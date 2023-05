I det siste har Brann-spiss Bård Finne vært i fyr og flamme. Det har ført til at enkelte nevner ham som en kandidat til landslaget.

– Jeg kan score mål hvis de aller beste spillerne i Norge setter meg opp i situasjoner, men du har rett i at konkurransen er ellevill, sier hovedpersonen selv til TV 2.

– Det kuleste som fins

Finne er veldig positiv til landslaget, men tar det hele med stor ro.

– Jeg krysser fingrene, men har et avslappet forhold til det. Å spille på landslaget er jo det kuleste som fins, så man får ikke nei fra meg, sier bergenseren som ble matchvinner med både mål og målgivende da Brann ble cupmester forrige helg.

SUKSESS PÅ ULLEVAAL: Forrige helg ble Bård Finne matchvinner i cupfinalen, som ble spilt på landslagsarenaen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah mener at det er veldig lite sannsynlig å se Finne på landslaget.

– Det er mye som skal falle på plass for Bård Finne sin del, før han er aktuell for en landslagstropp. Vi må ikke glemme de spillerne som er der. Vi har jo Haaland, men vi har også Strand Larsen og Sørloth. Hva ville de sagt, sier Amankwah.

TV 2s ekspert gir likevel Finne et lite håp.

– For å plante et lite frø, så kan han jo være aktuell som en rollespiller mot lavtliggende lag. Han er så god inne i 16-meter, og kan få ting til å skje. Jeg vil gi det kanskje fem prosent sjanse. Det er litt vel optimistisk, mener Amankwah.

– En av de største gjenfødslene

Finne fikk med seg at landslagssjef Ståle Solbakken var til stede på kampen, men tenker ikke så mye på akkurat det.

– Jeg tror han syns det var en god kamp. Jeg tipper han likte stemningen, sier Finne.

GJENFØDT: TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah mener at Finne er gjenfødt som fotballspiller. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

TV 2s fotballekspert er imponert over Finnes utvikling.

– Det er en av de største gjenfødslene av en karriere jeg har sett, sier Amankwah.

Til kampen mot Rosenborg har Brann flere skadeutfordringer, forteller trener Eirik Horneland.

– Ruben Kristiansen er høyst usikker, Aune Heggebø er definitivt ute. Niklas Wassberg, Niklas Castro og Japhet Sery Larsen er det litt usikkerhetsmoment rundt. Så får vi se de neste dagene hvordan det forløper seg, sier Horneland til TV 2.

Om Kristiansen og Sery Larsen ikke rekker kampen betyr det at bergenslaget bare har Fredrik Pallesen Knudsen igjen av etablerte midtstoppere.

HODEBRY: Brann-trener Eirik Horneland har flere usikre kort før kampen mot Rosenborg. Foto: Bjørnar Morønning

– Hvordan skal dere klare dere uten de?

– Da blir det med to nye, men dette laget har vist å håndtere vanskelige situasjoner før. Jeg tror vi kan håndtere det denne gangen og. Det er noen dager til det smeller, vi får se, sier Horneland.

Amankwah spår at skadeproblemene kan by på utfordringer mot RBK.

– Troppen er syltynn. Så nå kan bildet bli et helt annet. Rosenborg kan sitte og tenke at her er det en mulighet, sier Amankwah.