Mourinho benekter «åpen krig» med Roma-topper: – Det var ingen provokasjon

Roma-trener José Mourinho avviser at forholdet hans til klubbledelsen er på frysepunktet.

Roma har så klart ikke hentet noen ny angriper som erstatter for skadde Tammy Abraham.

Sesongstarten nærmer seg med stormskritt.

Mourinho virket å sende en melding til klubbledelsen da han i forrige uke postet et bilde av seg selv og trenerstaben som omfavnet en usynlig mann på Instagram.

Nå avviser portugiseren at intensjonen var å kritisere klubbtoppene.

– Det var ingen provokasjon, det var ikke intensjonen, sier 60-åringen til den italienske avisen Corriere dello Sport.

– Alt er ikke OK, men … jeg blir sint i en time, og deretter er jeg tilbake til å være positiv til ting, legger han til.

Koblet til toppspisser

Han mer enn antyder samtidig at han skulle hatt en spiss på plass.

– Angående den imaginære spissen, kan jeg fortelle dere at selv om (Kylian) Mbappé kommer hit neste uke, vil det fortsatt være sent, sier Mourinho.

Tammy Abraham pådro seg en korsbåndskade på siste dag av forrige sesong og forventes ikke å spille igjen i år.

Roma, som endte på sjetteplass i Serie A, har vært koblet til den spanske spissen Álvaro Morata og Atalanta-spissen Gianluca Scamacca. Ingen av signeringene har imidlertid materialisert seg.

Mourinhos lag starter den nye sesongen hjemme mot Salernitana 20. august.

– Etter Tammys skade er vi i en situasjon som ingen trener i verden ønsker å være i. Det er umulig for meg å si at jeg er fornøyd. Men å si at jeg er i åpen krig med klubben … er veldig feil, sier Mourinho.

– Tammy ble skadd 5. juni, vi snakker om 63–64 dager (siden), legger han til og antyder at Roma-toppene har hatt god tid på seg.

Bøtelagt

Roma var en av åtte klubber som ble bøtelagt av Uefa forrige sesong som følge av økonomisk rot. Den italienske klubben måtte betale en bot på fem millioner euro, og risikerer å måtte ut med ytterligere 30 millioner euro hvis de ikke overholder de finansielle reglene fram til sesongen 2026–27.

Hovedstadsklubben har hatt et stille overgangsvindu som et resultat, men har signert Evan N'Dicka og Houssem Aouar gratis, mens Rasmus Kristensen er hentet på lån fra Leeds.

