Molde knuste den færøyske drømmen etter ellevilt drama

AKER STADION (TV 2): Molde er klar for playoff i Champions League.

Molde - KÍ Klaksvík 2-0 (3-2 sammenlagt)

– Det er bittert, men utrolig stolt av guttene igjen. De gjør en fantastisk innsats. Vi skal score på Luc sin der, men det er fortjent over 120 at Molde vinner, sier Klaksvik trener Magne Hoseth til VG.



– Det er en glede, og en lettelse. Nå har vi nådd nok et mål vi satte oss før sesongen. Vi er ett steg fra Champions League. Det er en veldig fornøyd Moe som står her i dag, sier Molde-treneren til pressen etter kampen.



Det ble ingen forlenging av det færøyske eventyret Klaksvík. Returen vant Molde 2-0 og sikret seg playoff til gruppespillet i Champions League.

MATCHVINNER: Martin Linnes sendte Aker Stadion til himmels. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Molde var i skikkelige problemer mot Magne Hoseth sine menn, og dette ble langt vanskeligere enn det de hadde sett for seg, oppsummerer TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Nå venter tyrkiske Galatasaray, Linnes sin tidligere klubb.

– Det blir veldig, veldig spesielt for meg. Jeg hadde nesten seks fantastiske år der. Det er en klubb jeg kjenner veldig godt og en del spillere og støtteapparat som betyr mye for meg, sier vingbacken til VG.



Kristian Eriksen sendte vertene foran etter 17 minutter. I ekstraomgangene avgjorde Martin Linnes oppgjøret.

– Klaksvik har levert fantastiske resultater i Europa, og de imponerer i nok en kamp selv om de til slutt ble et lite nummer for små for Molde, sier Mathisen.

Klaksviks Vegard Forren sier følgende om møtet med gamleklubben:

– Det var veldig artig, en fantastisk ramme. Det er greit å få en liten påminnelse hvorfor man holder på med det her. Det er sånne oppgjør og stunder man aldri vil glemme. Fantastisk å være en del av. Stort for meg og stort for Klaksvik, sier Forren.



Kaptein Magnus Wolff Eikrems annulerte scoring med åtte minutter på klokken var et varsko på hva som var i vente.

For på Aker Stadion var kveldens blåkledde langt mer påskrudd enn det første oppgjøret i Tórshavn.

Målet til Eriksen kom ni minutter senere, etter at Eikrem svingte en corner på hodet til den tidligere HamKam-spilleren.

Keeper Jonatan Johansson kunne ikke hindre hodetstøtet fra å gå i mål.

JUBEL: Scoringen fikk Kjell Inge Røkke til å reise seg på tribunen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Vi trøkker bra på og gjør det vi har bestemt oss for, uttalte Eriksen til VGTV i pausen.

Molde fortsatte og dominere etter hvilen. Etter timen ropte «hele» stadion på straffe, men dommer Nikola Dabanovic vinket Ola Brynhildsen opp igjen.

Gjestene fra Klaksvík jobbet seg mer og mer inn i kampen, og tidligere Stabæk-spiller Luc Kassi fikk en gigantisk mulighet med rundt et kvarter igjen.

STOR BOM: Luc Kassi fortviler etter å ha misbrukt en enorm mulighet mot Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Corneren fra Árni Frederiksberg var strålende slått, men spissens heading sang i tverrliggeren.

– Klaksvík har vært det klart beste laget i andre omgang, og Molde er heldige som ikke har sluppet inn, var TV 2s fotballekspert Jesper Mathisens dom.

– Griseflaks, kommenterte tidligere Rosenborg-trener Kjetil Rekdal på VGs sending.

Markus Kaasa hadde en svær sjanse på overtid, men lagene måtte ut i ekstraomganger.

Der ble Martin Linnes mannen som sendte Molde til playoff mot Galatasaray.

