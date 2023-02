Messis bror beklager uttalelser mot Barcelona-presidenten

IKKE LIKE GOD TONE LENGER: I 2009 kunne Joan Laporta og Lionel Messi smile side om side. 14 år etter er det ikke kontakt mellom dem. Foto: JOSEP LAGO

I en sekvens på strømmetjenesten Twitch åpnet Lionel Messis bror Matias opp om forholdet familien har til Barcelona, halvannet år etter at den ferskeverdensmesteren forlot katalanerne til fordel for PSG.

Det var ikke bare hyggelige ord om klubben Lionel Messi spilte for i over 20 år.

– Vi kommer ikke til å returnere til Barcelona, og hvis vi gjør det, så skal vi gjøre en ordentlig opprydning, er han sitert på ifølge den spanske storavisen Marca.

Han retter skyts mot den nåværende Barcelona-presidenten, som også satt med makten da Lionel Messi måtte forlate klubben sommeren 2021.

– Det vil være å fjerne Joan Laporta, som er utakknemlig for alt Messi har gitt Barcelona, sa han på Twitch-seansen.

I tillegg uttalte han at Messi gjorde Barcelona kjent, og at «folk som drar på Barcelona-museet ser Messi» - samt at katalanerne er «forrædere».

– Ikke vennlig

Ordene fra Matias Messi skapte overskrifter i de spanske avisene, og senere sendte han ut en pressemelding der han beklaget seg.

TV 2s LaLiga-ekspert Guillem Balagué kaller Messis unnskyldning for «halvveis». Han kjenner godt til forholdet mellom Barcelona og teamet rundt superstjernen.

MÅTTE BEKLAGE: Matias Messi (t.v) hevder han forsnakket seg på Twitch. Her er han sammen med en tredje Messi-bror, Rodrigo. Foto: FRANCK FIFE

– Situasjonen er ganske klar. De var enige om å bli i Barcelona, men så endret Laporta mening. Det er normalt når man blir pushet ut av klubben at forholdet ikke er særlig vennlig.

Det ser nemlig svært urealistisk ut at Messi skal gjøre comeback i Barcelona som spiller.

– Det har ikke vært noen kontakt mellom Laporta og Messi, eller Jorge Messi (far og agent) for den slags skyld. Laporta fortsetter å snakke om å få Messi tilbake, men han har ikke gjort noe for å få det til å skje.

– Laporta vet at han ikke får svar om han kontakter «Leo» direkte, sier Balagué.

Det levner ingen tvil om at familien ikke er supersupportere av Barcelonas «overhode».

KJENNER MESSI: TV 2s ekspert Guillem Balagué Foto: Olof Andersson

– Men det er ikke så lett at Laporta går ut og Messi kommer inn. Der tar Matias helt feil, sier Balagué.

Dette er Messis alternativer

Joan Laporta holdt torsdag en stor pressekonferanse, og fikk naturligvis spørsmål om Matias Messis utspill.

– Jeg prøver å ikke tenke så mye over det, spesielt når han allerede har bedt om unnskyldning. Det er trist hvordan det endte, men han har beklaget seg og det ble satt pris på. Leo er Barcas arv, men av respekt for spilleren og PSG vil jeg ikke si noe, var alt Laporta begrenset seg til å si.

Guillem Balagué forklarer at fremtiden til argentineren ser ut til å være i PSG en stund fremover.

– Messi forhandler med PSG om en ny kontrakt. Det kan være et år eller med opsjon på ett år til. Han har ikke fått tilbud fra Saudi, ikke fått fra Barcelona. De har ingen plan for å hente ham, det er bare rene ord fra Laporta, sier han.