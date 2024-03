Mottok sjokkmelding: – Tøff beskjed å få

STORO (TV 2): Andreas Hanche-Olsen (27) ble satt ut av beskjeden i høst – og minst like overrasket av nyheten om stopperkollega Stefan Strandberg.

– Det er veldig deilig å være tilbake. Det er lenge siden nå, sier Andreas Hanche-Olsen til TV 2.



Det var i fjor sommer, under sommerens siste oppkjøringskamp for Mainz mot Premier League-klubben Burnley, at problemene først meldte seg.

Bærumsgutten hoppet høyt og vred ankelen i landingen.

På tross av det spilte midtstopperen to kamper i sesonginnledningen av Bundesliga.

Sett i ettertid er det lett å si at han aldri burde gjort nettopp det.

– Det var ikke noe valg



– Jeg prøvde å trene vanlig, men det gikk ikke. I samråd med legeteamet i Mainz og på landslaget ble det tatt en ny sjekk.

Beskjeden som kom var langt verre enn fryktet. Han måtte operere ankelen – og belage seg på opptil seks måneder på sidelinjen.

– Det var ikke noe valg, verken på kort eller lang sikt. Det var noe som måtte gjøres. Det var en tøff beskjed å få, sier Hanche-Olsen, som egentlig trodde han kom til å være klar for å returnere til trening etter noen få dager.



– Du ble satt ut?



– Ja, selvfølgelig. Det var ikke det jeg hadde planlagt, sier Hanche-Olsen.



– Jeg hadde planer om å være her, med landslaget ut kvalifiseringen. I tillegg var, og er vi fortsatt, i en tøff situasjon med klubben.



LAGKAMERATER: Hanche-Olsen (nummer to fra høyre) stortrives på landslaget. Her sammen med Mathias Dyngeland, Leo Skiri Østigård, Erling Braut Haaland og Aron Dønnum, Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Strandberg-beskjed: – Ganske sykt

Midtstopperen står med 14 landskamper for Norge, og den siste kom i september i fjor.



Nå er han klar for å kjempe seg tilbake i Ståle Solbakkens førsteellever.

Med Stefan Strandberg ute er den blonde stopperkjempen klar for å ta enda mer ansvar i de bakre rekker.

Lyngdølen ble tvunget til å legge opp etter fjorårssesongen etter å ha blitt rammet av en livstruende blodpropp.

– Først og fremst må jeg si at det med Stefan var ganske sykt. Det var tøft. Jeg ønsker ham alt det beste framover, og må takke ham for en fin tid sammen på landslaget. Jeg vil også gratulere ham med en fin karriere. Det er trist å miste ham. Han har tatt mye ansvar, sier Hanche-Olsen.



Han fortsetter:

– Nå er det andre som må steppe opp å ta ansvar. Det er vi nødt til, og jeg håper å være en av dem som gjør det.

Se Norge-Tsjekkia på TV 2 Direkte og TV 2 Play fredag fra klokken 17.30.