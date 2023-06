«Moi» avslører: Forlater klubben – fikk unnskyldning av Liverpool-kaptein

Om to uker utløper Mohamed Elyounoussis kontrakt med Southampton, som rykket ned fra Premier League denne sesongen.

Klubben har ikke bekreftet at han drar, og Elyounoussi har selv holdt lav profil de siste ukene, men nå bekrefter han til TV 2 at karrieren i Southampton tar slutt etter den 30. juni.

– Jeg er ferdig. Vi har blitt enige om det. Kontrakten går ut i slutten av juni, og så er jeg Bosman-spiller (kontraktsløs), sier landslagsvingen til TV 2.

I fjor sa Elyounoussi at det pågikk samtaler om en mulig kontraktsforlengelse med Southampton, men det ebbet altså ut i ingenting.

– Vi så an hele situasjonen. Det har vært en trøblete sesong. Mange utskiftninger. Jeg er glad for at vi avventet og så an situasjonen først, sier Elyounoussi.

Ved å skrive under på en kontrakt i fjor kunne han forpliktet seg til en tur ned til Championship, ettersom klubben viste seg å rykke ned fra Premier League. Isteden står han nå fri til å velge sitt neste steg.

– Da var det kanskje like greit å stå igjen som Bosman-spiller til slutt, sier norsk-marokkaneren.

Henderson beklaget

Elyounoussis avskjed med hjemmepublikummet på St. Mary's Stadium i Southampton gikk riktignok alt annet enn knirkefritt.

Etter en drøy time, med Southampton i ledelsen mot Liverpool, ble han byttet ut til applaus fra tilskuerne. På grunn av den spesielle anledningen ga Elyounoussi en klem til flere lagkamerater rundt seg.

Det likte Liverpool-kaptein Jordan Henderson dårlig. Han ble rasende, dyttet Elyounoussi og ga klar beskjed om at han mente nordmannen brukte altfor lang tid.

– Han kom bort og beklaget etterpå, forteller Elyounoussi.

BLE SINT: Jordan Henderson griper inn under Mohamed Elyounoussis avskjed med Southampton. Foto: PETER NICHOLLS

– Han sa at han ikke visste hva anledningen var. Vi klappet jo for Roberto Firmino da han gikk av i det som også var hans siste Liverpool-kamp. Henderson visste ikke at det gjaldt meg også, så han beklaget etterpå, sier han.

– Hvordan reagerte du der og da, da han dyttet deg på banen?

– Jeg ble irritert. De hadde ingenting å spille for. Det var ikke noe stress. Vi ledet, så han ville sikkert ha en seier, men ingen av oss hadde noe å spille for. Det var unødvendig. Jeg var litt irritert, men han beklaget etterpå, så det er null stress.

Tatt på sengen av følelsene

Elyounoussis fem år i Southampton har inneholdt opp- og nedturer. Han tilbragte halvannet år på lån i Celtic, men kjempet seg tilbake på laget i Sør-England og har de siste to sesongene spilt 63 kamper av 76 mulige i Premier League.

– Hvordan var det å takke for seg?

– Det var overraskende følelsesladet. Kanskje ikke med en gang, men etterpå i garderoben. Jeg holdt en liten tale. Det er noe med å ha vært der såpass lenge, delt den garderoben med så mange spillere, støtteapparat og folk som har jobbet der såpass lenge. Jeg ble følsom, altså. Jeg trodde ikke det. Livet går videre, jeg har byttet klubb før, men det var spesielt, sier Elyounoussi.

Han sier han klarte å holde igjen tårene, men at han ble tatt på sengen av at det betydde mer enn han trodde.

At klubben i tillegg hadde en overraskelse på lager, gjorde øyeblikket enda mer minneverdig.

– Jeg fikk en pris som den spilleren som har bidratt mest utenfor banen i samfunnet i Southampton, det å besøke skoler, dra på dugnader og sånt. Det satte jeg pris på. Det betyr nesten mer enn det som skjer på banen. Det var jeg takknemlig for, sier Elyounoussi.