Messi med Haaland-beskjed: – Vil gjøre det vanskelig

Lionel Messi kunne mandag kveld innkassere sin åttende Ballon d'Or.

Den lille argentineren vant kåringen foran vår egen Erling Braut Haaland (23) og Kylian Mbappé (24).

Og han benyttet anledningen flere ganger på scenen til å trekke frem sine to langt yngre utfordrere.

– Jeg vil takke dem jeg har konkurrert mot. Jeg tviler ikke på at disse kommer til å få denne prisen i årene som kommer, sa han med den gylne ballen i favnen for åttende gang.

– Begge disse to hadde fortjent prisen i år, Haaland har hatt et fantastisk år. Alle målene han har scoret og alt han har oppnådd.



Kom med Haaland-beskjed

I møte med TV 2 etterpå er Messi like raus med lovordene.

– Hans tid kommer, som Mbappés. De er fremtiden. Alle vi tenker at de vil være de neste til å vinne prisen, sier Inter Miami-stjernen til TV 2.

Men samtidig kommer han med en liten advarsel til dem som tror at det kun er Haaland og Mbappé det står mellom neste år.



– Men ikke bare dem, det er også mange andre unge spillere av høyt kaliber. De vil prøve å gjøre det vanskelig for ham å vinne prisen.

– Men det vi ser i dag alle sammen, er at Haaland og Mbappé er de store favorittene.

– Virker bare helt sprøtt

36-åringen feiret prisen på scenen sammen med konen og sine tre sønner etter utdelingen. Og det er en ydmyk Gullballen-vinner som møter TV 2 i etterkant.

– Hva hadde du sagt da du var ti år gammel, som sønnen din er nå, om folk sa til deg at du kom til å vinne hele åtte Gullballer?

– Det er vanskelig å forestille seg at jeg har fått oppleve alt dette. At jeg har fått så lang karriere, spilt i verdens beste lag og oppnådd alt i klubben over lang tid.

FEIRET MED SØNNENE: Lionel Messi feiret sammen med sønnene. Foto: STEPHANIE LECOCQ

Mye av grunnen til at Messi tok hjem prisen nok en gang, var nok VM-triumfen i fjor vinter. Argentineren legger ikke skjul på at den etterlengtede seieren er et høydepunkt i en fantastisk karriere.

– Å vinne VM med Argentina, det var en drøm som gikk i oppfyllelse. Det betyr så mye for deg som spiller, for landet og for oss argentinere.

– Å komme tilbake og bli verdensmestre etter så lang tid uten å klare det, virker bare helt sprøtt. Jeg fikk oppleve det også, sier Messi og tenker igjen tilbake på ti år gamle Lionel:

– Det hadde vært vanskelig å se for seg.