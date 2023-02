Mourinho freste etter utvisning - vurderer rettslige skritt mot fjerdedommeren

Roma og Ola Solbakken røk på et overraskende 1-2-tap borte mot Cremonese. José Mourinho ble utvist for tredje gang denne sesongen.

Cremonese hadde før tirsdagens oppgjør ikke vunnet én eneste kamp i serien denne sesongen og kunne til slutt juble for tre uhyre viktige poeng i bunnstriden i Serie A.

For Roma ble det derimot et tungt poengtap i kampen om mesterligaplassene i Serie A. Klubben er dermed poenget bak byrival Lazio og innehar femteplassen på tabellen.

Roma-trener José Mourinho ble utvist i starten av andreomgang og måtte se resten av det pinlige tapet fra tribunen. Det er tredje gang i inneværende Serie A-sesong at hissigproppen blir utvist.

Portugiseren havnet i en voldsom krangel med hele dommerteamet bare 40 sekunder ut i omgangen. Det ble spesielt hissig mellom Mourinho og fjerdedommeren.

– Jeg er full av følelser, men jeg er ikke gal. For at jeg skal reagere slik jeg gjorde, måtte det skje noe i forkant. Jeg må finne ut om jeg kan ta rettslige skritt. Piccinini (hoveddommer, jou. anm) ga meg rødt kort fordi fjerdedommeren dessverre ikke hadde kapasitet til å skjønne hva han sa til meg, sier Mourinho ifølge Football Italia.

Fjerdedommer Serra står ikke høyt i kurs hos Mourinho etter kampen.

– Jeg vil undersøke om det finnes lydopptak. Jeg vil ikke gå inn på det at Serra er fra Torino og at vi spiller mot Juventus på søndag.

– For første gang i karrieren min har en fjerdedommer snakket til meg på en helt utrolig måte. Det var urimelig. Etter kampen gikk jeg for å snakke med de. Piccinini, som var fjerdedommer i den forrige kampen jeg ble utvist, ba meg om å be om unnskyldning til Serra. Jeg sa at Serra burde ha motet til å forklare hva som skjedde, men han hadde problemer med hukommelsen.

Solbakken kom inn - til ingen nytte

Solbakken, som ble matchvinner mot Verona forrige helg, ble byttet inn i det 63. minutt, men greide ikke å bidra til Roma-poeng i oppgjøret.

Fra tribuneplass måtte Roma se vertene ta en historisk seier. Ved hans side satt for øvrig hans assistent Salvatore Foti, som soner en månedslang suspensjon etter å ha fornærmet dommeren og truet en Cremonese-leder da lagene møttes i Coppa Italia for noen uker siden. Også det oppgjøret vant laget fra Cremona.

Hjemmelaget tok føringen ved Frank Tsadjout etter 17 minutters spill, før Leonardo Spinazzola utlignet 71 minutter inn i oppgjøret. Seier sikret likevel Daniel Ciofani da han scoret på straffe i det 83. minutt.

(©NTB/TV 2)