Milliardgutten

Alt skjedde så fort.

Tirsdag kveld i forrige uke fikk han beskjed om å pakke sakene.

Onsdag formiddag dro han til flyplassen. Destinasjon Lisboa.

Da han landet i den portugisiske hovedstaden, ble han omringet av journalister og blitsregn.

Torsdag morgen ble han i timesvis undersøkt fra topp til tå; ingenting skulle være galt med den nye gullkalven.

Kanskje var det ikke før han på kvelden, klokken 18.30 lokal tid, satt klar til å signere ved siden av klubbpresident og Portugal-legende Rui Costa, at det gikk opp for ham.

Gjennom et enkelt pennestrøk skulle han oppfylle barndomsdrømmen, ta steget inn på den store scenen og slutte seg til Europas største stjerneprodusent.

Kontrakten som lå foran ham, inneholder en klausul som sier alt om hvilke forventninger som knyttes til den 18 år gamle lysluggen. Mer om det senere.

Sannheten er nemlig at øyeblikket hadde vært nøye planlagt i mange år.

VAKTE OPPSIKT: Det begynte raskt å gå rykter blant trenerne i Bodø/Glimt om et supertalent ved navn Andreas Schjelderup.

Lekkasje skapte kaos

– Alle her la merke til ham da han var veldig ung, at her var det en spiller utenom det vanlige. Harald Berg sa tidlig at «han der er fotballspiller». Du trenger ikke flere kommentarer fra ham enn det, sier spillerutvikler Cato Hansen i Bodø/Glimt til TV 2.

Han var treneren som var tettest på Schjelderup i ungdomsårene, og fikk med det være vitne til en fotballoppvekst helt utenom det vanlige.

Det er allerede ti år siden Schjelderup for første gang fikk reise på treningsopphold hos Ajax. Han var bare åtte år gammel, og noen år senere skulle videoer av hans herjinger komme på avveie.

Lekkasjene nådde engelske agentselskaper, og brått begynte telefonen til pappa Jørn Tommy Schjelderup å ringe uavbrutt.

Det førte til flere år med nøye utvalgte treningsopphold i Europas største klubber, i samråd med Glimt, agent Mike Kjølø, og ofte med Cato Hansen med på turen: Tottenham, Fulham, PSV, Bayern München, Atalanta og Juventus ble besøkt i tur og orden fra 2016 til 2020.

For ikke å snakke om Liverpool, favorittklubben til far og sønn Schjelderup.

Mellom de prestisjefulle besøkene fortsatte hverdagen hjemme i Bodø. Mange ville kanskje vendt hjem med et eplekjekt glis.

– Jeg kan si med hånden på hjertet at jeg ikke opplevde en eneste gang å måtte jekke ham ned. Han hadde kun fokus på å bli bedre. Det er makeløst til å være så ung. Han har aldri blitt distrahert til å ta gale retningsvalg, sier Cato Hansen.

TRENTE MED FAVORITTKLUBBEN: En ung Andreas Schjelderup på opphold hos Liverpool.

– Hva var det mest imponerende med Andreas Schjelderup i ung alder?

– Det jeg raskt la merke til, var at da vi diskuterte fotball, følte jeg at jeg snakket med en som hadde spilt en hel karriere. Han bare skjønte spillet, der var han langt foran de andre, sier Hansen og legger til:

– Jeg har aldri sett noen som klarer å reflektere sånn over hva han selv må bli bedre på for å bli profesjonell. Det var han selv som fant det ut.

Schjelderup var ikke størst eller sterkest, men kompenserte med fotballforståelse, tekniske ferdigheter og en djevelsk treningsvilje.

Det ga ham etter hvert sjansen på førstelaget, side om side med Patrick Berg og resten av spillerne som snart skulle vinne seriegull.

– På noen av de første øktene dro han etablerte A-lagsspillere på glattisen og fintet dem på ræva. De visste fort hvem han var. De var større, sterkere og mer erfarne, men han kjørte karusell med dem, sier Hansen.

Driblefanten nærmet seg 16 år, alderen der han i henhold til FIFA-reglene fikk lov til å signere profesjonell kontrakt. Det manglet ikke på frieriene.

UNGE STJERNER: Andreas Schjelderup i aksjon for PSV mot Barcelonas Gavi, som nå har blitt en stjerne på Barça og Spanias landslag. De er begge født i 2004.

Vraket Solbakken

– Hører du dette?

Lyden av en knyttneve som hamres hardt ned i en bordplate, høres gjennom telefonen.

– Jeg kan ikke fortelle deg hvilke ord jeg sa da jeg fikk beskjeden. Det var en gedigen skuffelse. Du ser deg selv i speilet og spør hva du kunne gjort bedre for å få ham hit, sier Roland Vroomans til TV 2.

Han er sjefsspeider i den nederlandske storklubben PSV Eindhoven, som var blant sluttkandidatene da Schjelderup skulle velge sin første profesjonelle kontrakt.

Schjelderup hadde vært på jevnlige treningsopphold i klubben i to og et halvt år før han fylte 16. Han utviklet tette bånd til PSV.

– Vi var overbevist om at han kom til å signere for oss. Vi så et veldig stort talent i ham, sier Vroomans.

– Hva la du mest merke til ved ham?

– Jeg har gått tilbake og lest rapportene mine fra da han var 13 år. Der skrev jeg at jeg så en Frenkie De Jong i ham. Han scannet alltid omgivelsene sine før han fikk ballen, visste alltid hvor alle var, og lå to steg foran motstanderne. Det gjorde meg veldig interessert.



TYSK TEST: Andreas Schjelderup på trening for Bayern München.

Interessert var også Ståle Solbakken. Som sjef for FC København var han med i kappløpet om bodøværingen.

– Vi satte himmel og jord i bevegelse for å få ham, har Norges landslagssjef tidligere uttalt.

Til TV 2 forteller Solbakken at FCK var villige til å gjøre «en tung investering for en så ung spiller».

– Jeg hadde sett såpass mye av ham selv at jeg var sikker på at det var en sikker investering. Jeg fikk veldig godt inntrykk av ham og faren. De fremstod som fornuftige mennesker som jeg er sikker på at gjorde veloverveide valg.

Og valget falt ikke på FC København, ifølge Solbakken fordi «vi ikke kunne love ham spilletid umiddelbart».

Valget falt heller ikke på Bodø/Glimt, selv om Kjetil Knutsen sier han gjorde alt som sto i hans makt.

Feyenoord og Villarreal ble også vraket i sluttrunden.

Isteden valgte Andreas Schjelderup å signere for FC Nordsjælland.

ELEGANT: Andreas Schjelderup, her i aksjon mot England i en aldersbestemt landskamp, sammenlignes med Nederland-stjernen Frenkie De Jong.

Vakte oppsikt: – Hva skjer?

Kort vei til A-laget og perfekte treningsforhold var hovedgrunnene til at Schjelderup valgte Nordsjælland foran større klubber.

Klubben fra Farum, 20 kilometer nordvest for København, har bygget et godt renommé som talentfabrikk der spillere i ung alder får utfolde seg i dansk Superliga.

– For oss var det veldig raskt tydelig at det ville være en «match made in heaven», sier sportssjef Jan Laursen i FC Nordsjælland til TV 2.

Men at det skulle gå så fort, var det få som hadde forventet.

Han begynte å trene med U19-laget i klubben da han ankom fra Bodø sommeren 2020. Allerede i februar det påfølgende året debuterte han for førstelaget i Superligaen.

Og da laget skulle spille den avgjørende kampen om å kvalifisere seg til mesterskapssluttspillet, skjedde det noe overraskende. Lagets store stjerne Kamaldeen Sulemana var ute med suspensjon, så Schjelderup fikk sjansen fra start.

– Eksperter og journalister reagerte: «Hva skjer? En 16-åring fra start?», husker Laursen.

Etter 34 minutter hadde Schjelderup scoret to fantastiske mål og avgjort kampen. Det endte med 2-1-seier.

Han ble den yngste noensinne til å score to mål i en Superliga-kamp. Og siden har rekordene bare fortsatt å falle.

PANGSTART: Andreas Schjelderup lader skuddfoten mot Brøndby og landsmann Sigurd Rosted under sin første vår som Superliga-spiller. Foto: Anders Kjærbye / BILDBYRÅN

I løpet av de siste to årene har han blitt den yngste spilleren til å runde 50 kamper i den danske ligaen, og den yngste til å score 15 mål.

Denne sesongen er han toppscorer i Danmark med ti mål og kåret til høstsesongens beste spiller.

Signaturen hans, der han dribler seg inn fra venstre side og avslutter med høyrefoten, har vært et mareritt for motstanderne og en fornøyelse for fansen.

Men inne på klubbfasilitetene i Farum er det noe annet som har imponert aller mest.

– Hans mentalitet er helt fantastisk. Han er utrolig ambisiøs og helt besatt av å forbedre seg, sier Jan Laursen.

– Han gikk ikke bare på rommet og spilte Playstation etter trening. Han kom og banket på døren til trenerne og spurte om nøklene til gymmen. På fridager kunne man se ham på stadion, han skjøt frispark, tok straffer og øvde på detaljer, sier han og fortsetter:

– Det er alltid ledige fasiliteter her, men det er ikke alle som utnytter det. Det gjorde han. Han har satt standarden for alle kommende spillere her, ikke bare fordi han var et talent, men fordi han gjorde alt han kunne.

En av Schjelderups mer utradisjonelle treningsmetoder er å bruke VR-briller fra det norske selskapet Be Your Best, som tillater deg å trene på blikk, avgjørelser og kognitive ferdigheter på en virtuell fotballbane i 3D.

SPESIELL TRENING: Andreas Schjelderup bruker VR-teknologi fra Be Your Best til å trene på overblikk og reaksjoner.

Spansk flørt

I sommer begynte det for alvor å spisse seg til i kampen om å kjøpe Schjelderup fra Nordsjælland.

Planen til Nordsjælland var å selge ham allerede da, ettersom de fikk klar beskjed om at det ikke var aktuelt å forlenge kontrakten som utløp sommeren 2024.

På grunn av skader og sykdom lot de store budene vente på seg, men mot slutten av sommeren kom den første store muligheten.

Pappa Jørn Tommy Schjelderup ble invitert ned til Sevilla for å se kamp og møte klubbens beryktede sportsdirektør Monchi, som ga uttrykk for at de ville satse hardt på sønnen.

Sevilla la også inn vesentlige bud og var nær ved å bli enig med Nordsjælland, men til syvende og sist klarte de ikke finansiere danskenes krav på minst 100 millioner kroner.

– De kom veldig sent i vinduet. Da er det veldig vanskelig for klubber å bli enig. Jeg håper og tror Andreas synes det var fint at han ventet, for han fikk masse erfaring, er nå toppscorer i ligaen og har gjort seg interessant for en enda større klubb, sier sportssjef Laursen.

FORHANDLER MED STORKLUBBER: Jan Laursen satt i forhandlingene da Andreas Schjelderup ble solgt. Foto: FC Nordsjælland

I etterpåklokskapens navn har han nok rett om den strandede Sevilla-overgangen; klubben har kollapset totalt i høst og ligger på 19. plass i La Liga.

I høst kom Sevilla tilbake på banen i et forsøk på å signere Schjelderup på en forhåndsavtale i januar, men denne gangen var det spilleren som satte ned foten.

Mer interessante alternativer hadde nemlig dukket opp.

Liverpool-møter og juledrama

I høst intensiverte apparatet rundt Schjelderup arbeidet for å finne hans neste stoppested.

Noen klubber kom gjennom nåløyet og fikk presentere sine prosjekter til spillerens representanter.

Slik TV 2 nylig kunne avsløre, var Liverpool en av disse klubbene. Merseyside-klubben hadde møter med Schjelderup-leiren på treningsanlegget Melwood der de la frem detaljerte presentasjoner av sine planer for 18-åringen.

MØTTE LEGENDE: Andreas Schjelderup fikk hilse på Kenny Dalglish under et treningsopphold med Liverpool. Foto: Privat

Brentford var også blant klubbene som gjorde inntrykk, i tillegg til anerkjente europeiske talentfabrikker som Club Brugge og Bayer Leverkusen.

Men det var én klubb som skilte seg ut. Det første signalet om at Benfica mente alvor, kom i oktober.

Like etter at Lionel Messi hadde løftet VM-trofeet i Qatar, kom det første budet. Da hadde Schjelderup reist hjem til Bodø på ferie, men det var ikke lett å få julefreden til å senke seg.

Benfica ønsket spilleren umiddelbart, Schjelderup var raskt bestemt på at han ønsket å dra, men Nordsjælland ønsket ikke å selge ham.

– I starten hadde vi en drøm om at Andreas kunne spille sesongen ferdig for oss, sier FCNs sportssjef Jan Laursen.

– Men det kom en klubb som var veldig høyt på Andreas' liste, så derfor sa vi ikke bare nei. Vi brukte mange av juledagene på å snakke med ham, sier han.

Romjulen var preget av følelsesladde FaceTime-samtaler mellom Bodø og Danmark.

På et kritisk tidspunkt i forhandlingene la Schjelderup ut en emoji av en ørn, Benficas maskot, på Instagram. Dekkhistorien var at det dreide seg om havørnbyen Bodø, men Nordsjælland fikk med seg budskapet «loud and clear».

– Det har vært noen emosjonelle øyeblikk. Det er mange følelser i dette. Det er tøffest for Andreas som sitter utenfor, sier Laursen.

ROMJULSCUP: Andreas Schjelderup spilte fotball i Bodø med blant andre Patrick Berg i romjulen. Samtidig visste han at Benfica prøvde å kjøpe ham. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Lenge satt Schjelderup i Bodø og fikk motstridende beskjeder; den ene dagen virket det som at alt skulle gå i orden, den neste var forhandlingene nærmest kollapset.

Laursen forteller om rundt 50 telefonsamtaler og møter med Benfica i løpet av ukene med forhandlinger.

– Det var en spesiell situasjon. Det var jul og nyttår, Andreas var ikke her, så vi fikk ikke møtt hverandre på kontoret. Jeg tror det har vært tøft for Andreas. Han har vært tydelig på hva han ønsket, men også respektfull. Vi har full forståelse for at det er mange følelser, sier sportssjefen.

Da Schjelderup kom tilbake til Farum etter nyttår, fikk han etter få dager beskjed om at det for alvor begynte å nærme seg. Derfor ble han beordret inn i gymmen for å trene alternativt slik at han ikke skulle skade seg på trening med lagkameratene.

Etter tre dager med alternativ trening og venting fikk han tirsdag kveld i forrige uke beskjed om at klubbene var på nippet til å bli enige, og at de skulle reise dagen etter.

– Vi er veldig stolte av denne avtalen, sier Jan Laursen.

Nordsjælland er garantert 14 millioner euro fra Benfica, altså over 150 millioner kroner, i tillegg til en videresalgsklausul på 20 prosent.

Takket være Andreas Schjelderup drypper det også på Bodø/Glimt. Barndomsklubben hadde ikke krav på en videresalgsklausul, men etter initiativ fra spilleren selv gikk Nordsjælland med på å gi dem 10 prosent av en sum på opptil fem millioner euro.

Det betyr at Glimt får drøye fem millioner kroner nå.

– Det er et bilde på hvordan Andreas er. Han tenker på de rundt seg. Glimt kunne sittet igjen med bare utdanningskompensasjon, men nå får de et ganske stort beløp som forhåpentligvis brukes på akademiet og videreutvikling av spillere. Andreas har et stort hjerte for Glimt, sier Cato Hansen.

U21-LANDSLAGET: Andreas Schjelderup (t.h.) sammen med Emil Konradsen Ceïde og Osame Sahraoui. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Koster en milliard

De første dagene i Lisboa har vært intense for Schjelderup. For å ta igjen lagkameratenes fysiske forsprang etter en romslig juleferie, er han inntil videre satt opp på et beinhardt treningsprogram med tre økter om dagen.

I løpet av de neste ukene vil han være aktuell for å debutere. Dermed vil han gå i fotsporene til en rekke berømte spillere, fra legenden Eusébio (638 mål fra 1960 til 1975) til klubbens nye superstjerne Enzo Fernández.

Argentineren ble kåret til VMs beste unge spiller i desember og ble sterkt koblet til Chelsea allerede et halvt år etter overgangen fra River Plate. Til slutt kom det frem at London-klubben ikke ville betale utkjøpsklausulen hans på 1,28 milliarder kroner (120 millioner euro).

Ifølge TV 2s opplysninger har Schjelderup en lignende klausul i kontrakten: Dersom en klubb legger 100 millioner euro på bordet, tilsvarende 1,07 milliarder kroner etter dagens kurs, er Benfica nødt til å selge dersom spilleren ønsker det.

To og et halvt år etter at han forlot Bodø som 16-åring, har Andreas Schjelderup altså en kontraktsfestet prislapp på én milliard kroner.

Ser man på Benficas nylige historie, er det ikke usannsynlig at noen utløser klausulen i løpet av de neste årene; de er nemlig den klubben i verden som har solgt spillere for mest penger i dette årtusenet (15 milliarder kroner).

– Jeg tror det er det perfekte stedet for veldig talentfulle spillere, sier Tom Kundert til TV 2.

PORTUGAL: Andreas Schjelderup i aksjon for Norge mot Portugal.

Han er Portugal-korrespondent for fotballmagasinet World Soccer og følger ligaen tett.

– Du er mer eller mindre garantert Champions League-spill, der du får prøvd deg mot de aller beste, samtidig som at det ujevne nivået i ligaen gjør at trenere ikke er redde for å gi unge spillere sjanser og tillate dem å gjøre feil. Det er det beste fra begge verdener, sier Kundert.

Suksesshistoriene er mange: Rúben Días (Manchester City), João Félix (Atlético Madrid, utlånt til Chelsea), Darwin Nuñez (Liverpool), Ederson (Manchester City), Axel Witsel (Atlético Madrid), Victor Lindelöf (Manchester United) og Ángel Di María (Juventus) er blant spillerne Benfica har solgt for svimlende summer, og som har gjort gode karrierer i Europa.

Byrival Sporting har ikke minst produsert spillere som Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes og Raphinha.

– Det er frustrerende for portugisiske fans å se alle disse fantastisk talentfulle spillerne dra før de når sitt fulle potensial, men det er åpenbart at ligaen gjør dem godt rustet til å lykkes på toppnivå. Det er ganske spektakulært hvor mange som blir en suksess, sier Kundert.

Før den tid er det portugisisk gullstrid og åttedelsfinaler mot Club Brugge i Champions League som gjelder for Schjelderup.

Som klubbhistoriens dyreste tenåringsskjøp, etter å ha blitt speidet på i 14 måneder, skal han satses på umiddelbart.

Planen er, slik TV 2 forstår det, at han skal bekle en av de tre posisjonene bak spissen i lagets 4-2-3-1-formasjon.

– Jeg blir ikke overrasket hvis han tar nivået i Benfica enda fortere enn han gjorde i Danmark. Jeg tror han kan overraske alle, sier Cato Hansen.