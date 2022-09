Mitrovic om Haaland: – Jeg har lært fra ham

Det ble nok en nedtur for Norge mot Serbia og drømmen om gruppeseier gikk i tusen knas etter 0-2 på Ullevaal.

Spissduoen Aleksandar Mitrovic og Dusan Vlahovic scoret hver sitt, mens Erling Braut Haaland måtte gå målløst av banen.

Til TV 2 forteller Fulham-spissen at laget tok grep for å gjøre det vanskelig for jærbuen.

– Når de har en spiller som Haaland må du holde han langt unna boksen. Vi var tøff med han og ga han lite rom. Forsvarerne våre gjorde en fantastisk jobb, sier Mitrovic til TV 2.

Samtidig forteller 28-åringen at han tatt lærdom fra Premier League-kollegaen.

– Jeg lærer fra ham. Bevegelsene, hvordan han skaffer seg rom og bruker farten. Måten han scorer med høyre, venstre, en fantastisk avslutter. Det er en farlig spiller som scorer hvis han får «servicen. »

Mitrovic mener likevel det er stor forskjell mellom de to.

– Hvis du sammenlikner er vi helt forskjellige. Han vil ikke bare bli en av Premier Leagues beste, men av historiens beste.

Målscoreren har også merket seg at Haaland har kopiert feiringen hans.

– Jeg er glad han tok noe fra meg. Jeg snakket med han før og etter. Han er veldig ydmyk og jeg er glad på hans vegne. Jeg håper han scorer flere mål, men når vi møtes om noen uker håper jeg han får samme kveld som denne, ler Mitrovic.