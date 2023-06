«Moi» åpner opp om skjebnevalget – avslo tilbud fra Emiratene

Onsdag avslørte Elyounoussi til TV 2 at han er ferdig i Southampton i slutten av måneden.

Etter fem år som Premier League-spiller skal norsk-marokkaneren, som fyller 29 år i august, skrive det som trolig blir den siste langtidskontrakten i karrieren.

– Den neste kontrakten min er den viktigste kanskje. Det er mange ting som må klaffe. Jeg ser på hele pakken av tilbud som kommer, erkjenner han.

Takket nei til Emiratene

Det at han for første gang i karrieren står uten kontrakt, gjør at han har gode kort på hånden i forhandlinger med klubber. Ettersom de ikke trenger å betale noen overgangssum for å kjøpe ham ut, kan de bruke mer penger på lønnen hans.

Og det har allerede kommet noen muligheter: Ifølge TV 2s opplysninger har Elyounoussi takket nei til tre konkrete tilbud fra Emiratene, USA og Europa.

– Det stemmer det. Jeg hører om noe nytt nesten hver dag. Jeg har hatt noen konkrete tilbud nå som jeg har takket nei til. Hele pakken, og magefølelsen, må stemme for at jeg skal skrive under på noe, sier Elyounoussi og forklarer:

– Jeg tror ikke jeg skal hoppe på det første og beste med en gang. Det handler om å være litt tålmodig og se an situasjonen. Jeg har ikke vært i denne situasjonen før, så jeg vet ikke helt hva det går i.

Svarer om Saudi-Arabia

TV 2 får opplyst at det pågår forhandlinger med klubber fra Spania, Italia og Tyskland, men også Saudi-Arabia, som Elyounoussi kan komme til å måtte ta stilling til.

Saudiarabiske klubber har notert seg for en rekke spektakulære overganger i år, med Cristiano Ronaldo og Karim Benzema som de største stjernene, noe som har vekket sterke reaksjoner verden over.

På spørsmål om han selv ville hatt noen motforestillinger mot en slik overgang, svarer Elyounoussi:

– Jeg er åpen for alt. Det er jeg. Jeg er åpen for å prøve noe nytt. Jeg kjenner jeg har lyst til å prøve en ny liga.



– Er det aktuelt å dra ut av Europa?

– Jeg er veldig åpen for å høre på tilbud jeg eventuelt får og veie det opp mot hverandre. Jeg har ikke stengt de dørene der. Det har jeg ikke. Når jeg har muligheten til å oppleve nye kulturer, nye land og en ny liga, kjenner jeg at det er noe som frister.

– Hva betyr penger i denne situasjonen?

– Det er en faktor i kontrakten. Det er det for alle uansett alder, å få best mulig kontrakt, for det er en veldig kort karriere. Jeg nærmer meg 30 år allerede. Det er ikke sånn at jeg ser enden av tunnelen, men når jeg er i situasjonen jeg er i, Bosman-spiller og kan skrive en bra kontrakt, da er det er klart det er viktig.

Tok baby-grep

Et annet viktig hensyn er familien. For fire måneder siden fikk Elyounoussi sitt tredje barn, sønnen Yousef. Fra før har han fire år gamle Amina og 1,5 år gamle Noah.

– Det er full fart hjemme, smiler Elyounoussi.

Og det har det vært en god grunn til. «Moi» og kona la nemlig en plan for flere år siden:

– Det er så tett aldersforskjell på barna, som gjør at de har hverandre hele tiden. Det var viktig for oss da vi ville stifte familie, sånn at om vi flytter, har de i hvert fall hverandre.



Han legger til en hyllest av kona.

– Hun har vært med på å reise en del når jeg har byttet klubber. Hun må dessverre bare finne seg i å finne nye venner igjen. Hun er fantastisk der, sier Elyounoussi.