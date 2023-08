Molde-eventyret vekker avsky: – Det er helt jævlig

– Som VIking-supporter er det helt uaktuelt for meg å heie på andre lag i Europa, fastslår Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (37), som også er ivrig supporter av Rogalands fotballflaggskip.

Han uttaler seg i TV 2s eliteseriepodkast «Spiss Vinkel», der det debatteres om hvorvidt supportere av norske lag bør heie på andre klubber i Eliteserien når de spiller ute i Europa.

– Jeg har vokst opp med at Rosenborg vant 13 seriegull på rad. Det var det verste og lengste sammenhengende marerittet jeg har hatt i hele mitt liv. De hadde så mye mer penger enn alle andre, var så mye mer dominerende enn alle andre, og gjorde Tippeligaen til en slags Mikke Mus-liga, sier Rødt-politikeren og understreker:

– Så jeg gleder meg ikke når Bodø/Glimt selger spillere for titalls millioner eller når Molde kommer til et eller annet gruppespill i Europa. Jeg synes det er helt jævlig, jeg, for det gjør sjansene mindre for at Viking, som er klubben jeg heier på, kan vinne og nå ut.



Han snakker ikke bare for seg selv. Kristjánsson mener at dersom du er glad i en klubb på ekte, og heier på denne klubben fordi du brenner for den, føler tilhørighet og at det er et sted du hører hjemme, så er det ingen vei utenom:

– Da forstår jeg ikke at du kan heie på andre konkurrerende klubber når de går frem i Europa, tjener masse penger og dermed gjør det vanskeligere for for eksempel Viking å vinne noe.

– Jeg heier på mange lag som spiller mot Molde og Bodø/Glimt når de spiller i Europa, fordi jeg ikke forstår hvorfor jeg skal være lojal til Vikings konkurrenter bare fordi vi tilfeldigvis er fra samme nasjon, sier Kristjánsson.

250 millioner kroner

Onsdag spiller Molde den første av to avgjørende kamper mot tyrkiske Galatasaray. I potten ligger det deltagelse i Champions League-gruppespillet, der Norge ikke har vært representert siden 2007, og en anslått inntekt på 250 millioner kroner for klubben.

Men skulle Molde lykkes, vil det også innebære positive ringvirkninger for norsk fotball som helhet:

Det er anslått at Champions League-deltagelse for Molde vil gi en utbetaling fra Uefa på mellom seks og sju millioner kroner til samtlige klubber i Eliteserien som ikke deltar i et europeisk gruppespill denne sesongen.

Suksess for Molde samt Bodø/Glimt og Brann, som kjemper om en plass i Conference League-gruppespillet, vil også styrke Norges posisjon på UEFAs ligarangering. Der ligger Norge for øyeblikket an til å nå en 14. plass, som vil bety at flere norske lag får tilgang til Europa i sesongen 2025/26.

Skulle Norge klare å opprettholde denne plassen, vil ett lag gå rett inn i playoff til Champions League, ytterligere ett lag vil gå inn i Champions League-kvalifiseringens andre runde, ett lag vil få muligheten til å kvalifisere seg til Europa League, og to kan kjempe om Conference League-plass.

Denne sesongen hadde Norge totalt fire plasser: én i Champions League-kvalifiseringens andre runde, tre i Conference League-kvalifiseringen. Av de fire norske klubbene er kun Rosenborg utslått, mens Molde, Glimt og Brann fortsatt er med i kampen om ulike gruppespill.

Når et norsk lag deltar i Conference League-gruppespillet, anslår man rundt 40 millioner i garanterte inntekter. Det er kun ved deltagelse i Champions League at andre klubber i Eliteserien tjener penger på Europa-spill.

– Tenk å få Vinícius Júnior, Erling Braut Haaland eller Manchester United på Aker Stadion. Hvilken lag som gjør den bragden, spiller ingen rolle, men det å få et norsk lag der, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah og ramser opp det han mener er positive konsekvenser:

Referanser mot de aller beste, verdifull erfaring for norske spillere, og attraktivitet sammenlignet med andre skandinaviske ligaer.

– Nå snakker jeg fra mitt eget ståsted. Jeg forteller ikke voksne menn hva de bør tenke og føle, understreker Amankwah i podkasten «Spiss Vinkel».

Der er også to norske supportere invitert til å debattere om temaet.

– Helt utenkelig

Tromsø-supporter Marius Helgå mener det er helt uaktuelt å heie på andre norske klubber.

– Jeg heier ikke på norsk fotball som sådan. Jeg heier på Tromsø. Og for Tromsø blir konkurransesituasjonen vanskeligere om andre norske klubber lykkes i Europa. Penger inn til klubber som Molde og Bodø/Glimt betyr et større gap ned til de andre, sier Helgå.

– For meg er det helt utenkelig å skulle støtte en eliteserierival selv om de spiller mot lag utenfor Eliteserien, sier han.

Molde-supporter Magnus Lindset står i motsatt hjørne.

– Jeg mener det er best generelt for norsk fotball at norske lag gjør det bedre ute i Europa, for å styrke ligaen og styrke hele landets fotballdominans ute i Europa, sier han.

Han mener Bodø/Glimts nye suksess i Europa League både styrket bodøværingene, men også norsk fotball fordi pengene drypper ned på andre klubber og at suksessen inspirerer andre norske klubber.

– Så du satt og heiet på Glimt selv om du er Molde-supporter?

– Du sitter og heier på Glimt, men du sitter egentlig og heier på Norge, for da representerer Bodø/Glimt hele Norge, i mine øyne.

Han benekter at dette betyr at han ikke har sterke nok følelser for sin egen klubb.

– Jeg er like mye Molde-supporter selv om jeg synes det er gøy at Brann skal spille mot AZ Alkmaar på torsdag, sier Lindset.