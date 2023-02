Mener spissen var for tung til å starte - Lukaku kom inn og avgjorde

Etter en jevnspilt kamp virket det hele til å ende 0-0 når Inter og Porto møttes onsdag kveld. Innbytter Romelu Lukaku ville det imidlertid annerledes.

Belgieren hamret først ballen i stolpen før ballen spratt tilbake til Lukaku. På returen gjorde den store spissen ingen feil i det han sendte Inter i ledelsen etter 86 minutter.

Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano skal Inter-sjef Giuseppe Marotta ha sagt følgende om spissen:

– Hvorfor Lukaku er på benken? Romelu har 103 kilo å bære på sine skuldre. Han må være i fysisk form. Han er ennå ikke 100 prosent i form, men han er på vei tilbake til sin beste form, skal Marotta ha sagt ifølge Romano.

Lukaku hadde denne sesongen kun spilt syv minutter i Champions League for Inter tidligere. Gjennom gruppespillet slet spissen stort sett med skader. Den ene kampen han fikk spille i syv minutter var mot Viktoria Plzen. Da, som nå, scoret spissen ett mål.

Til tross for at vi nærmest måtte vente 90 minutter på en scoring i kampen, sto det ikke på underholdningen da lagene møttes. Sjansene kom i begge retninger, og en som skal ha en stor del av æren for Inter-seieren er keeper André Onana.

Den tidligere Ajax-keeperen vartet blant annet opp med en vanvittig dobbelredning etter en trippelsjanse for Porto. Den første avslutningen ble blokkert av en forsvarsspiller, mens de to neste ble reddet av en reaksjonssterk Onana.

En annen ting som kom i fokus denne kampen var den høye temperaturen. Portos Otavio ble i andre omgang utvist etter sitt andre gule kort. På tampen av den første omgangen ble det også kok både på banen, benken og tribunen.

Se koket som oppsto like før pause her:

Dette betyr at Inter sikret seg ledelse mot Porto før lagene møtes igjen om tre uker.