Mener Høgmo kunne trent Real Madrid

Per-Mathias Høgmo skulle frelse landslaget, men det ble tre år med lidelse. Ti seire seirer, sju uavgjorte og 18 tap ble fasit for Høgmo da han ledet Norge fra 2013 til 2016. To VM og ett EM gikk i vasken.

Men etter nedturen som norsk landslagssjef har den nå 62 år gamle Høgmo sakte, men sikkert bygget seg opp igjen. I Sverige har trenerkarrieren igjen skutt fart.

HYLLER HØGMO: Häckens sportssjef Martin Ericsson. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Etter å ha overtatt treneransvaret i BK Häcken i 2021 opplever han nå stor suksess. Denne sesongen ligger Häcken på en foreløpig overraskende andreplass på tabellen etter 23 serierunder, ett fattig poeng bak Djurgården. Avstanden ned til Hammarby på tredjeplass er fem poeng.

– Kunne trent Real Madrid

Nå hylles Høgmo som en «eksepsjonell» trener av BK Häckens sportssjef Martin Ericsson.

– Han har evnen til å lede både laget og støtteapparatet. Og til å skape en trygghet. Han er veldig opptatt av hvert parameter, roser Martin Ericsson i et intervju med Expressen.

BK Häckens sportssjef er overbevist om at Høgmo ville gjort det strålende som trener for en av de beste klubbene i verden.

– I min verden er han en av få trenere fra Skandinavia som med sin lederstil kunne trent Real Madrid. Da tenker jeg også på måten han er på, og hvor trygg han er på seg selv, slår Martin Ericsson fast.

Ericsson nøler ikke med å utdype sin begrunnelse for hvorfor han mener nordmannen kunne trent Real Madrid med stor suksess.

– Jeg mener at han har den kompetansen som trengs for å lede et lag med mange ulike typer individer, som trengs i en slik klubb, konkluderer sportssjefen.

TV 2-ekspert: – Helt urealistisk

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah mener på sin side at det er helt urealistisk å tro at Per-Mathis Høgmo kunne oppnådd suksess med Real Madrid.

– Høgmo er jo en pionér og det er ekstremt imponerende det han nå gjør i Sverige, etter noen tunge år for hans del. Han fikk det ikke til med landslaget eller med Fredrikstad i lavere divisjoner etter det, oppsummerer Yaw Amankwah, og fortsetter:

– Så kom han inn i Häcken og nærmest revolusjonerte den klubben. Men at kan kunne trent Real Madrid, det er totalt urealistisk, dessverre, slår han fast.

TV 2-EKSPERT: Yaw Amankwah Foto: Eivind Senneset

Eksperten er uenig med Häckens sportssjef i at Høgmo har det som skal til for å lede en gigantklubb som Real Madrid.

– Real Madrid har kanskje den vanskeligste garderoben i verden. De har hatt store trenernavn tidligere, som for eksempel Rafael Benitez, som likevel ble et nummer for liten for de personlighetene og egoene i den garderoben, sier Yaw Amankwah, og konkluderer:

– Så det å trene Real Madrid hadde nok blitt en altfor tøff oppgave for Høgmo.

Per-Mathias Høgmos Häcken møter forøvrig Djurgården på bortebane 9. oktober. Utfallet der kan få mye å si for innspurten i den svenske gullkampen.