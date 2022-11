Morten Thorsby åpner opp om tøff periode: – Jeg gikk på en smell

Husk Irland - Norge på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra klokken 20.30 i kveld.

Fra utsiden har det vært vanskelig å få øye på, men bak det faktum at Morten Thorsby maksimalt har spilt i underkant av én time i en Bundesliga-kamp siden forrige landslagssamling, ligger det en historie.

– Om jeg møtte veggen eller gikk på en smell… Det er mange ord for det, men du kan vel si at jeg gjorde det. Til slutt sa kroppen «hei, nå må du slappe av litt», sier Morten Thorsby til TV 2.

Gjennom hele fjorårssesongen kjempet han og Sampdoria en tøff kamp mot å unngå nedrykk fra italiensk Serie A. Etter sesongen ønsket den italienske klubben å selge nordmannen – mot hans vilje.

Løsningen ble en overgang til tyske Union Berlin.

– Fjoråret var ekstremt krevende. Jeg spilte absolutt alt og vi kjempet mot å unngå nedrykk i hele fjor. I sommer ble det nok for mye. Jeg lever nok på en hårfin balanse med miljøengasjementet mitt i tillegg, så til slutt bikket det nok over. Jeg fikk en lærepenge om at jeg må høre på kroppen, sier Thorsby.

Han ble rett og slett utbrent.

– Når noen snakker om utbrenthet, så handler det for enkelte om depresjoner og angst. For noen handler det om fysiske ting. For min del har det handlet om at jeg har slitt med mageproblemer og at musklene har vært ekstremt stive. I tillegg har jeg vært sliten. Jeg har vært mye mer sliten enn jeg har pleid å være, sier Thorsby.

Visste ikke hva det var

Ekstra ubehagelig var det i starten. Mens Thorsby hadde et intenst ønske om å imponere i sin nye klubb, strittet kroppen imot.

– Det var jo en ekstra stressfaktor at jeg var ny i klubben, minnes Thorsby.

Og i starten skjønte ikke 26-åringen helt hva som feilet han heller.

– Jeg har sjekket kroppen for alt som er. Jeg har vært redd for at det kunne være andre ting, men nå har jeg falt til ro med at dette er problemet og da er det lettere å leve med, sier Thorsby.

Selv om midtbanespilleren på landslaget har slitt, har han stort sett vært tilgjengelig for kampene til Union Berlin. Men i stedet for å spille hele kamper, har han stort sett spilt en halvtime eller opp mot en time ved enkelte anledninger.

– Jeg har hatt en god dialog med klubben. De har vært veldig fine på det, og vi har redusert mengden jeg har spilt, sier han.

Han påpeker at han langt ifra har vært den som har hatt det tøffest. Samtidig betyr fotball og det å prestere på banen mye for han.

– Samtidig er mentale ting en ekstremt stor del av det å være toppidrettsutøver. Jeg har ikke følt at jeg har vært der jeg pleier å være, og det har vært vanskelig. Jeg har kanskje vært på 80 prosent av det jeg kan, og det merker man med en gang man er toppidrettsutøver, sier Thorsby.

STARTER TROLIG: Morten Thorsbys form har vært bedre de siste ukene, og planen til Ståle Solbakken er at han skal starte mot Irland i kveld. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Ønsker å være åpen

Ifølge Ståle Solbakken har det de siste ukene vært en tett dialog med Morten Thorsby om hans fysiske form. De ble enige om å ta han ut i troppen til kampene mot Irland og Finland denne uka, og planen er at Thorsby skal starte mot Irland i kveld.

– Jeg er heldigvis på bedringens vei og de siste ukene har jeg følt meg bedre, sier Morten Thorsby.

Han er bevisst åpen om utfordringene han har hatt den siste tiden.

– Det er ikke så ofte det snakkes om slike ting, men jeg tror dette er noe mange føler på og jeg synes det er viktig å være åpen om det. For det skjer overalt. For min del har det personlig vært god læring: Som alle sier er nok hvile og søvn faktisk ekstremt viktig, sier han.

Thorsby erkjenner at han tidvis har hatt litt for mange baller i lufta og tatt på seg et litt for stort ansvar.

– Jeg kjører vel egentlig to kamper, jeg: En som profesjonell fotballspiller og en for miljøet. Det er ekstremt krevende, jeg er engasjert og jeg vil mye. Men jeg har forstått at jeg i større grad må høre på signalene fra kroppen, og det skal jeg prøve å gjøre i større grad framover, sier Morten Thorsby.