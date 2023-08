Molde-stjerneskuddet:

- VILLE BETYDD ALT: Han vokste opp et lite stykke unna Aker stadion og drømte hele veien om å bli Molde-spiller. Nå er neste drøm Champions League for Emil Breivik og Molde. - Det ville betydd alt. Da ville karrieren nesten vært komplett allerede, sier 23-åringen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Vi er jo allerede ganske farlig, og penger er jo ikke akkurat et problem her i Molde.

Emil Breivik (23) gliser i det han er i ferd med å fullføre setningen.

Molde-spilleren skjønner at det kan provosere litt.

– Alle er klar over det, sier han.

Allerede er Molde kvalifisert for Europa League som vil gi klubben over 100 millioner i inntekter. Slås Galatasaray over to kamper, er Champions League-gruppespill gevinsten og ytterligere minst 100 millioner vil tikke inn på Moldes konto framover.

Supportere av andre klubber i Eliteserien frykter det skal gi Molde en skikkelig sportslig fordel i årene som kommer.

– Det er litt artig, synes jeg. Men vi sitter jo på rett side av det og har mye penger, men jeg synes også at vi bruker pengene riktig. Om vi bruker 40 millioner på en spiller for å tjene over 200 millioner i Europa, så er det fornuftig, vil jeg si, sier Emil Breivik.



TALENTFULL: I tillegg til fotball, er golf den store lidenskapen til Emil Breivik. Han har definitivt talent begge plasser og bruker mye tid på golf. Såpass mye at han har fått litt begrensninger fra Molde for å være mest mulig skjerpet til kamp. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Skjønner du at folk kaller dere for et kjøpelag?



– Det må folk få lov til. Jeg skjønner at folk gjør det og at folk kan føle at vi kaster oss rundt med penger. Men vi gjør det for det beste. Og det har funket, sier han.



– Kan andre klubber lære av Molde?



– Ja, når vi gjør det såpass bra, så kan man jo det. Men så har vi jo vært heldige med Kjell Inge (Røkke). Jeg skjønner at ikke alle kan være så heldig. Men jeg føler samtidig at vi har vært flinkere enn mange andre, sier Breivik.



HAR HÅPET: Emil Breivik mener Molde har en fair sjanse til å slå storklubben Galatasaray over to kamper. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Får svar av treneren på RBK-stikk

En av klubbene Molde definitivt har vært flinkere enn de siste årene, er klubbens aller største rival Rosenborg.

I en årrekke var Molde lillebror. Nå sliter Rosenborg tungt i Eliteserien (9.-plass) og er allerede slått ut av Europa.

– Det er litt artig, jeg skal innrømme det. Jeg koser meg litt med at de sliter, sier Emil Breivik.



Han er sikker på at RBK-spillerne ville følt det samme om situasjonen var snudd på hodet.

– Det har alltid vært en rivalisering der. Jeg vet at når vi gjør det dårlig, så koser de seg i Trondheim. Det forstår jeg. Det er kjekt å se motstandere slite, sier han.



At Rosenborg sliter i serien har Molde-trener Erling Moe neppe noe imot, men han likte slett ikke at Rosenborg røk ut av Conference League-kvalifiseringen mot Hearts nylig.

– Jeg må si at jeg ble både skuffet og irritert da Rosenborg ikke tok seg videre, fordi jeg ser at Europa-biten tenner publikum i både Bodø, Bergen og her. Flere og flere begynner å få øynene for hvor viktig det er, sier Moe.

ØNSKER NORSK SUKSESS: Erling Moe har respekt for at norske supportere ikke ønsker Molde-suksess i Europa, men han er krystallklar på at han selv mener det totalt sett er bra for norsk fotball. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Han nevner blant annet sportslig utvikling, verdien på spillerne og generell økonomi som årsaker.

– Betyr det noe at folk håper dere mislykkes?



– Overhodet ingenting. Det er sånn fotballen er. Og så må supporterne få lov til å ha sine følelser og sine typer ting. Så supporterne må få lov til det, men jeg håper at Fotball-Norge ser betydningen av hvor viktig Europa er, sier Erling Moe.

I Molde er uansett Emil Breivik bare blitt innforstått til at Molde er et lag mange misliker litt.

– Haha, ja, jeg er jo det. Men jeg tenker ikke så mye på det. Jeg tenker at det bare er litt naturlig at du blir hatet litt uansett hvor du drar nå. Men vi trives med det, sier han.

GREP SJANSEN: Litt ut av ingenting fikk Emil Breivik Molde-debuten borte mot Granada i åttedelsfinalen av Europa League i 2021. Han grep sjansen med begge hender og har siden vært en nøkkelspiller for Molde. Foto: BERNADETT SZABO

– Ville ikke byttet det bort med noe

23-åringen fra Gossen, vel tre kvarter unna Aker stadion, vokste opp som Molde-supporter.

For han, familien og vennene har Molde vært laget. Derfor er det liten tvil om at Champions League-drømmen betyr mye.

– Det hadde vært sjukt. Det ville betydd nesten alt. Nå er jeg ung da, men om jeg hadde spilt Champions League med Molde hadde karrieren nesten vært komplett, sier Breivik.



– Jeg skulle nok funnet sulten igjen, men jeg hadde nok blitt såpass fornøyd at jeg bare hadde gått rundt og glist hver dag, legger han til.



23-åringen beskriver seg selv nemlig bare som en enkel gutt i fra bygda. Golf og fotball er hans store lidenskaper.

Spesielt starten på året var Breivik strålende og et salg i sommer virket høyaktuelt. Nå virker drømmen om Champions League å ha holdt på flere av Molde-guttene.

– Det er kanskje ikke så lurt å si, men det er ikke så enkelt å bli solgt fra Molde. Men samtidig: Når du har en Champions League-kvalifisering, så ønsker du ikke å reise vekk. Jeg ville ikke ha byttet det mot noe; det er i alle fall mye som skal til for at jeg drar herifra, sier Emil Breivik.

