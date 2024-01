Modric-vraking: – Må vise respekt

– Jeg kan ikke gjøre det. Han vet det, sier Carlo Ancelotti.

Real Madrid-treneren gir midtbaneveteran Luka Modric spesialbehandling.

I lørdagens 2-1-seier over Las Palmas kom aldri Modric inn på banen. Spanske medier gjorde et poeng av at kroaten ikke engang varmet opp.

– Når jeg er usikker på om han kommer til å spille, varmer han ikke opp. Jeg må vise respekt. Når jeg er sikker på at han kommer, blir det oppvarming, forklarte Ancelotti etter kampen, gjengitt av As.



PÅ UTGÅENDE KONTRAKT: Midtbanelegenden Luka Modric har få måneder igjen av avtalen med Real Madrid. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

Italieneren gjentok det samme før torsdagens LaLiga-møte med Getafe.

– Hvis en ung mann som Arda Güler varmer opp, men ikke får spille, så skjer det ingenting. Modric er 38 år, har vunnet Champions League fem ganger og er en legende, sier Ancelotti.

Denne sesongen står Modric med 1250 minutter fordelt på 24 kamper i alle turneringer. Kontrakten hans utløper til sommeren.

NY KONTRAKT: Real Madrid-trener Carlo Ancelotti forlenget nylig kontrakten frem til sommeren 2026. Foto: Borja Suarez / Reuters / NTB

Ancelotti er klar på at Modric bestemmer om han blir i Real Madrid.

– Han er en legende i denne sporten og denne klubben. Han må ta en avgjørelse for neste sesong, sier Ancelotti.



Modric har vært koblet til Inter Miami og klubber i Saudi-Arabia. Han har spilt i Real Madrid siden han kom fra Tottenham i 2012.

Se Getafe mot Real Madrid på TV 2 Play torsdag fra klokken 21.00.