Müller fikk Lewandowski-advarsel av Mané

Tirsdag fra 20.45: Bayern München - Barcelona på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play!

I åtte sesonger hamret Robert Lewandowski inn mål på Allianz Arena for Bayern München før han i sommer meldte overgang til spansk fotball og Barcelona.

– Hans prestasjoner de siste årene for Bayern var fantastiske. Han har scoret mange mål, vært en strålende spiller og opplevd noen utrolige øyeblikk sammen med fansen her, uttalte Bayern München-trener Julian Nagelsmann til TV 2 dagen før møtet med Barcelona.

– Han var en del av Bayern München-familien. Det må bli en varm velkomst.

Mandag kveld var polakken tilbake på Allianz Arena for første gang ikledd Barcelona-bekledning.

Robert Lewandowski på Allianz Arena som Barcelonaspiller.

Lewandowski kikket seg omkring da han ruslet ut på sin gamle hjemmearena. Han pekte og forklarte et par ting til Ansu Fati mens de ventet på at katalanernes treningsøkt skulle begynne.

– Jeg oppfatter ham som veldig motivert og jeg kan se for meg at dette blir en veldig spesiell kamp for ham, sa Barcelona-trener Xavi Hernández under pressekonferansen før treningen.

Før møtet med gamle lagkamerater, har Lewandowski vært i kontakt med gamle kjente.

– Vi har hatt litt kontakt på Whatsapp siden han flyttet og etter trekningen i gruppespillet, ble det litt fyr i dialogen, sa Bayern-spiller Thomas Müller til pressen med et stort glis mandag.

Etter at Bayern og Barcelona ble trukket i samme gruppe i Champions League, delte nemlig Müller en liten hilsen til sin gamle kollega på Instagram:

Etter å ha nytt godt av den målfarlige polakkens tjenester i en årrekke, er det nå Nagelsmanns mannskap som må forhindre Lewandowski fra å finne nettmaskene på Allianz Arena.

– Hvis han får for mye rom, så er han alltid i stand til å score mål, uttalte Nagelsmann.

– Vi må spille vårt eget spill og ikke fokusere for mye på på «Lewy», la Müller til.

Thomas Müller var som vanlig i strålende humør under mandagens pressekonferanse. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

I den polske superspissens gamle rolle, er det nå den tidligere Liverpool-profilen Sadio Mané som har tatt plass i sesongstarten for Bayern.

Sadio Mané. Foto: ANDREAS GEBERT

Og det kan virke som at senegaleseren er litt bekymret for at det gode samarbeidet Müller og Lewandowski bygget opp over mange år sammen, skal vi tro Müller selv.

– Sadio har gått rundt i ti dager og fleipet med meg om at jeg må være forsiktig så jeg ikke spiller ballen med et uhell til «Lewy», fortalte Müller lattermildt på pressekonferansen.

Tirsdag fra 20.45: Bayern München - Barcelona på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play!