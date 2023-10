Messi vant Gullballen for åttende gang: – Begge hadde fortjent prisen

For åttende gang vant Lionel Messi fotballens gjeveste individuelle utmerkelse.

Erling Braut Haaland endte om nummer to i kåringen. Kylian Mbappé ble nummer tre, mens Kevin De Bruyne endte på fjerdeplass.

– Jeg vil takke dem jeg har konkurrert mot. Jeg tviler ikke på at disse kommer til å få denne prisen i årene som kommer, sier Messi og sikter til Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé.

På scenen ble Lionel Messi spurt om hva han tenkte om Gullballens fremtid og duellen som trolig venter mellom Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé.

– Jeg sa det tidligere. Det er to fantastiske fotballspillere. Jeg delte to år med Mbappé og Haaland har jeg sett spille. Han scorer mange mål og oppnår målene sine, det kommer til å bli en fantastisk kamp mellom de to, det er mange gode unge spillere der ute nå.

– Begge disse to hadde fortjent prisen i år, Haaland har hatt et fantastisk år. Alle målene han har scoret og alt han har oppnådd, sier Messi.

Erling Braut Haaland vant Gerd Müller-trofeet som er kåringen av sesongens beste spiss.

Andreplassen bak Messi i Gullballen-kåringen gjør også at de hundre journalistene som bestemte mener at Haaland var sesongens nest beste spiller.

Messi fikk spørsmål om når han tenker å legge opp

Det var David Beckham som delte ut Gullballen. Vinneren er stemt fram av hundre journalister fra de hundre nasjonene som er høyest rangert av Fifa.

Fra scenen rettet Messi også en takk til Diego Maradona som ville fylt 63 år i dag.

Trolig er det siste gang Lionel Messi vinner Gullballen, men når karrieren er over, det vet han ikke ennå.

– Jeg ønsker å nyte det så lenge kroppen spiller på lag, tiden vil vise.

Lekkasjer sørget for lite spenning

At argentineren vant trofeet kommer neppe som en stor overraskelse på mange.

De siste ukene har nemlig lekkasjer og rapporter fra anerkjente journalister sørget for at oddsen på at Messi skulle vinne var helt nede i 1.01.

Tidligere i kveld vant Erling Braut Haaland vant Gerd Müller-prisen som er prisen for sesongens spiss.



– Hadde du sagt for noen år siden at han skulle bli nummer to, tre, fire eller fem under Gullballen, så tror jeg han hadde tatt det. Han har mange år igjen, forhåpentligvis er dette bare begynnelsen, sa Alfie Haaland til TV 2 da team-Haaland ankom prisutdelingen.

– Det vil være en verdig vinner uansett, Messi er jo ganske god han også, sa Alfie Haaland med et smil.