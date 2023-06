Messi bekrefter ny klubb

Lionel Messi er klar for MLS-klubben Inter Miami. Det bekrefter han i et intervju med Barcelona-avisene Mundo Deportivo og Sport.

Messi sier at ikke detaljer er i boks, men han har bestemt seg for neste klubb.

– Jeg ønsket å forlate Europa, komme ut av rampelyset og tenke mer på familien, sier Messi i intervjuet.

Argentinerens kontrakt med Paris Saint-Germain ble ikke fornyet etter denne sesongen. Flere klubber har kjempet om signaturen til Messi, som valgte å fortsette karrieren på amerikansk jord.

– Jeg hadde tilbud fra andre europeiske lag, men jeg vurderte dem ikke engang fordi jeg tenkte på å reise til Barcelona. Hvis det ikke fungerte, ville jeg forlate europeisk fotball, sier 35-åringen.

Gamleklubben Barcelona og saudiarabiske Al-Hilal har også vært sterkt koblet til Messi den siste tiden, i tillegg til Inter Miami.

INGEN RETUR: Lionel Messi reiser videre til Inter Miami. Foto: Nick Potts / Pa Photos

– Sannheten er at jeg virkelig ønsket meg tilbake (til Barcelona). Jeg var veldig spent, men på en annen side ønsket jeg ikke å oppleve det samme som sist. Jeg ønsket ikke å vente på hva som skulle skje og overlate fremtiden min til andre. Jeg ønsket å ta avgjørelsen selv, sier Messi, som sikter til at Barcelona ikke kunne garantere at de ville kunne registrere superstjernen.



For to år siden måtte Barcelona slippe Messi på grunn av økonomiske problemer. Paris Saint-Germain sto med åpne armer.

Messi forlater PSG etter 32 scoringer og 35 målgivende på 75 kamper i alle turneringer i løpet av to sesonger i den franske hovedstaden. Han kom til klubben i 2021 etter 672 mål på 778 kamper i Barcelona.

KLUBBEIER: David Beckham (t.h.), her sammen med Lionel Messi. Foto: Action Images

David Beckham er blant personene som eier Inter Miami. Han var med på å starte klubben etter å ha avsluttet karrieren i LA Galaxy.

Inter Miami ligger sist på tabellen, og for få dager siden ble tidligere Manchester United- og Everton-spiller Phil Neville sparket som trener.

Tidligere Tromsø- og Brann-spiller Robert Taylor spiller i Inter Miami.