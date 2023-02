Molde-suksessen måtte svelge stoltheten. Denne meldingen endret livet hans

Den 25. januar i fjor var Haugan på klubbjakt. Han hadde et halvt år igjen av kontrakten med svenske Østersund, som hadde rykket ned fra Allsvenskan.

Det fantes interesserte klubber, men det gikk tregt.

Derfor bestemte han seg for å ta saken i egne hender.

Noen uker tidligere hadde han tatt en kaffe med Magnus Wolff Eikrem i Molde. Der hadde han fått vite at MFK skulle tenke nytt; trener Erling Moe hadde planer om å legge om til en formasjon med tre midtstoppere, så han var på jakt etter forsterkninger.

Haugan hadde i mange år spilt i 3-4-3, formasjonen som Molde nå skulle legge om til.

Så hvorfor ikke?

Han forfattet en tekstmelding til Molde-sjefen:

«Halloen Erling, Haugan her. Ser dokker e på utkikk etter midtstopper, i e overbevist om at i e ei bra og billig signering i 343. Tvile på at du og dokker i Molde e like overbevist, men i prøve me allikavel. Om i ikkje høre nokka fra det, så får du ha lykke til med årets sesong.»

– Du må bare svelge stoltheten din og sende den meldingen. Hadde jeg ikke gjort det, hadde det kanskje aldri skjedd, sier Haugan til TV 2.

Det gikk to dager uten at han fikk svar, men en dag kom han tilbake fra en treningsøkt til et tapt anrop fra Molde-sjefen. Han mistenkte at han bare ringte for høflig å si «takk, men nei takk».

Men der tok han feil.

– Det passet jo utmerket! Han traff bra med meldingen der, det gjorde han. Da ringte vi hverandre og hadde en liten prat, så gikk det noen dager og så var det i gang, sier Erling Moe til TV 2.

Elleve dager gikk mellom dagen han sendte meldingen, og dagen han ble presentert som Molde-spiller. Administrerende direktør Ole Erik Stavrum tok seg av sluttforhandlingene på en ferge mellom Molde og Vestnes. 200.000 kroner var nok til å kjøpe Haugan ut fra Østersund.

FORTELLER HISTORIEN: Eirik Haugan i intervju med TV 2 på Marbella. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

For Haugan var lykketreffet allerede et faktum. Etter hvert har det utviklet seg til en ekte eventyrhistorie.

Et år senere sitter 25-åringen i Marbella og kan se tilbake på en 2022-sesong kronet med cupgull, seriegull og Europa-spill. Til slutt ble han av Molde-fansen kåret til årets spiller.

– Jeg visste han var en stødig fyr, jeg visste hvor lyst han hadde til å komme hjem og prestere, men at han skulle ta de stegene og stå så godt gjennom hele sesongen i fjor … All ære til ham, for det må jeg si at overrasket meg, sier Moe.

– Jeg hadde ikke trodd at det skulle gå så bra. Det har gått over all forventning, sier Haugan.

I VANTRO: Eirik Haugan etter 4-1-seieren borte mot Bodø/Glimt i september. Foto: Fredrik Varfjell

Øyeblikket da det gikk opp for ham akkurat hvor bra det hadde gått etter SMS-stuntet, var da de reiste til Bodø og knuste Glimt 4-1 i september.

– Jeg husker jeg sa til Emil (Breivik) før kampen: «Faen, jeg er nervøs.» Jeg hadde fulgt med på dem, hørt hvor tøft det var, og så kommer vi opp og maltrakterer dem på måten vi gjorde. Det var en sinnssyk følelse. Jeg tenkte «faen, jeg er god!»

– Jeg ble desperat

«Faen, jeg er god» var kanskje ikke ordene som lå fremst i pannebrasken til Eirik Haugan da han var 19 år.

Våren 2017 var han ferdig i den franske toppklubben Marseille, som han hadde signert for to år tidligere på et tidspunkt der han banket på døren til Moldes A-lag.

– Da jeg dro fra Molde til Marseille, tenkte jeg at hvis det går galt, kan jeg bare komme tilbake til en eliteserieklubb, sier Haugan.

Sannheten var langt mer brutal. Ingen ville ha ham. Han beskriver det som bunnpunktet.

Til tross for en lang rekke aldersbestemte landskamper og spill for Marseilles andrelag på CV-en, ønsket ingen eliteserie- eller obosligaklubber å ta sjansen på Haugan.

– Det var ikke ett steg tilbake for å ta to frem. Det var fem steg tilbake for å ta syv-åtte frem, sier han.

– Hvilke tanker gjorde du deg da?

– Jeg ble desperat etter et tilbud.

Hødd ble redningen.

– Da Hødd kom på banen, var det endelig en kontrakt. Jeg hadde blitt avvist så mye at jeg tok det med begge hender. Det var desperasjon, sier han og innrømmer:

– Ikke noe vondt mot Hødd, det er en fantastisk klubb, men å gå fra Marseille til Hødd er et ganske stort steg ned.

UVANLIG VEI: Livet smiler for Eirik Haugan, men karrieren har ikke alltid gått på skinner. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Stortalentet som flyttet til Frankrike med fotballverdenen for sine føtter, var plutselig blitt 2. divisjonsspiller.

– Det kan være ydmykende. Man får seg en reality check, du er ikke så god som du tror selv. Jeg brukte det veldig dårlig, sier Haugan og forklarer:

– Jeg hadde ingen klubb og var skadet i tåen, så jeg satt en måned på sofaen. Da jeg kom tilbake, ble jeg fraløpt av fysioen på Hødd-trening. Jeg kunne definitivt brukt den tiden bedre.

I Hødd fant han tilbake fotballgleden og innså at han «var litt god likevel». Tilfeldigvis stakk Ian Burchnall innom for å hjelpe klubben en uke før han dro videre til svenske Østersund som trener.

Han imponerte Burchnall, fikk være med over grensen på prøvespill, og gjorde seg fortjent til kontrakt. De neste tre årene spilte han 66 kamper i Allsvenskan.

– Etter det var jeg en helt annen spiller, sier han.

BEDRE ENN NOENSINNE: Eirik Haugan på Molde-trening i Marbella. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Champions League og landslaget

– Hva lærte du av den enorme nedturen som 19-åring?

– Jeg tror det var verdt mye for meg å få en liten smell såpass tidlig, mens det ennå var tid til å bygge seg opp igjen og ha mange år igjen av karrieren. Det er kanskje noe jeg har tatt med meg ubevisst: Du må alltid være klar. Når du først får muligheten, har du ikke noe annet valg enn å ta den, sier Haugan.

Erling Moe nikker anerkjennende.

– Jeg tror unge spillere må lære litt av veien han tok. Det er ikke for alle å slå seg inn når du er 18-19. Det at han har stått i det og holdt ut, det er et veldig godt eksempel på at det nytter. Flere må nok gå den veien i fremtiden også for å få ut det maksimale av potensialet sitt, sier han.

Nå er Haugan 25 år gammel med gode forutsetninger for å nå flere personlige milepæler i 2023. Men han har lært seg ikke å sette for konkrete personlige mål før en sesong.

– Jeg husker jeg gjorde det før en sesong i Østersund: Score fem mål, holde nullen ti ganger og bli solgt til utlandet etter sesongen. Det endte med null mål og nedrykk. Etter det har jeg droppet personlige mål, ler han.

Kollektive mål, derimot, er greit.

– Å komme til Champions League med Molde hadde vært sinnssykt. Da er det nesten så man føler man har opplevd alt og bare kan legge opp, sier Haugan.

– Du vil ikke en tur innom landslaget først, da?

– Jo. Det har jeg veldig lyst til. Det er en liten motivasjonsfaktor å prøve å komme seg dit.