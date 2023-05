Mini med RBK-oppgjør: – Nødt til å se seg selv i speilet

Se Rosenborg-Vålerenga lørdag fra klokken 17.00 på TV 2 Play.

Rekdal er en presset mann etter kun én seier og tre scorede mål på de fem første kampene i Eliteserien.

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen erkjenner at han «blir så lei meg» av å se det laget presterer på banen, senest med 0-2-tapet mot Brann onsdag kveld.

Men han mener det største problemet ligger i hvem Rosenborg har signert foran sesongen.

Etter å ha solgt Casper Tengstedt og Stefano Vecchia, samt mistet lånesoldaten Victor Jensen, har RBK investert i unge løsninger i angrep.

I skadefraværet av Ole Sæter betyr det at scoringsansvaret i Rosenborg hviler på skuldrene til islendingene Ísak Snaer Thorvaldsson (22) og Kristall Máni Ingason (21), norske Oscar Aga (22), finske Agon Sadiku (20) og kanadiske Jayden Nelson (20).

Ingen av dem har scoret etter fem serierunder.

– Man må begynne å spørre seg om hva det er de har kjøpt offensivt, sier Mini og henviser til de fem ungguttene i angrep.



– Så kan man si at de er unge og at de kan bli, men det holder ikke å kjøpe fire-fem angrepsspillere som «kan bli». Du er nødt til å ha noen som leverer i dag, sier han.



Peker på Dorsin

Den tidligere RBK-stjernen sier han ikke kommer på én eneste situasjon med positivt fortegn som noen av de fem angriperne har vært involvert i.

– Da er det noen som må gå i seg selv og se på hva det er man har kjøpt, sier han.



Mini stiller spørsmål ved pengebruken i RBK.

– Jeg mener jo helt klart, ut ifra den lille bakgrunnen jeg har, at det å kjøpe fem middelmådige istedenfor å bruke pengene på to gode...



Han lar setningen henge litt i luften.

– Å hente middelmådige spillere som du kanskje har i omegn eller rundt deg, er én ting. Men å hente dem fra Island og Finland, ja, det er jeg ikke sikker på om er helt suverent, sier Mini.



Selv om ressursene i RBK er begrensede, understreker han at andre klubber klarer å gjøre gode signeringer som ikke koster skjorta.

– Det finnes jo og det er jo andre som klarer å finne det. Kjetil er den som sier ja eller nei til slutt, men det er ingen tvil om at de som kjøper spillere og har ansvaret – med Mikael Dorsin og agentapparatet de har rundt – er nødt til å se seg selv i speilet på hva det er man har investert i denne sesongen, sier 57-åringen.



Dorsin: – Gode nok

Konfrontert med Minis uttalelser svarer sportssjef Dorsin slik under RBKs trening torsdag:

– Hva folk mener, er bare en del av fotballen. Vi får bare akseptere at folk mener det. Vi mener vi har hentet spillere som er gode nok, både for å gå rett inn og for å bygge en sterk gruppe på kort og lang sikt. Det er det jeg og Kjetil har gjort.

Han påpeker at mange omtalte Casper Tengstedt som «et usikkert kort» da han ble hentet i fjor sommer.

– Plutselig kan det løsne, sier han håpefullt.

SPORTSSJEF: Mikael Dorsin. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

På spørsmål om hva som er planen for klubbens rekruttering, nevner han i prioritert rekkefølge Trøndelag, Norge, Skandinavia og resten av verden som de geografiske områdene der speidernettverket jobber.

– Det setter seg ikke på én dag. Det har forsvunnet noen spillere. Det tar litt tid. Det er vi bevisste på. Vi tror det kommer til å bli veldig bra når de får tid til å være sammen, sier Dorsin.



Han viser til at spillerne som gjorde suksess fra 2015 til 2018, kom til klubben allerede i 2012 eller 2013, som et eksempel på at det ikke kommer over natten.

– Men til syvende og sist er det gjerne treneren som må betale prisen for at det ikke fungerer umiddelbart. Hvordan preger klubbens langsiktige signeringer avveiningen når man skal vurdere Kjetil Rekdals posisjon?



– Kjetil og jeg gjør dette sammen. Så enkelt er det. Vi jobber med logistikken sammen ut fra de planverkene vi har, sier sportssjefen.

– Vi så på ferdige spisser

Rekdal beskriver de omdiskuterte, unge signeringene slik:

– Det er gutter med stort potensial som var det maksimale vi kunne få tak i ut fra lønn og overgangssummer. Vi har solgt mye kvalitet og kjøpt mye talent. Det er vel svaret jeg kan gi på det. Så håper vi at vi skal klare å utvikle dem så det blir bra med dem til slutt også.

– Kunne dere brukt pengene på to spillere av høyere klasse istedenfor de fem?

– Ja, teoretisk sett. Men jeg kan love deg at vi så på ferdige spisser. Det var en prisklasse som var langt over det vi kunne være med på å konkurrere om både på overgangssum og lønnskrav. Da ble det sånn, sier Rekdal.

Han minner om at Rosenborg de siste årene har etablert en strategi om å forynge stallen og bygge en tropp med et langsiktig perspektiv.

– Vi var veldig på gang med det i fjor, men så mistet vi en del viktige brikker som vi må erstatte. Det skulle vi gjerne ønske at vi fikk løst over natten, men det har vi ikke klart, sier Rekdal.



Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen, som ikke har besvart TV 2s henvendelser, sa i fjor høst at Rosenborg ikke skulle «spare seg til fant», og at «den dagen man ikke tør å investere i sport så ødelegger man egentlig sin egen ambisjon».

– Hvordan synes du den uttalelsen står seg i dag?

– Vi har maksimert det vi har tilgjengelig på budsjett, så jeg følger den, sier Rekdal.

– Bruker man nok penger på spillerstallen?

– I konkurranse med Molde og Glimt er vi langt bak i ressurser på overgangssummer og lønn. Det er vi mot klubber i Danmark og Sverige også. Der var RBK størst i markedet en periode. Nå må vi bygge oss opp igjen dit, sier RBK-treneren.