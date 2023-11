– Mer opptatt av at de skal stanse krigen

– Fotballen har et ansvar.

Norges EM-skjebne har havnet i Israels hender. Israel må havne over Romania i sin gruppe for at Norges skal få en sjanse i playoff.

Allerede onsdag spiller de en viktig kamp mot Sveits.

Men med krigen som pågår i Gaza akkurat nå som bakteppe, stiller stadig flere seg spørsmålet: Er det greit å heie på Israel?

Alsaker med klar tale

TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker har fulgt landslaget tett gjennom mange år. Han er klar i sin tale.

>

– Jeg tror veldig få er så interessert i å få et landslag til et sluttspill som det jeg er. Jeg har fulgt landslaget i 20 år og sett det mislykkes gang på gang. Akkurat nå er det helt umulig for meg å engasjere meg i resultatene til det israelske landslaget. De lidelsene vi ser i Gaza nå, det er der vårt fokus må være, helt enkelt.

– Jeg er nok mye mer opptatt av at Israel skal stanse en krig, enn at de skal vinne en kamp på fotballbanen.



Ifølge medier i Gaza mandag hadde 11.240 personer blitt drept siden krigen brøt ut den 7. oktober, skriver Reuters. Blant disse er 4630 barn.

Kamphandlingene startet etter at Hamas angrep Israel 7. oktober, og, ifølge israelske myndigheter, drepte 1400 personer, de fleste av dem sivile.



Landslagsprofil: – Vanskelig

Landslagsspiller Mohamed Elyounoussi forteller at han er sterkt preget av hendelsene når TV 2 tar opp temaet for debatten.

– Den konflikten der … jeg skal ikke sitte her og ljuge. Jeg følger med på nyhetene hver dag, og synes det er veldig vanskelig for tiden å ha fokus på fotball når du ser bilder, videoer og nyheter og skal spille på kvelden. Det har jeg merket at jeg sliter med, forklarer FC København-spilleren til TV 2.

– Når det gjelder å svare på spørsmålet ditt, tror jeg at det sier seg selv; det er vanskelig. Jeg heier på Norge og Marokko. Det er det jeg kan si nå, tilføyer 29-åringen.

PREGET: Mohamed Elyounoussi mener det er vanskelig å skulle heie på Israel i fotball. Foto: Lise Åserud / NTB

Elyounoussi poengterer at uansett hvilken bakgrunn man har, blir man påvirket av krigen.

– Det spiller ingen rolle om du er fotballspiller eller hvor du kommer fra. At barn og sivile blir drept daglig og hvert minutt, skal ikke skje. Det er ikke en verden jeg vil at mine barn skal leve i.

– Har du en beskjed du vil komme med?

– Vi må bare stoppe det. Rett og slett. Stopp det, svarer «Moi».

Midtøsten-ekspert: – Opplever en forskjellsbehandling

Dag Henrik Tuastad er førstelektor i Midtøsten-studier og ekspert på palestinsk politikk.

Han forteller at den arabiske delen av verden reagerer på at det ikke har kommet noen idrettslige sanksjoner mot Israel, slik som man har sett med Russland.



– Man sammenligner det med palestinske forhold. Det palestinske fotballforbundet har tatt til orde for at menneskerettighetene skal bli sterkere vektlagt innad i Fifa. De har også pekt på at Det israelske fotballforbundet har lag fra den okkuperte Vestbredden som medlemmer, så lag som er bosetter-lag spiller på okkupert palestinsk jord konfiskert fra palestinere.

MIDTØSTEN-EKSPERT: Dag Henrik Tuastad. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– Etter 2014 og okkupasjon av Krimhalvøya fikk Russland beskjed om at de ikke kan ha lag fra okkupert land som medlem av det russiske fotballforbundet. Så man opplever hele tiden en forskjellsbehandling, sier Tuastad.

Norges landslagssjef Ståle Solbakken legger heller ikke skjul på at det er en vanskelig problemstilling.

– Det er en veldig komplisert ting. Det er ikke tvil om at det som skjer i Gaza, har gått over grensen for det som er akseptabelt. Det tror jeg vi kan være enige om. Så er det noen andre enn israelske fotballspillere som har tatt den avgjørelsen, sa Solbakken på en pressekonferanse mandag.



EM-SKJEBNEN: Norges EM-skjebne ligger i Israels hender. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ingen grasrotbevegelse

Israel spilte landskamp i Kosovo søndag. Da ble den israelske nasjonalsangen møtt med pipekonsert.

Alsaker forteller at det ikke har vært noen grasrot-bevegelse angående Israels EM-deltakelse.

– Nei, vi ser jo protester rundt omkring på ulike arenaer der flagg holdes opp. Det er stort sett pro-palestinske demonstrasjoner og aksjoner vi har vært vitne til rundt om på kamper, både landslagskamper og i Champions League.

Samtidig er den offisielle støtten til Israel stor i Vesten, og flere fotballspillere har blitt straffet av sine respektive klubber for pro-palestinske uttalelser. Nylig fikk Anwar El Ghazi sparken i sin tyske klubb Mainz for sine innlegg i sosiale medier.

BANESTORMER: En mann stormet banen med et palestinsk flagg under Champions League-kampen mellom FC København og Manchester United forrige uke. Foto: Zac Goodwin

Etter Hamas' terrorangrep mot Israel skrev Uefa-president Alexander Ceferin et kondolansebrev til Det israelske fotballforbundet.

Siden har det vært stille.

– Fotballen har et ansvar, fotballen er en del av storpolitikken, dette er jo et nytt bevis på det. Dette er jo geopolitiske forhold som langt på vei definerer de aksjoner vi får fra fotballmyndighetene. Det handler om allianser, hvilke nasjoner som støtter hvilke nasjoner i konflikten. Står Vesten samlet, står Vesten splittet. I dette tilfellet er det jo det siste som skjer, sier Alsaker.

Uefa har pålagt Israel å spille hjemmekampene sine utenfor Israel av sikkerhetshensyn. Det betyr at lørdagens svært viktige EM-kvalikkamp mot Romania vil gå av stabelen i Ungarn.



– Jeg opplever nå at fokuset må være på at krigshandlingene stoppes. Det er der fokuset må ligge nå. Det må bli slutt på å drepe barn i Gaza, og når vi har kommet dit, så kan vi begynne å diskutere lagoppstillinger, tabeller og playoff, sier Alsaker.