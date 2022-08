Molde klar for Europa etter sterk borteseier: – Viser hva vi er laget av

Wolfsberger AC - Molde 0-4 (1-4 sammenlagt)

Molde slet med å sette sjansene i forrige kamp mot østerrikske Wolfsberger, og hadde et tøft utgangspunkt før torsdagens returkamp på bortebane.

Se sammendrag av kampen i Sportsnyhetene øverst i saken!

På spill: en plass i gruppespillet i Europa Conference League.

Først banket Emil Varhaugvik Breivik (22) Molde i ledelsen. Så breisidet Sivert Mannsverk (20) til etter 34 minutter og satte 2-0, før innbytter Ola Brynhildsen (23) scoret etter en fryktelig retur fra keeper 15 minutter før slutt.

På overtid satte Brynhildsen sitt andre for kvelden. Det endte 0-4 i Østerrike.

Trener Erling Moe hyllet spillernes prestasjon etter kampslutt.

– Det er euforisk. Det er dette vi har jobbet for, planlagt for og bygd tropp for. Jeg håper virkelig vi sammen kan skape noen store øyeblikk utover høsten. Det gleder jeg meg veldig mye til, forteller Moe ttil Romsdals Budstikke etter kampen.

– Det er utrolig deilig. Dett er viktig for oss og for Molde. Vi spiller en bra match fra start til slutt, det var en fantastisk følelse. Det var deilig for jeg hadde litt frustrasjon da jeg satt benken, sier Brynhildsen til avisen.

Wolfsberger hadde flere store muligheter til å redusere, men mye flaks og en påskrudd Jakob Karlstrøm som bakerste mann gjorde at Molde holdt unna på bortebane.

Dermed er Molde klar for gruppespillet i Europa Conference League.

– Vi går hele forbanna veien gutter. Vi gjør akkurat som vi prata om før kampen, at vi skal være oss sjøl. Vi går utpå der med hjertet og viser hva vi er lagd av. Det er ikke enkeltindivid som bygger laget, det er hva laget gjør for enkeltindividet. Det var fantastisk å se, sier trener Erling Moe i en tale til laget etter kampslutt, skriver Romsdals Budstikke.

La presset høyt

Molde gikk ut i hundre og presset høyt fra start, noe som viste seg å lønne seg.

Allerede etter seks minutter la kaptein Magnus Wolff Eikrem inn i feltet på et frispark som ble headet ut igjen, men 25-30 meter fra mål stod Breivik og banket til på volley.

Ballen gikk via en Wolfsberg-spiller og i mål, og Molde fikk den drømmestarten de jaktet.

Et lite skår i gleden ble det da Martin Linnes fikk en kjenning i baksiden av låret og måtte gi seg etter bare 28 minutter, som er dårlig nytt for romsdalingene.

Men Molde fortsatte å jakte scoring.

Wolff Eikrem var igjen sentral i Moldes angrepsspill da han sendte en stikker til David Fofana på venstresiden. Spissen la tilbake til kapteinen, som videre la igjen til Mannsverk som stod like utenfor 16-meteren.

Unggutten breisidet til og satte 2-0!

Dominerte

Molde fortsatte å dominere store deler av spillet, men Wolfsberger og Dario Vizinger var flere ganger farlig frempå.

Åtte minutter før pause sto Vizinger plutselig helt alene i Moldes 16-meter, og en superredning fra Jakob Karlstrøm gjorde at ballen gikk utenfor nettveggen.

Så viste Moldes unggutter seg frem igjen.

Markus André Kaasa dro enkelt og elegang av hjemmelagets Piesinger inne i 16-meteren før han kom til skudd. En svak avslutning gikk rett på keeper Bonmann som ga en fryktelig svak retur, som Moldes Brynhildsen enkelt satte i mål.

Men bortelaget var ikke ferdig for kvelden. På overtid kunne Magnus Grødem bare vippe ballen gjennom til Brynhildsen, som scoret kveldens fjerde og siste mål alene med keeper.