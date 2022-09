– Mitrović gir litt faen i hvem han møter!

Ajax-stjernen Dušan Tadić, Juventus-stjernen Dušan Vlahović og ikke minst Fulham-storscorer Aleksandar Mitrović:

Sistnevnte er i storform, har banket inn seks mål på syv Premier League-kamper i år og scoret hattrick mot Sverige så sent som lørdag.

Det er liten tvil om at Norge står overfor en formidabel utfordring når Serbias offensive stjernegalleri gjester Ullevaal i kveld.

– Serbia er et godt lag, spesielt offensivt. Der har de spillere med ekstreme ferdigheter. Spesielt Mitrović, som er sterk, målfarlig og kanskje i sitt livs form, sier landslagskaptein Martin Ødegaard.

Den nordmannen som nok kjenner Fulhams storscorer aller best, er tidligere landslagskaptein Stefan Johansen. Han var i flere år lagkamerat med den 28 år gamle serbiske spissen.

– Han er en utrolig sterk spiller, som er ekstrem innenfor boksen. Han er i helt sinnssyk form. Det er en klassespiller Norge møter, sier Stefan Johansen til TV 2.

I fraværet av stopperbauta Stefan Strandberg er det en relativt fersk stopperduo som skal stoppe Mitrović & Co.

Andreas Hanche Olsen og Leo Skiri Østigård – som er Norges stoppere i kveld – har totalt bare startet 16 landskamper for Norge hittil.

– Jeg tror ikke det har så mye å si, slik jeg kjenner Aleksandar. Han gir litt faen i hvem han spiller mot, sier Stefan Johansen.

Heller ikke Serbias kaptein Dušan Tadić ønsker fokus på at det kan være en fordel å møte et relativt ferskt norsk forsvar.

– Husk at dere også har gode spillere som Ødegaard, Braut Haaland og andre. Vi får se hvem som er best på banen. Vi skal spille vår fotball og prøve å dominere kampen, sier Tadić til TV 2.

Hyller profesjonaliteten

I en alder av 28 år har Aleksandar Mitrović bare blitt bedre og bedre de siste årene. 44 mål på 43 kamper i opprykkssesongen fra Championship i fjor lar seg definitivt høre.

I år har han fortsatt å banke inn mål.

Stefan Johansen er ikke overrasket. Han har kjent Mitrović i flere og og har fortsatt kontakt med spissen. Selv om han går for å være en monsterspiss som er knallhard på banen, hyller han personen utenfor banen.

– Han er en av de mest profesjonelle jeg har møtt. At han slår ut full blomst nå, er jeg ikke overrasket over. Han har vært ekstremt god for Fulham de siste årene og tallene hans taler jo for seg selv, sier Johansen.

Spesielt hodespillet – og ferdighetene i motstanderens 16-meter – er blant styrkene til spissen som rager 189 centimeter over bakken.

– Hvordan skal Norge stoppe han?

– Du må jo prøve å ta ut styrken hans. Det er i boksen som er «A-gamet» hans, men jeg tror de norske spillerne vet hva som venter dem. Jeg tror Norge er godt forberedt – på samme måte som at Serbia vet hva som venter dem i Erling Braut Haaland, sier Johansen.

Landslagssjef Ståle Solbakken har vært tydelig på at Norge må prøve å unngå at Mitrović blir satt opp i for mange dueller i Norges felt.

– Premier Leagues to heteste spillere

Fra sofaen vil tidligere landslagskaptein Stefan Johansen følge spent med på landskampen i kveld. QPR-spilleren er ikke i tvil om at ligger an til en heftig duell mellom to formspisser på Ullevaal i kveld.

– Det blir en duell mellom de to heteste spissene i Premier League. Det blir artig, melder Stefan Johansen.

Serbias landslagssjef Dragan Stojković er enig med Johansen og går langt i å love at Serbia skal bidra til en spennende kveld på Ullevaal.

Leo Skiri Østigård har lagt merke til at Serbia-stjernene jukser litt defensivt, men Serbias trener er klar på at stjernespillerne Tadić, Vlahović og Mitrović skal få lov å utfolde seg.

– Vi prøver å spille vakker fotball, fotball som folk vil se. Å se kamper som ender 0-0 er så kjedelig. Jeg liker å se mål og at sjanser blir skapt. Da liker jeg å ha spillere som byr på det, sier Stojković.

Selv om Aleksandar Mitrović og Erling Braut Haaland blir målt opp mot hverandre, er Stojković klar på at det er to ulike spillertyper.

– Det de har til felles er at de kan score fra hvor som helst, selv fra garderoben. Men begge er spillere med et godt momentum. De er i god form og er modige spillere. De gjør alt for laget, og er ikke egoistiske. Begge er viktige spillere for sitt lag, sier han.