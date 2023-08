Molde-profilen stusser over egen status i Istanbul

HELT I TYRKIA: Martin Linnes har en høy stjerne både hos Kjell Inge Røkke og tyrkiske fans. I kveld håper han å levere for Røkke. Det betyr i såfall en nedtur for hans tyrkiske støttespillere. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Oppgjøret Galatasaray - Molde ser du eksklusivt på TV 2 Play fra klokken 20.00 i kveld! Kampstart 21.00.

Til tross for at han spilt 29 landskamper og står bokført med imponerende 181 Molde-kamper, kan ikke stjernestatusen til Martin Linnes sammenlignes med hans status i Istanbul.

På Instagram har han over 418.000 følgere. Det er ikke til å legge skjul på at brorparten av dem holder med Galatasaray i tirsdagens Champions League-play off mot Molde.

– Det er ikke godt å si hvorfor det er blitt sånn. Jeg er ingen forsidemann, men kanskje jeg er litt likandes, sier Linnes til TV 2.



Han spilte i tyrkisk fotball i fem og et halvt år fra 2016 av. I Galatasaray ble han raskt en publikumshelt.

HARDTARBEIDENDE: Martin Linnes spilte for Galatasaray i fem og et halvt år. Her fra et oppgjør i 2019. Foto: OZAN KOSE

Og det kanskje på tross av at han ikke er den som stjeler de fleste overskriftene.

– Jeg har et hjerte for fotballen og har innsatsen. Så føler jeg selv at jeg er en hyggelig type, og det tror jeg man setter pris på her også. Jeg legger igjen alt jeg kan på matta og er en ydmyk type utenfor banen, sier Linnes.

– En hedersmann

Da TV 2 tok en rundtur i Istanbul sentrum søndag kveld, dro de fleste fotballfans rask kjensel på bildet av Martin Linnes i Galatasaray-drakt.

– Martin Linnes! En hedersmann. En veldannet og hyggelig mann. En mester, er dommen fra en Galatasaray-supporter.



– En spiller vi har stor respekt for. Vi setter pris på alt han gjorde for klubben vår, sier en annen.

I forbindelse med det motsatte oppgjøret i Molde, der Galatasaray vant 3-2 og sikret seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret i Tyrkia, hadde TV 2 en avtale om å gjøre et intervju med Linnes i forkant av kampen.

Planen var å gjøre det utenfor stadion, men det viste seg å bli vanskelig: For mange tilreisende Galatasaray-fans ville ha en bit av Martin Linnes.

– Jeg er supertakknemlig overfor forholdet jeg hadde til fansen, og for så vidt har fortsatt, sier han selv.



– Men hvis du er med på å slå dem ut nå?



– Da får nok det forholdet seg en skikkelig prøve, men det får vi ta når den tid kommer, sier han.

– Villig til å gjøre alt

Spørsmålet er om Linnes selv får være med på forsøket.

Dagen før det motsatte oppgjøret, hinket han av banen med en skade i Molde.

På kampdagen var han desperat.

– Vi holdt på i nesten tre timer og prøvde alt mulig, teiping og litt forskjellige varianter, fortalte Linnes sist.

Mandag, i forkant av Moldes siste treningsøkt, visste han fortsatt ikke om han ville rekke tirsdagens kamp.

Trolig blir den endelige avgjørelsen tatt i løpet av tirsdag formiddag.

– Vi må se om jeg kommer gjennom økta (mandag kveld). Jeg er villig til å prøve alt. Jeg har lyst å være med på å gi det et siste forsøk, så ser vi. Men jeg har begynt å omstille meg på at det kanskje ikke blir, erkjenner han.

Tirsdag formiddag får TV 2 opplyst at det er særdeles lite sannsynlig at Linnes blir involvert i oppgjøret mot gamleklubben.

Selv forteller Linnes om en tøff uke, der følelsesregisteret har blitt spilt ut på godt og vondt.

For dette var virkelig drømmekampen til Martin Linnes.

– Det er spesielt å være tilbake, jeg må innrømme det. På mange måter er det godt å være tilbake. Men vi har en viktig match og jeg prøver å legge alt fokus til der. Vi gleder oss til kamp, og jeg håper at vi klarer å nyte det og virkelig gire oss opp. I så fall tror jeg at vi har en sjans, sier Martin Linnes.