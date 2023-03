Mener klubber må ta tak: – En utfordring

VIL UNNGÅ LIGNENDE SKJEBNER: Niso mener klubber må ta ansvar for at ikke flere ender opp med et like tøft liv som Emille Baron. Foto: Frode Hoff / TV 2

Historien om tidligere Lillestrøm-helt Emille Barons liv i fattigdom har berørt hele fotball-familien i Norge.

LSKs sportssjef Simon Mesfin er blant dem som kjente på det da TV 2 publiserte saken. Han ble godt kjent med Baron da keeperen bodde i Norge.

– Vi er jevngamle, så ble vi kjent gjennom fotballen. Vi festet litt sammen, men jeg mistet kontakten med ham da han reiste fra Norge, sier han til TV 2.

Derfor var det trist lesing for Mesfin, som ikke var klar over hvor dårlig det stod til med Baron.

Ekstra spesielt ble det for sportsdirektøren, for da han startet å jobbe for Lillestrøm Sportsklubb, var det for å følge opp afrikanske spillere.

– Det var et prosjekt rundt å hente og utvikle afrikanske spillere, noe som har vært en gullgruve for klubben. Jeg ble ansatt for å integrere og ta vare på disse spillerne, sier Mesfin.

KJENTE BARON: Lillestrøms sportsjef Simon Mesfin syns det var trist å lese om si tidligere venn, Emille Baron. Foto: Audun Braastad

– Utfordring

Mens Lillestrøm har hatt et bevisst forhold til oppfølgingen av unge utlendinger som kommer, mener spillerorganisasjonen Niso at andre klubber må følge etter.

– På den ene siden er dette en god og sterk sak om et enkelt individ, men samtidig er dette en utfordring som ligger der, sier Niso-leder Erlend Hanstveit.

Han peker på oppfølgingen av spillere som blir hentet fra områder langt unna Norge, gjerne i ung alder. Sårbare, spesielt om ikke karrieren blir som forventet, som dermed kan ende i arbeidsforholdet avsluttes.

– Når spillere forsvinner, hvem har ansvaret for å følge opp? Eller en skade, når ting går galt. Det er krevende, men fotballen er en bransje som gjør at klubbene må ta et helhetlig ansvar, sier han, og nevner at flere eks-Eliteserien-spillere har støtt på problemer etterpå.

BRANN: Erlend Hanstveit var selv spiller på toppnivå. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Ber klubber ta tak

Han roser Lillestrøm, men mener noen av klubbene ikke følger godt nok opp utenlandsimporter.

– Vi syns det ser varierende ut. Noen er gode, mens andre har for lite bevissthet rundt dette. Det å tro at folk tar på fotballsko, så skal resten løse seg av seg selv, det går ikke.

Hanstveit mener at klubber spesielt bør ta et ansvar av å følge opp unge spillere som ikke lykkes i sin norske klubb.

– Vi har sett at det har oppstått en del problemer. Det er ikke mange som har lykkes. Vi må ta et utvidet ansvar for disse spillere, sier Hanstveit.

Niso har en egen ansatt som jobber med å integrere utenlandske spillere som akkurat er kommet til Norge.

FATTIGDOM: Emille Baron havnet på gaten i Sør-Afrika. Foto: Frode Hoff / TV 2

En balansegang

Mesfin er enig med Hanstveit i Niso, men påpeker at fotballklubber, sammenlignet med andre arbeidsgivere, har et mye større ansvar rundt sine ansatte.

– Vi har ansvar for skolegang for unge spillere, om det skulle komme en skade, eller om spillere plutselig må legge opp. I tillegg til mer hverdagslige ting som at de får i seg riktig mat, nok søvn og har det bra. Det kan være overveldende, sier Mesfin.

Han er likevel ikke i tvil om at oppfølging av spillere er særdeles viktig.

– Det går jo på relasjoner. Noen vet man at man må følge opp, mens andre får man et vennskap til. Jeg liker å høre hvordan det går med spillere i tiden etterpå, sier Simon Mesfin.