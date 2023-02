«Milan-dödaren» Conte: Følger ikke legens anbefaling

MILANO (TV 2): Antonio Conte (53) er tilbake på sidelinjen for Tottenham etter sykehusoppholdet. Det jubler kanskje ikke italienerens lege eller Milan-fansen for.

Til tross for at det var Tottenhams pressekonferanse sent mandag kveld i Milano, måtte den engelske delen av pressekorpset ta aktivt i bruk simultanoversettingen.

– Jeg kommer hjem. Italia er hjemmet mitt. Å være på San Siro igjen minner meg om to nydelige sesonger hos Inter. Alt det vi opplevde sammen... Det bringer frem sterke følelser, sa Conte under pressekonferansen.

Det var ikke bare den italienske manageren engelsk media måtte tolke, men også Dejan Kulusevski.

Spørsmål etter spørsmål ble besvart på prikkfri italiensk fra den språkmektige svensken – som først ble usikker da det ble slått over til skandinavisk:

– Det er en vanskelig kamp mot en veldig bra motstander, men vi er klare, sier Kulusevski til TV 2 om møtet med Milan.

– Det er en fantastisk mulighet til å spille en viktig kamp i Champions League. Vi ser virkelig frem til det.

Trosset legens råd

Møtet med fjorårets italienske seriemester kom akkurat tidsnok for Conte, som nylig var sykemeldt og måtte hasteopereres.

På spørsmål om hvordan formen hans er, innrømmer 53-åringen at han kanskje ikke helt har fulgt legens anbefalinger i «comebacket».

– Legens anbefaling var ro de første 15 dagene. Han rådet meg til ikke å komme tilbake ennå, men ansvarsfølelsen og plikten min til å være tett på laget gjorde at jeg måtte vurdere det litt, forklarer Conte i et intervju med Sky Italia (ekstern lenke).

– Jeg forsøker å lede laget så godt jeg kan, men under kampen klarer jeg nok ikke å få spillerne til å høre meg like mye som jeg skulle ønske.

Nær prikkfri Milan-statistikk

Men 53-åringens nærvær settes pris på av spillerne, ifølge Kulusevski. At Conte også er med på sidelinjen på San Siro tirsdag kveld, gir kanskje en ekstra selvtillitsboost.

14 ganger har Conte møtt Milan som manager for ulike klubber. Italieneren står med ti seirer, tre uavgjort og kun ett tap.

Det eneste nederlaget kom i oktober 2020 som Inter-trener da Zlatan Ibrahimovic ble matchvinner for rivalen i Milano-derbyet.

Den svensken er, heldigvis for Tottenham, ikke med tirsdag kveld.

– Det er viktig for oss at vi alle er sammen. Vi taper som et lag, og vi vinner som et lag – med alle spillerne og trenerne sammen, sier Kulusevski til TV 2.

Det er utvilsomt at managerens tilstedeværelse er viktig for ham og lagkameratene.

– Han er lederen vår, og vi må følge ham.

