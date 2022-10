Molde-tente Europa-håpet: – Ikke mange som klarer å dominere sånn

Ola Brynhildsen fortsetter scoringsshowet fra Eliteserien - og la med sine to mål mot Shamrock Rovers grunnlaget for Molde FKs første seier i Conference League.

Molde-Shamrock Rovers 3-0

– Litt krigermål og litt «på rett plass til rett tid». Men man må score noen av dem og, sier Brynhildsen med et smil til TV 2.

23-åringen ble tatt ut i Ståle Solbakkens landslagstropp til kampene mot Slovenia og Serbia. Der fikk han ikke muligheten til å vise seg frem, slik han har gjort for Molde denne høsten.

Ola Brynhildsen har scoret i de fem siste eliteseriekampene. Og da de irske serielederne kom på besøk til Molde stadion torsdag kveld, fortsatte han festen foran mål.

To ganger satte han ballen i nettet bak Alan Mannus i Shamrock-buret – og var dermed en avgjørende brikke i 3-0-seieren som gir fornyet tro på avansement i Conference League.

– Det var viktig for laget å få den seieren her. Vi trengte de poengene. En greit gjennomført kamp, og vi har full kontroll, oppsummerer han.

– Ikke mange klarer det

Etzaz Hussain er godt fornøyd med prestasjonen mot Shamrock Rovers.

– Jeg synes at det er solid. Vi har full kontroll på hele kampen, og spiller sånn fotball vi vil spille. Vi kjører kampen fra første til siste minutt, sier han til TV 2.

– Har det vært et dårligere lag her på stadion i år?

– Vi møter et lag som har kommet seg til Conference League. Jeg vil si at vi også er med på å gjøre dem dårlige. Vi må ikke glemme at vi har vært fantastiske i hele år. Det er ikke mange lag som klarer å dominere sånn i Europa, uansett motstand, svarer han.

MÅLFEIRING: Her jubler Kristian Eriksen, Etzaz Hussain og Ola Brynhildsen for 1-0-målet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Hadde presset på seg

Før torsdagens møte var det klart at Molde hadde fått alt annet enn en drømmestart på Europa Conference League. Etter 0-0 mot Gent og 3-2-tap borte mot Djurgården, jaktet de dermed sin første seier i gruppespillet.

– Vi har ikke akkurat satt oss i en førerposisjon, så vi må steppe opp. Jeg forventer en tøff kamp, men jeg skal være så bråkjekk at jeg vil si at vi bør vinne her hjemme - ikke minst hvis vi skal henge med i gruppa, var den klare beskjeden fra Erling Moe til TV 2 før kampen.

For det er kun gruppevinnerne i Conference League som går rett til åttedelsfinalen. Toerlagene må ut i omspill mot gruppetreerne fra Europaligaen.

Før kveldens runde lå MFK som nummer tre i gruppa. I likhet med MFK sto også Shamrock Rovers med ett poeng etter de to første kampene av gruppespillet, etter 0-0 mot Djurgården. Det irske laget topper den hjemlige ligaen, der de - som Molde - er på stø kurs mot seriegull.

Manglet toppscoreren

Molde måtte imidlertid klare seg uten toppscorer David Fofana. 19-åringen fikk to gule kort mot Djurgården sist, og sonet derfor karantene mot irene. Men hva gjør det når blåtrøyene har Ola Brynhildsen?

Den formsterke 23-åringen sørget for nettkjenning allerede etter ni minutter. Martin Linnes sitt oppspill var innom både Magnus Grødem og Etzaz Hussein, før sistnevnte hælsparket til Brynhildsen. Målsniken har scoret i de fem siste seriekampene for MFK og ga laget en pangåpning mot Shamrock Rovers.

I et fryktelig høstvær var hjemmelaget like lite gjestfrie som forholdene på Molde stadion. Erling Moes mannskap eide 1. omgang. Irene var knapt nok over midtstreken og hadde ingen avslutninger på mål. Keeper Jacob Karlstrøms eneste utfordring før pause var å holde varmen i regnværet. Shamrock Rovers ble presset langt bakover i banen, men MFK kom likevel ikke til like mange store sjanser som det spillemessige overtaket skulle tilsi. Selv om både Kristian Eriksen, Eirik Haugan og Etzaz Husain hadde gode muligheter, var det likevel bortelagets Gary O´Neill som var nærmest med å øke til 2-0 - da han etter 21 minutter var tett på å lage selvmål.

Hvilte før gullkampen

Molde gjorde ingen endringer på laget til 2. omgang. Og startet som i den første. Før det var spilt fire minutter sendte Ola Brynhildsen MFK opp i 2-0. Kristian Eriksen skjøt først i tverrligger og ned. Ballen stoppet på streken og spratt ut igjen i feltet. Der var lille, store Brynhildsen tøffest i hodeduellen og fikk kranglet ballen over linja. Ti minutter senere fulgte Etzaz Hussain opp. Shamrock-keeper Alan Mannus feilberegnet et innlegg fra Martin Linnes, som traff stolpen. Ballen spratt ut til Hussain, som relativt enkelt økte til 3-0.

Dermed var kampen i realiteten kjørt. Molde, som søndag kan sikre seriegullet med seier mot Ham-Kam, valgte å hvile Martin Linnes, Sivert Mannsverk og Magnus Grødem de siste 20 minuttene. Allerede neste torsdag er det klart for returkampen mot Shamrock i Irland.