klubber og landslag i Europa.



Disse poengene og rangeringene brukes når UEFA skal sette opp kvalifiseringer og oppsett i deres ulike turneringer - som Women's Champions League.

Koeffisienten beregnes ut fra de klubbene og landslagenes prestasjoner over de siste fem årene. Man får poeng for seier, uavgjort og eventuelle bonuspoeng for å ta seg inn i gruppespill, kvartfinale, semifinale og finaler. Les mer om hvordan koeffisientpoengene regnes ut på uefa.com.

Det er noe Brann-trener Olli Harder tenker mye på.

– Jeg er jo i to roller: Jeg er både sportssjef og hovedtrener for øyeblikket, sier Harder til TV 2.

Når han tar på seg sportssjef-hatten, ser han på hvordan man kan flytte norsk kvinnefotball fremover. Da spiller disse «UEFA-poengene» en viktig rolle.

– Jeg tror det er viktig for Toppserien og norsk fotball at et av de to lagene som er i kvalifisering tar så mange koeffisient-poeng som mulig, sier Brann-sjefen.

Brann-trener Olli Harder. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Men Harder ser også på det litt mindre bildet når han skal svare på hva betydningen er av en seier for Brann onsdag kveld.

– For oss, for Brann og Bergen, betyr det mye. Og ikke minst for jentene. Den innsatsen, energien og alt de har ofret for å komme så langt – jeg har et stort håp om at de får belønningen nå, sier han.

Han forventer en tøff batalje som vil være mye lik den kampen man så i Bergen for en uke siden.

– Det blir en krig. En cupfinale spilt i Sverige. Vi må jobbe hardt, sier 36-åringen.

Det var et slitent Brann-lag som møtte på Stadion i forrige uke etter mange kamper på kort tid og tøff belastning.

Derfor valgte Harder og trenerteamet å nærmest gi hele spillergruppen fri i helgen.

– Vi måtte få tilbake energinivået i gruppen, så da ble det en ganske avslappet helg. Ikke bare at vi ikke spilte kamp, men vi fikk slappet av litt mentalt også, sier han.

Det håper bergenserne skal gi dem en fordel onsdag kveld.

Rosengårds Rebecca Knaak jubler etter å ha satt den avgjørende 3-2-scoringen for Rosengård fire minutter på overtid i Damallsvenskan-møtet med Vittsjö. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Den svenske motstanderen på sin side kommer fra en knalltøff kamp i Damallsvenskan mot Vittsjö lørdag, der Rosengård hentet opp 1-2 til 3-2-seier med to svært sene scoringer.

– Energien i laget vårt er noe helt annet enn den var forrige onsdag. Det tror jeg kan være en avgjørende faktor i morgen, sier Maria Brochmann.

– Men de vil jo vinne like mye som oss. Jeg tror det blir jevnt uansett, avslutter kaptein Tuva Hansen.

Den avgjørende playoffkampen mellom Rosengård og Brann har avspark 18.00 onsdag 28. september. Kampen ser du på VG+ og hos Bergens Tidende.