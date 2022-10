Molde ledet med to – så raknet det fullstendig

Molde lå godt an til å innta tabelltopp i deres Conference League-gruppe. Så gikk alt galt.

Molde 2-3 Djurgården

1300 Djurgården-supportere hadde tatt turen til Molde og det som på mange måter var en ren gruppefinale.

For dette var den nest siste kampen i gruppespillet i Europa Conference League, der Djurgården toppet gruppe F med ti poeng, tre poeng foran sine norske rivaler på andreplassen.

Forutsetningen var klar: Svenskene trengte bare ett poeng til for å sikre førsteplassen - som garanterer avansement til finalespillet - ettersom de da uansett ville ta Molde på innbyrdes oppgjør.

Oppgjøret i Molde startet best mulig for de blå. Scoringer fra Ola Brynhildsen og Markus André Kaasa ga Molde en tomålsledelse allerede etter 20 minutter.

Jubelen skulle imidlertid stilne på Aker Stadion.

Tidligere Strømsgodset-spillet Gustav Wikheim serverte Victor Edvardsen til 1-2 like før pause. Joel Asoro utlignet så til 2-2, før Haris Radetinac fullførte snuoperasjonen et drøyt kvarter før slutt.

– Slutter å fungere

2-3-tapet gjør at Molde ikke lenger kan vinne gruppe F. Nå må Molde unngå tap mot Gent for å gå til sluttspillet.

– Det er irriterende når vi har såpass grep på de. Jeg synes vi lager det til selv i 2. omgang. Vi slutter å gjøre det som fungerer og er uvanlig vennlig med våre svenske venner, sier Erling Moe til TV 2 etter kampen.

Han er tydelig skuffet etter at Moldenserne rotet det til.

– Jeg tror de har tre avslutninger og tre mål. Det ligner ikke på oss. I 2. omgang spiller vi på oss brudd og får ikke vinklet spillet. Det er skuffende fra vår side, utdyper han.

Molde møter Gent i siste kamp av gruppespillet neste torsdag.

– Hvordan ser du på muligheten videre?

– Det er helt åpent. Det blir avgjørende i siste kamp mot Gent. Det blir spennende.

KLAR TIL KAMP: Molde var heltente og startet klart best mot Djurgården. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Drømmestart

Erling Moes menn er imidlertid i praktslag og hadde ikke tapt en eneste av de sju kampene som har blitt spilt siden 2-3-tapet i det omvendte oppgjøret mot Stockholm-klubben på Tele 2 Arena. Og i en sesong som har inneholdt både serie- og cupgull, i en sesong der de nå står med 14 seire på rad i Eliteserien, så klarte romsdalingene likevel å hente frem noe som må ha vært tilnærmet årsbeste i store deler av første omgang mot Djurgården.

Anført av Markus Kaasa leverte Molde angrepsspill fra øverste hylle og det var til tider klasseforskjell mellom lagene. 25-åringen på midtbanen til hjemmelaget var overalt i den første omgangen og ble nydelig spilt gjennom av Magnus Wolff Eikrem allerede etter tre minutter. Da kunne og burde det stått 1-0 på Aker stadion, men alene med keeper klarte ikke Kaasa å sette ballen i mål. Han gjorde det imidlertid godt igjen to minutter senere. Da spilte han gjennom Ola Brynhildsen - som fikk æren av å avslutte et nydelig angrep. Formspilleren i norsk fotball - som har scoret 14 mål etter sommeren - satte ballen mellom beina til Jacob Zetterström og sendte romsdalingene i føringen.

Djurgården ble rett og slett utspilt i starten av kampen - og klarte verken å etablere noe spill eller sjanser. Etter 20 minutter kombinerte Mathias Fjørtoft Løvik og Emil Breivik fint på Moldes venstreside. Ballen endte til slutt opp hos Markus Kaasa, som denne gang var iskald foran mål og økte til 2-0. Hjemmelaget hadde fortjent å gå til pause med denne ledelsen, men gjestene ble sluppet inn i kampen mot slutten av omgangen.

Opphenting

Skuffelsen var imidlertid stor da Victor Edvardsen dro frem en aldri så liten lekkerbisken på innlegget fra Gustav Wikheim etter 43 minutter, og scoret på Djurgårdens første sjanse i kampen.

Det var et helt annet Djurgården-lag som kom på banen i 2. omgang. Da klarte de å stå høyere og presse hjemmelaget bakover på banen. Blåtrøyene lykkes dermed ikke med å etablere det samme angrepsspillet som før pause. Selv om gjestene ikke skapte de store mulighetene, så lå det likevel en utlikning i luften. Den kom etter 67 minutter da Molde-forsvaret ikke klarte å demme opp for en smart Joel Asoro - som helt umarkert headet inn 2-2.

FRUSTRERT: Erling Moe så sitt lag rote bort en tomålsledelse mot Djurgården. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Molde byttet ut to av sine beste fra 1. omgang, Magnus Wolff Eikrem og Markus Kaasa, etter 70 minutter i et forsøk på å få kampen inn igjen i sporet fra før pause. Men det var en annen innbytter som markerte seg. På en kontring til Djurgården ble ballen spilt ut til Haris Radetinac. Han skar inn fra venstre, sendte avgårde et skudd som skiftet retning og dermed var Jacob Karlstrøm i Molde-buret utspilt og kampen snudd.

Ola Brynhildsen hadde en stor sjanse til å utlikne ti minutter før slutt da han på mesterlig vis kom alene mot keeper, men for andre gang i denne kampen vartet Djurgårdens keeper opp med en avgjørende redning.