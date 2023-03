Mjelde roses etter vilt overtidsdrama: – Hun har blått blod

Chelsea - Lyon 1-2 (2-2 sammenlagt, 4-3 i straffekonk)

– For Maren å gjøre det hun gjorde med kampens siste spark på ballen … Hun er en Chelsea-legende, sier Emma Hayes etter straffedramaet mot Lyon, ifølge Sky Sports.

Chelsea-treneren, som hentet Mjelde til klubben tilbake i 2016, var full av lovord for den norske forsvareren.

– Hun har blått blod og man kan alltid lene seg på henne i de største øyeblikkene. Alle visste at hun skulle ta den straffen og at hun ville score, roser Hayes.

I noen spinnville avslutningsminutter av ekstraomgangene fikk Chelsea straffespark. Åtte minutter på overtid stilite Innbytter Maren Mjelde seg opp, og banket ballen i krysset.

Scoringen sikret straffesparkkonkurranse for Chelsea. Mjelde satte nok en gang standarden, med Chelseas første fra krittmerket.

VILL JUBEL: Maren Mjelde ble svært avgjørende for Chelsea. Foto: Adam Davy / Pa Photos

Ada Hegerberg var også sikker for Lyon, men da lagvenninnen Lindsey Horan fikk reddet det femte straffesparket av Chelsea-målvakt Ann-Katrin Berger, kunne Chelsea-spillerne slippe jubelen løs på Stamford Bridge.

– Wow! For en kamp, for et comeback! Denne var for dere, fantastiske Chelsea-fans, sier Mjelde i en video delt på Chelseas Twitter-konto.

Dermed er Ada Hegerberg og regjerende mester Lyon ute av Champions League. Chelsea skal opp mot Barcelona med Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen i semifinalen.

– Det er et godt lag og det kommer til å bli en bra kamp, sier Mjelde om semifinalemotstanderen.

REGJERENDE MESTER: Lyon får ikke forsvare Champions League-tittelen denne sesongen etter å ha røket ut på straffer mot Chelsea på Stamford Bridge. Foto: MATTHEW CHILDS / REUTERS

Hegerberg-assist

For en uke siden tapte Lyon hjemmekampen 0-1, etter at Guro Reiten ble matchvinner. Men i returen viste de franske gjestene styrke verdig en regjerende mester.

Lenge lyktes Chelsea godt med å forsvare egen boks. Gjentatte stopp i spillet bidro også til å bryte opp Lyons offensiv, men i det 77. minutt sprakk den engelske nullen.

EXIT EUROPA: Ada Hegerberg og Lyons ferd i Europa endte på Stamford Bridge i kvartfinalen denne sesongen. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Vanessa Gilles pirket inn Lyons 1-0-mål med under et kvarter igjen av ordinær tid, mens Sara Däbritz økte ledelsen etter 110 minutters spill. Det gjorde hun på et innlegg fra Hegerberg på høyrekanten.

Da så Chelsea sluttkjørt ut, men det skulle vise seg å være mer drama i vente.

Chelseas Guro Reiten ble byttet ut til starten av ekstraomgangene, og måtte se avslutningsdramaet fra benken.

Vicki Bechos felte Chelseas Lauren James. Etter en VAR-sjekk dømte dommer straffespark, og Mjelde gjorde ingen feil da hun fikk ansvaret.

I den andre semifinalen møtes Arsenal og Wolfsburg.